بالفيديو.. ريال مدريد يغرد في صدارة الليجا بثلاثية في أوساسونا - صحيفة صدى الالكترونية

معاذ محمود (صدى):

حقق فريق ريال مدريد الإسباني، فوزا كبيرا على مضيفه أوساسونا، بثلاثية مقابل هدف، في المباراة التي أقيمت على ملعب آل سادار، ضمن مباريات الجولة الرابعة والعشرين من الدوري الإسباني.

تقدم كريستيانو رونالدو بالهدف الأول للريال في الدقيقة 24، قبل أن يسجل سرجيو ليون هدف التعادل لأوساسونا في الدقيقة 33، ثم أحرز إيسكو الهدف الثاني للريـال في الدقيقة 62، قبل أن يختتم لوكاس فاسكيز ثلاثية الفريق الملكي في الدقيقة 93 من المباراة.

بتلك النتيجة يرتفع رصيد ريـال مدريد إلى النقطة 49 ويغرد في صدارة الدوري الإسباني، فيما يتذيل فريق أوساسونا جدول الليجا.