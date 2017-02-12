بالصور..رجل أعمال يشتري ممتلكات ورثة صديقه خلال مزاد ليعيدها لهم - صحيفة صدى الالكترونية

بالصور..رجل أعمال يشتري ممتلكات ورثة صديقه خلال مزاد ليعيدها لهم
في لفتة انسانية رائعة ،ضرب رجل الأعمال محمد شاهي الرويلي مثلا رائعًا من الوفاء لصديقه الراحل صبيح الرويلي، وذلك عقب مزاد أقيم لبيع ممتلكات ورثة الأخير، عن طريق المحكمة في طريف بسبب مطالبات مالية.
وحرص رجل الاعمال على حضور المزاد العلني، لبيع ممتلكات ورثة المتوفى صبيح الرويلي، والمكونة من 58 من رؤوس الإبل و1000 رأس غنم نعيمي، ولاحظ الحضور أنه كان حريصًا على الفوز بالمزاد مهما كلفه ذلك.
و رسا المزاد عليه، وبعد أن انتهى المزاد وحصل الرويلي على الإبل والأغنام، فوجئ الجميع به يعيد كل ما اشتراه في المزاد لورثة صديقه الراحل، وسط نظرات ذهول وإعجاب من جميع الحضور .
alfahd42[ عدد التعليقات: 4412 ] نشر منذ 3 شهور
جزاه الله خير فعلا حصل مثل هذه الموقف امامي ويدل على حبه لصديقه
لان فيه ناس تستغل ضعفهم وماترفع قيمة المزاد
هذا يبي الحلال ياخذ حقه ومايخسرون عيال خويه
ام البنات[ عدد التعليقات: 1181 ] نشر منذ 3 شهور
الله يجزيه ب الخير يجعلها في حسنات موازينه
وذي الصداقه الحقيقيه ويرحم الله المتوفي
الغامدي جدة[ عدد التعليقات: 168 ] نشر منذ 3 شهور
بيض الله وجهه
✨💫نوال💫✨[ عدد التعليقات: 13297 ] نشر منذ 3 شهور
كفو ماشاء الله علية الله يبارك له ونعم الصديق وين المتشائمين اللي يقولون مافية صداقة بهالزمن شوفو اروع الامثلة للصداقة والشهامة
ام فيصل[ عدد التعليقات: 2443 ] نشر منذ 3 شهور
ماهى غريبه ع عيال وئل
Sniper[ عدد التعليقات: 16 ] نشر منذ 3 شهور
هذا الوفاء الحقيقي، جزاه الله خير وبيض الله وجه،، ونعم الصديق الوفي
القرشي[ عدد التعليقات: 1658 ] نشر منذ 3 شهور
هاذي المواقف والله إللي يحسدونا عليها بقية الشعوب لما فيها من الرحمة والحب والشهامة والكرم والوفاء
والمروءة والتكاتف والتعاون على البر والتقوى .
جزاه ألله خير ورحم صاحبه وجمعه به بعد عمر طويل في طاعة الله بعفوة وكرمه ورحمته الفردوس الأعلى
من الجنة … آمين
alfahd42[ عدد التعليقات: 4412 ] نشر منذ 3 شهور
انا حصل امامي موقف مثله ورايت صديق يشتري حلال صديقه باعلى سعر من اجل ما احد ياخذه بسعر قليل ويبخس الايتام حقهم
انا من رايت هذه الرجل حبيته لفعله حتى مات رحمة الله عليه وفي جنازته رايت حب الناس له مثلي واكثر
بنت الغالي🌺[ عدد التعليقات: 607 ] نشر منذ 3 شهور
😢😢😢
جسار القحطاني[ عدد التعليقات: 176 ] نشر منذ 3 شهور
ف ذمتي إني بكيت من الفرح… كفو عساك للجنه ي ولد وائل ولا هي غريبه عليكم… الله يرحم المتوفي ويبارك للصديق الوفي ف المال و العيال والحال ي رب
السفير[ عدد التعليقات: 65 ] نشر منذ 3 شهور
اشهد انك رجال ووافي للصديق
حمود[ عدد التعليقات: 33 ] نشر منذ 3 شهور
ماهي بغريبة على راعي العليا الله يوفقه ويرزقه من حيث لايحتسب
عزوبي خقه[ عدد التعليقات: 84 ] نشر منذ 3 شهور
ماشاء الله الله يرزقني بصديق مثله
عبدالرحمن[ عدد التعليقات: 182 ] نشر منذ 3 شهور
هئولي الاصدقاء ولا بلاش الله يجمعهم في جنات النعيم كما جمعهم في الدنيا
///// لا اله الا الله محمدا رسول الله /////[ عدد التعليقات: 487 ] نشر منذ 3 شهور
عندما
تكتب
جملة
( بها فساد عظيم )
في
بحث
اليوتيوب
أو قوقل
فسترى
أمراً
عجيب
للغاية
الشريف[ عدد التعليقات: 3 ] نشر منذ 3 شهور
ماهي غريبة عليهم اهل علم غانم انا اغلب اخوياي عنوز ونعم الرجال
ابو عمار[ عدد التعليقات: 10289 ] نشر منذ 3 شهور
هذه الصداقه اللي تشرف وترفع الراس
alzaharni10[ عدد التعليقات: 77 ] نشر منذ 3 شهور
ونعم الصداقه
العتيبي[ عدد التعليقات: 47 ] نشر منذ 3 شهور
هذي اخوة وليست صداقة والله يجزاءة كل خير
لايكثر[ عدد التعليقات: 19044 ] نشر منذ 3 شهور
كفى ووفى