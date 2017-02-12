وزير الدفاع العراقي يبحث مع نظيره البريطاني التطورات الأمنية في العراق - صحيفة صدى الالكترونية

بغداد(صدى):

أجرى وزير الدفاع العراقي عرفان الحيالي في بغداد اليوم مباحثات مع نظيره البريطاني مايكل فالون تركزت حول التطورات الأمنية والمعارك مع تنظيم داعش الإرهابي في مدينة الموصل, وماحققته القوات العراقية من تقدم في هذا المجال.

وتناول البحث بحسب بيان لوزارة الدفاع العراقية جاهزية القوات العراقية لتحرير ما تبقى من الأراضي العراقية التي مازالت تحت سيطرة التنظيم الإرهابي، فضلًا عن الدعم الذي تقدمه بريطانيا للقوات العراقية في مجال التدريب والتسليح والمعلومات الاستخبارية والجهد الهندسي والطبي.

ونقل البيان عن وزير الدفاع البريطاني تأكيده استمرار دعم بلاده للقوات العراقية.