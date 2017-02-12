بالفيديو.. اصطدام مفحط بسيارة فارهة ويلوذ بالفرار - صحيفة صدى الالكترونية

بالفيديو.. اصطدام مفحط بسيارة فارهة ويلوذ بالفرار
رصد مقطع فيديو لحظة اصطدام مفحط بسيارة فارهة متوقفة في أحد الشوارع الواقعة بمدينة عنيزة بمنطقة القصيم.
وابان مقطع الفيديو الذي رصدته كاميرا مراقبة لحظة فقدان المفحط السيطرة على سيارته، واصطدامه بسيارة كانت متوقفة على جانب الطريق، محدثاً بها تلفيات كبيرة، قبل أن يلوذ بالفرار.
زيزو..7[ عدد التعليقات: 198 ] نشر منذ 3 شهور
لا يكون البنتلي اللي ساقطة علية..
يااااااااغشيم..
Homran[ عدد التعليقات: 1 ] نشر منذ 3 شهور
جاك الغشيم الثاني هذي روووز مو بنتلي
qlq[ عدد التعليقات: 216 ] نشر منذ 3 شهور
ادفع للقوست
ابو سارة[ عدد التعليقات: 52 ] نشر منذ 3 شهور
اقسم بالله انها شكلها روز رايز هههههههههه
✔️ مااااجد ✔️[ عدد التعليقات: 5421 ] نشر منذ 3 شهور
الحين يطلع واحد يقول يدور التأمين هههههههههههههههههه
///// لا اله الا الله محمدا رسول الله /////[ عدد التعليقات: 487 ] نشر منذ 3 شهور
عندما
تكتب
جملة
( بها فساد عظيم )
في
بحث
اليوتيوب
أو قوقل
فسترى
أمراً
عجيب
للغاية
عبدالله آل مطر[ عدد التعليقات: 234 ] نشر منذ 3 شهور
لوكانت الدوله جاده في محاربه المفحطين كانت الظاهره هاذي انتهت من زمان
تناهيد القلب[ عدد التعليقات: 82 ] نشر منذ 3 شهور
راح فيه