شؤون الحرمين تعلق على مقطع المعتمرين الذين أدوا طقوساً غريبة أثناء الطواف - صحيفة صدى الالكترونية

شؤون الحرمين تعلق على مقطع المعتمرين الذين أدوا طقوساً غريبة أثناء الطواف
قال نائب رئيس هيئة المستشارين بالرئاسة بالرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الدكتور يوسف الوابل، أن مقطع الفيديو المتداول، الذي أظهر مجموعة من المعتمرين، وهم يؤدون طقوساً غريبة أثناء طوافهم بالكعبة المشرفة، عن طريق تحريك رؤوسهم وإصدار أصوات غريبة مرصود من قِبل الإدارة المختصة وتم التعامل معه في حينه بالحكمة والموعظة الحسنة.
وأشار إلى وجود إدارات متخصصة في التوجيه والإرشاد لمثل هذه الحالات وطالب الوابل المعتمرين وقاصدي البيت الحرام بالتعاون مع موظفي الرئاسة والابتعاد عن المخالفات الشرعية، مشدداً على أن الرئاسة لا تألو جهداً في تقديم أفضل الخدمات لضيوف الرحمن، ليؤدوا مناسكهم بيسر وسهولة.
alfahd42[ عدد التعليقات: 4412 ] نشر منذ 3 شهور
الله يجزاكم خير على جهودكم
بس المفروض مثل هذه المقطع مايسرب لكي لايستغله بعض المستغلين ومن يريد الكيد لهذه البلاد المباركة
بنت الغالي🌺[ عدد التعليقات: 607 ] نشر منذ 3 شهور
وفقكم الله لما فيه الخير..💐
ابو عمار[ عدد التعليقات: 10289 ] نشر منذ 3 شهور
هؤلاء طائفه جديده ما ناقصهم الا طبل ومزمار
مطــــــر الاســــــود[ عدد التعليقات: 1568 ] نشر منذ 3 شهور
اذا سمح لهؤلاء بممارسة خرابيطهم التي ما انزل الله بها من سلطان ولم يتم ايقافهم في حينه فسوف يشجع ذلك من هم اشد منهم خطرا على الاسلام وسيقومون بعدها باللطم والتطبير ونحن نعني بذلك الشيعة طبعا ما ناقصنا الا هذي
عبدالرحمن[ عدد التعليقات: 182 ] نشر منذ 3 شهور
الله يستر من اللي جاي
سعودي مخضرم[ عدد التعليقات: 86 ] نشر منذ 3 شهور
تسلاب تلهث هالبشر ذولي مايقرون سيرة الرسول صلى الله عليه وسلم وصحابته الكرام ؟
أبوعجرم[ عدد التعليقات: 2393 ] نشر منذ 3 شهور
هؤلاء صوفيون من المذهب الصوفي
صقر قريش[ عدد التعليقات: 8 ] نشر منذ 3 شهور
هذه الدحة ههههههههه
///// لا اله الا الله محمدا رسول الله /////[ عدد التعليقات: 487 ] نشر منذ 3 شهور
عندما
تكتب
جملة
( بها فساد عظيم )
في
بحث
اليوتيوب
أو قوقل
فسترى
أمراً
عجيب
للغاية
زائر[ عدد التعليقات: 509 ] نشر منذ 3 شهور
هذي دحة الجعفريه الاثني عشريه .
مرقص الجن[ عدد التعليقات: 75 ] نشر منذ 3 شهور
الزايده الدوديه ترقص على رؤوسهم ناقصهم طبول ومزمار لين ترقصهم
الجن والشياطين
❤️فتامين (( و ))[ عدد التعليقات: 2186 ] نشر منذ 3 شهور
تشبه دحة الشمال
الله يكرم أهل الشمال العزيزين على قلوبنا عن هذا المذهب الخرطي
كذب واعتقادات مضحكة خاطئة
صدق الله حين قال
(( عاملة ناصبة … تصلى نارًا حامية ))
أبراهيم تركى العتيبي[ عدد التعليقات: 82 ] نشر منذ 3 شهور
اشك أنهم رواله من الشمال تطوير الدحه
اخر الزمان[ عدد التعليقات: 85 ] نشر منذ 3 شهور
منطقي في هذا الزمان أن تظهر مثل هذه الطقوس التى لاتمت بصلة للدين الإسلامى فهذا آخر الزمان