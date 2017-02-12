بالصورة..مسن يذرف الدموع خلال مشاهدته الألعاب الشعبية في الجنادرية - صحيفة صدى الالكترونية

خالد الغامدي (صدى):

تداول نشطاء شبكات التواصل الاجتماعي صورة مؤثرة لمواطن مُسن وهو يذرف الدموع، خلال حضوره فاصلاً من الرقصات والألعاب الشعبية داخل قرية القصيم في مهرجان الجنادرية.

وأوضح متناقلو الصورة أن المُسن انهمرت دموعه حينما شاهد الألعاب الشعبية؛ كونها جددت حنينه إلى الماضي، فيما عبّر مغردون عن تأثرهم بموقف المُسن، مبتهلين له بالدعاء بطول العمر ودوام الصحة.