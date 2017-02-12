نقل ولاية فتاة من عمها إلى المحكمة بعد رفعها دعوى عضل لرفضه تزويجها - صحيفة صدى الالكترونية

نقل ولاية فتاة من عمها إلى المحكمة بعد رفعها دعوى عضل لرفضه تزويجها
قضت محكمة الأحوال الشخصية بمحافظة جدة، بنقل ولاية فتاة من عمها إلى القاضي، بعدما رفعت الفتاة دعوى عضل تشكو فيها من رفض عمها تزويجها بعد وفاة والدها وأصدرت صكاً شرعياً يسمح لها بعقد قرانها عن طريق القاضي.
وكانت فتاة عشرينية رفعت دعوى عضل ضد عمها الذي أصبح وليها بعد وفاة والدها ادعت خلالها أنه يرفض تزويجها، ويرفض الخطّاب الذين يتقدمون لها دون سبب مقنع، مشيرة إلى أن رجلاً يكبرها تقدم لخطبتها ورفضه عمها رغم أنها موافقة عليه، ما جعلهاه وتطالب بإسقاط الولاية عنه.
وقال مصدر أن القاضي استفسر من عم الفتاة عن أسباب الرفض، فأجاب العم بأن العريس لا يناسبها؛ حيث إن عمره 65 عاماً ومتزوج من 3 نساء أخريات بخلاف مَن طلقهن، وأن والدتها وجميع أعمامها يرفضونه وهو أعلم بمصلحتها مضيفا أن المحامية موكلة الفتاة أكدت أمام المحكمة أن ما ذكره عم موكلتها عن العريس غير صحيح، لتطلب المحكمة منها إحضار البيّنة، فقدمت في الجلسة التالية 4 شهود أكدوا أمام المحكمة أن العريس ذو أخلاق وسمعة حسنة، ليحكم القاضي بنقل ولاية الفتاة من عمها إلى المحكمة.
alfahd42[ عدد التعليقات: 4412 ] نشر منذ 3 شهور
يعني عمها كذب على المحكمه يستاهل مايجيه
قبل يبين كذبه كنت بقول معه حق بس بعد الكذب يستاهل
ابو عمار[ عدد التعليقات: 10285 ] نشر منذ 3 شهور
العريس ذو اخلاق عاليه مو مشكله لكن كم عمره وهل فعلا انه متزوج ثلاث نساء
اذا كان العريس كبير في العمر فستواجه مشاكل معه مستقبلا
بنت الغالي🌺[ عدد التعليقات: 607 ] نشر منذ 3 شهور
الله أعلم ..
لاكن يبدو انها عانت بما فيه الكفايه.
🇸🇦🇸🇦🇸🇦[ عدد التعليقات: 131 ] نشر منذ 3 شهور
المحكمة حققت بالأمر وشافت الحقيقة والشهود ما قصروا خافوا الله بالبنات الولاية أمانة وليست إهانة اتقوا الله ولكل البنات اختاروا ولي امر يعزكم ماهو يذلكم ترا الشرع كفل لكم حرية اختيار ولي الامر اللي ينفعكم والشرع مع إسقاط الولاية الظالمة وهذا ما يخاف الله يقول قل هذا الرجال ما هو كفو والشهود كذابين اجل حسبي الله عليه من ظالم
رعد ومزن[ عدد التعليقات: 535 ] نشر منذ 3 شهور
طيب بكرة لتطلقت وين تروحين وانت مشتكيه ع اهلك ومتزوجه غصب عليهم
ثانيا اذا كان متزوج ف الغالب راح يطلقك
///// لا اله الا الله محمدا رسول الله /////[ عدد التعليقات: 487 ] نشر منذ 3 شهور
عندما
تكتب
جملة
( بها فساد عظيم )
في
بحث
اليوتيوب
أو قوقل
فسترى
أمراً
عجيب
للغاية
غييييوووورررر[ عدد التعليقات: 487 ] نشر منذ 3 شهور
البنت خقت عند الشايب
يابنات ترا الشايب الي صحته جيده احسن من الشباب عنده خبره ومعرفه مايحتاج سنين للتعلم مثل الشباب
إسلام[ عدد التعليقات: 939 ] نشر منذ 3 شهور
ههههههههههه حاسس القصه فلم هندي من تأليف مطفوقات المجتمع لتمرير مؤامرة إسقاط الولاية
🅰ماوراء الغيوم ….الوعد[ عدد التعليقات: 8311 ] نشر منذ 3 شهور
اخييييه بنات مايستحن وقليلات حياء توصلها للمحاكم ولاللاعلام
تبيع اهلها عشان رجال ..تفووووو عليكن موتكن احسن
alfahd42[ عدد التعليقات: 4412 ] نشر منذ 3 شهور
لا هو مو شايب ولا متزوج بس العم كذب عشان ماتتزوج
أسوووم .. 🌸[ عدد التعليقات: 7213 ] نشر منذ 3 شهور
الله يلعن هالعقول المتحجره .. ليه تعضلها الله يعضل راسكك
ي شيبه الضلاله خلهاا تتزوج وتشؤف عمرهاا
بعض الشيبان موتهم رحمه وراحه والله
غييييوووورررر[ عدد التعليقات: 487 ] نشر منذ 3 شهور
عمرها عشرين والعريس شايب في كل الحالات العم ماسلم من التهم
الحين لو عمها زووجها رجل في 65 من عمره كان الناس اتهموه
ويوم رفض يزوجها برضه اتهموه
شي غريب
alfahd42[ عدد التعليقات: 4412 ] نشر منذ 3 شهور
لا مهوب صحيح الزوج مهوب كبير بس العم كذب عشان ماتتزوج وش فيكم مصرين على انه كبير 65 كذبة العم