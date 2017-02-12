بالصورة..مسن يذرف الدموع خلال مشاهدته الألعاب الشعبية في الجنادرية - صحيفة صدى الالكترونية

بالصورة..مسن يذرف الدموع خلال مشاهدته الألعاب الشعبية في الجنادرية
تداول نشطاء شبكات التواصل الاجتماعي صورة مؤثرة لمواطن مُسن وهو يذرف الدموع، خلال حضوره فاصلاً من الرقصات والألعاب الشعبية داخل قرية القصيم في مهرجان الجنادرية.
وأوضح متناقلو الصورة أن المُسن انهمرت دموعه حينما شاهد الألعاب الشعبية؛ كونها جددت حنينه إلى الماضي، فيما عبّر مغردون عن تأثرهم بموقف المُسن، مبتهلين له بالدعاء بطول العمر ودوام الصحة.
🅰ماوراء الغيوم ….الوعد[ عدد التعليقات: 8311 ] نشر منذ 3 شهور
يابعد روووووحي 😭😭
الشيبان نقطة ضعفي
الله يطول بعمره ….اكيد تذكر الماضي وحن له 😭😭
✨💫نوال💫✨[ عدد التعليقات: 13297 ] نشر منذ 3 شهور
😢 يحزن تذكر الماضي وخنقتة العبرة الله يعطية الصحة ويطول عمرة على الطاعة
بنت المملكة[ عدد التعليقات: 18 ] نشر منذ 3 شهور
ماحلاهم الشياب الله يطول بعمرو
ام فيصل[ عدد التعليقات: 2443 ] نشر منذ 3 شهور
سوْال بس وش دراهم انه تاثر بها يمكن الرجال دمعت عينه من شيء ثاني
✨💫نوال💫✨[ عدد التعليقات: 13297 ] نشر منذ 3 شهور
شي ثاني وشو يا ام فيصلكان يقطع بصل مثلا شايب شاف العاب شعبية قديمة ذكرتة بـزمان مضى وخنقتة العبرة
✨💫نوال💫✨[ عدد التعليقات: 13297 ] نشر منذ 3 شهور
شي ثاني وشو يا ام فيصل كان يقطع بصل مثلا شايب شاف العاب شعبية قديمة ذكرتة بـزمان مضى وخنقتة العبرة
أسوووم .. 🌸[ عدد التعليقات: 7213 ] نشر منذ 3 شهور
حبيبي 😓😓😓😪😪😪
ألجرناس 🌴[ عدد التعليقات: 2668 ] نشر منذ 3 شهور
لاحول ولاقوه إلا بالله . يا ام فيصل راح تعرفين جواب سؤالك إذا الله عطاك عمر وصرتي مكانه .
🅰ماوراء الغيوم ….الوعد[ عدد التعليقات: 8311 ] نشر منذ 3 شهور
نوال 😂😂😂عهههههههه يمكن يقطع بصل
والله ي نوال احيانا احس بعض العالم اهم شي يعلق ع الخبر لو تعليقه ماله وجه
عابر سبيل[ عدد التعليقات: 94 ] نشر منذ 3 شهور
الحريم يحبون حاجتين النوم والاسواق واذا رحت للسوق تشوف الوحده كبر الباب لا فيه رياضه ولا حركه والكرش مترين لاحووول الله طيب ياخي سوو رياضه او رجيم واتركو اكل المطاعم والوجبات السريعه والغازات
✨💫نوال💫✨[ عدد التعليقات: 13297 ] نشر منذ 3 شهور
ههههههههه امل وفية ناس مضيعة تقرا الخبر وتحط التعليق بخبر ثاني 🙄
alfahd42[ عدد التعليقات: 4412 ] نشر منذ 3 شهور
ام فيصل عرفتي وش يبكيه يبكيه المناظر اللي يشوفها وقلت الحياء في كثير من الناس وعدم احترام الكبير عند كثير منهم
جنوبيه قحطانيه[ عدد التعليقات: 2322 ] نشر منذ 3 شهور
الله يسعده وربي يحزن💔اكيد تذكر الماضي ولسان حاله يقول ليت الشباب يعود يوما
بنت الغالي🌺[ عدد التعليقات: 607 ] نشر منذ 3 شهور
كلش إلا دمعة شااايب 😭😭😭😭
مزيون[ عدد التعليقات: 1628 ] نشر منذ 3 شهور
تذكر العجوز يوم عادها شباب اول ليله بعد الانتهاء من مراسم الزواج داخل الخيمه وزفها في قلاب موديل 56 دنيا عسى الله يطول بعمرك وعمر من يقرا
✔️ مااااجد ✔️[ عدد التعليقات: 5421 ] نشر منذ 3 شهور
هم البركة في البيوت
///// لا اله الا الله محمدا رسول الله /////[ عدد التعليقات: 487 ] نشر منذ 3 شهور
عندما
تكتب
جملة
( بها فساد عظيم )
في
بحث
اليوتيوب
أو قوقل
فسترى
أمراً
عجيب
للغاية
أمل الحربي[ عدد التعليقات: 367 ] نشر منذ 3 شهور
ايه كلا ومايذكر
M[ عدد التعليقات: 111 ] نشر منذ 3 شهور
يمكن قصد أم فيصل أن الوالد هذا عندما رأى الألعاب الشعبية ذكرته بأقرانه الذين عايشهم .. والأوقات التي قضوها مع بعضهم .. وكيف أنهم عاشوا حياة من الفقر والحاجة والعوز .. فقضى منهم من قضى على تلك الحالة .. وامتد ببعضهم العمر حتى تغير حالهم .. وتبدلت معيشتهم .. فكأنه بدمعاته هذه يقول : اللهم لا تغير ولا تبدل علينا ..أكرمتنا وأنعمت علينا وأطلت في أعمارنا حتى نعيش هذا النعيم وهذه الحياة الرغيدة .. في حين أنه لم يمهل الموت غيرنا ليعيش ما نعيش فيه .. أو أن بعضهم طال به العمر لكن لم يوسع عليه في رزقه ولم يعش ما نعيشه .. وكأنه كذلك يقول : وبالشكر تدوم النعم .. وأنا مما أراه ..والكلام للوالد الكبير ..أخشى أن تسلب منا هذه النعم لأننا ليس بهذه الأمور التي أراها أمامي نحافظ على ما نحن فيه .