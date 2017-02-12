الصحة العالمية تحذر من انتشار وباء الكوليرا في اليمن - صحيفة صدى الالكترونية

فهمي محمد (صدى):

قالت منظمة الصحة العالمية، مساء اليوم السبت، بأن تدفق نازحين جدد إلى محافظة الحديدة اليمنية غربي صنعاء، قد يفاقم من مشكلة وباء الكوليرا.

واوضحت المنظمة في بيان نشرته عبر حسابها على تويتر، “سجلت حالات مؤكدة ومشتبهة للكوليرا في محافظة الحديدة الأشهر الماضية، وتدفق النازحين الجدد قد يسهم في مفاقمة هذه المشكلة الصحية”.

واكد البيان “يمثل النازحون الجدد عبئا إضافيا على المجتمعات المضيفة التي تعاني أساسا من الفقر المدقع وانعدام الفرص المعيشية الملائمة”.

واضاف بيان المنظمة أن العديد من النازحين يستخدمون آبار المياه غير آمنة للشرب، مما يعرضهم لمخاطر الإصابة بالأمراض المنقولة عبر المياه.

وتابع البيان “يواجه النازحون مخاطر الإصابة بأمراض الإسهال المائي الحاد “الكوليرا” على نحو متزايد، بسبب شح المياه الآمنة وخدمات الإصحاح البيئي”.

يذكر ان حوالي 22 ألف شخص تأثروا بسبب الصراع المحتدم في مدينة المخأ، غربي محافظة تعز، في حين لا يزال الآلاف عالقين وسط الاشتباكات في الم