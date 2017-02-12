الحكم فى قضية المعتقل الدوسري بأمريكا خلال أيام - صحيفة صدى الالكترونية

عادل الحربي(صدى):

أكد المحامي سعود بن قويد أن فريق الدفاع عن المعتقل السعودي في أميركا خالد الدوسري استكمل جميع المذكرات اللازمة للقضاء الأميركي، وذلك قبل المهلة التي حددها الأخير والتي تنتهي في 27 من شهر شباط (فبراير) الجاري، لتسلم جميع الملفات اللازمة، قبل النطق بالحكم النهائي في قضية المعتقل المحكوم عليه بالسجن المؤبد متوقعاً أن يصدر القضاء قراره، والذي قد يستغرق أياماً عدة، ولن يتجاوز الأسبوع بأي حال من الأحوال، مقدماً شكره إلى ولاة الأمر على الدعم الذي تحظى به قضية المعتقل، إضافة إلى جهود فريق الدفاع.

وقال المحامي في تغريدات بثها عبر حسابه في موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، أن فريق الدفاع قدم جميع المذكرات إلى القضاء الأميركي التي استغرق جمعها أكثر من عام، تضمنت كل ما يمكن الدفاع به، مشيراً إلى أن ‏ شركة «سابك» والتي كان يعمل بها الدوسري وابتعثته إلى أميركا قدمت هي الأخرى إلى فريق الدفاع جميع الملفات التي تتعلق بالمعتقل، لافتاً إلى أنه يجري حالياً ترتيب هذه الملفات وتقديمها إلى القضاء الأميركي في 14 فبراير الجاري.

وأشار إلى أن المحكمة منحت في وقت سابق، فرصة لفريق الدفاع الجديد لتقديم أدلة جديدة، عقب قيامها بتمديد الدفاع مهلة تبدأ من 17 كانون الثاني (يناير) وحتى 13 فبراير الجاري، لإتمام مذكرة أدلة براءته وتقديمها للبت فيها خلال أسبوعين مضيفا أن المتهم الدوسري يحتاج إلى رعاية صحية خاصة، ويعكف على ذلك الطبيب المعين من فريق الدفاع، يأتي هذا بعد أن تقدم فريق الدفاع بمذكرة رسمية إلى القضاء الأميركي تطالب بإعادة المحاكمة استناداً إلى مجموعة من الأدلة والشهود والتقارير.

يشار إلى أن الدوسري اعتقل في العام 2011، على خلفية اتهامه بمحاولة استخدام «سلاح دمار شامل»، وكان يُشتبه بأنه كان يسعى للحصول على مواد كيماوية لصنع قنبلة، ورجحت السلطات الأميركية أنه كان يسعى لاستهداف منزل الرئيس السابق جورج دبليو بوش في دالاس، وجسور ضخمة ومحطات للطاقة النووية .