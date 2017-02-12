 بالفيديو.. اصطدام مفحط بسيارة فارهة ويلوذ بالفرار - صحيفة صدى الالكترونية

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بالفيديو.. اصطدام مفحط بسيارة فارهة ويلوذ بالفرار

بالفيديو.. اصطدام مفحط بسيارة فارهة ويلوذ بالفرار
خالد الغامدي(صدى):

رصد مقطع فيديو لحظة اصطدام مفحط بسيارة فارهة متوقفة في أحد الشوارع الواقعة بمدينة عنيزة بمنطقة القصيم.

وابان مقطع الفيديو الذي رصدته كاميرا مراقبة لحظة فقدان المفحط السيطرة على سيارته، واصطدامه بسيارة كانت متوقفة على جانب الطريق، محدثاً بها تلفيات كبيرة، قبل أن يلوذ بالفرار.


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8 تعليقات

[ عدد التعليقات: 198 ] نشر منذ 3 شهور

لا يكون البنتلي اللي ساقطة علية..
يااااااااغشيم..

[ عدد التعليقات: 1 ] نشر منذ 3 شهور

جاك الغشيم الثاني هذي روووز مو بنتلي

[ عدد التعليقات: 216 ] نشر منذ 3 شهور

ادفع للقوست

[ عدد التعليقات: 52 ] نشر منذ 3 شهور

اقسم بالله انها شكلها روز رايز هههههههههه

[ عدد التعليقات: 5421 ] نشر منذ 3 شهور

الحين يطلع واحد يقول يدور التأمين هههههههههههههههههه

[ عدد التعليقات: 234 ] نشر منذ 3 شهور

لوكانت الدوله جاده في محاربه المفحطين كانت الظاهره هاذي انتهت من زمان