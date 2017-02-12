نقل ولاية فتاة من عمها إلى المحكمة بعد رفعها دعوى عضل لرفضه تزويجها - صحيفة صدى الالكترونية

نايف السالم(صدى):

قضت محكمة الأحوال الشخصية بمحافظة جدة، بنقل ولاية فتاة من عمها إلى القاضي، بعدما رفعت الفتاة دعوى عضل تشكو فيها من رفض عمها تزويجها بعد وفاة والدها وأصدرت صكاً شرعياً يسمح لها بعقد قرانها عن طريق القاضي.

وكانت فتاة عشرينية رفعت دعوى عضل ضد عمها الذي أصبح وليها بعد وفاة والدها ادعت خلالها أنه يرفض تزويجها، ويرفض الخطّاب الذين يتقدمون لها دون سبب مقنع، مشيرة إلى أن رجلاً يكبرها تقدم لخطبتها ورفضه عمها رغم أنها موافقة عليه، ما جعلهاه وتطالب بإسقاط الولاية عنه.

وقال مصدر أن القاضي استفسر من عم الفتاة عن أسباب الرفض، فأجاب العم بأن العريس لا يناسبها؛ حيث إن عمره 65 عاماً ومتزوج من 3 نساء أخريات بخلاف مَن طلقهن، وأن والدتها وجميع أعمامها يرفضونه وهو أعلم بمصلحتها مضيفا أن المحامية موكلة الفتاة أكدت أمام المحكمة أن ما ذكره عم موكلتها عن العريس غير صحيح، لتطلب المحكمة منها إحضار البيّنة، فقدمت في الجلسة التالية 4 شهود أكدوا أمام المحكمة أن العريس ذو أخلاق وسمعة حسنة، ليحكم القاضي بنقل ولاية الفتاة من عمها إلى المحكمة.