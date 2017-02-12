بالفيديو.. اصطدام مفحط بسيارة فارهة ويلوذ بالفرار - صحيفة صدى الالكترونية

خالد الغامدي(صدى):

رصد مقطع فيديو لحظة اصطدام مفحط بسيارة فارهة متوقفة في أحد الشوارع الواقعة بمدينة عنيزة بمنطقة القصيم.

وابان مقطع الفيديو الذي رصدته كاميرا مراقبة لحظة فقدان المفحط السيطرة على سيارته، واصطدامه بسيارة كانت متوقفة على جانب الطريق، محدثاً بها تلفيات كبيرة، قبل أن يلوذ بالفرار.