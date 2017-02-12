شؤون الحرمين تعلق على مقطع المعتمرين الذين أدوا طقوساً غريبة أثناء الطواف - صحيفة صدى الالكترونية

عادل الحربي(صدى):

قال نائب رئيس هيئة المستشارين بالرئاسة بالرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الدكتور يوسف الوابل، أن مقطع الفيديو المتداول، الذي أظهر مجموعة من المعتمرين، وهم يؤدون طقوساً غريبة أثناء طوافهم بالكعبة المشرفة، عن طريق تحريك رؤوسهم وإصدار أصوات غريبة مرصود من قِبل الإدارة المختصة وتم التعامل معه في حينه بالحكمة والموعظة الحسنة.

وأشار إلى وجود إدارات متخصصة في التوجيه والإرشاد لمثل هذه الحالات وطالب الوابل المعتمرين وقاصدي البيت الحرام بالتعاون مع موظفي الرئاسة والابتعاد عن المخالفات الشرعية، مشدداً على أن الرئاسة لا تألو جهداً في تقديم أفضل الخدمات لضيوف الرحمن، ليؤدوا مناسكهم بيسر وسهولة.