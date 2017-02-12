إيران تقطع المياه والكهرباء والاتصالات عن 11 مدينة أحوازية - صحيفة صدى الالكترونية

طهران(صدى):

قامت السلطات الإيرانية منذ مساء أول أمس الجمعة، بقطع المياه والتيار الكهربائي والاتصالات عن ١١ مدينة أحوازية، دون إنذار سابق.

وأكدت “لجنة إدارة الأزمات” في الأحواز في بيان لها أمس السبت، عن إغلاق جميع المدارس والدوائر الحكومية بالمدن الأحوازية، موضحة أنّ العواصف الترابية وراء انقطاع جميع الخدمات عن المدن.

وذكرت مصادر حكومية إيرانية، أنّ “ارتفاع نسبة الغبار في أجواء المدن الأحوازية تسببت في انقطاع التيار الكهربائي وتعطيل شبكة المياه والاتصالات”، فيما نفت هيئة الأرصاد الجوية في إقليم الأحواز هذه المزاعم، مشيرة إلى أن أجواء المدن صافية منذ ثلاثة أيام.

وأفادت مصادر أحوازية، إنّ “سكّان المدن الأحوازية يقفون في طوابير طويلة لشراء المياه الصالحة للشرب، بعدما انقطعت المياه عن الشبكة منذ أول أمس”، مؤكدة أنّ دائرة المياه والصرف الصحي “آبفا” في إقليم الأحواز ترفض الفحص عن الأسباب التي أدت الى انقطاع المياه عن الشبكة.