نبيه ساعاتي: الاتحاد أكثر فريق ظلم من التحكيم - صحيفة صدى الالكترونية

الثلاثاء 16
مايو
كل تراب ياخدمي امس فايز بالغش هدف باليد وتسلل وطرد ظالم والتغاظي عن طرد المولد صغير جده يارصيف جده
كيف بالغش نسيت هدف الاتحاد الملغي وضربة جزاء غير محتسبه لاكن واضح من كلامك انك انك ورع ماتفهم في الكوره ذبحك التعصب
بيض وجهك يا الحربي كفيت ووفيت في ردك على الزعيقي اللي اعماه التعصب وعن الحقيقه شكله خايف ترجع الصداره للعميد ان شاء الله بقدرة الله ونسى ان الاتحاد ظلم في مبارايات
هههه وضح ان الميول هو اعتراضك على توثيق البطولات مكانك المدرج وليس شاشات التلفزيون زيك زي الشمراني والاحمدي والمريسل
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صداره بس[ عدد التعليقات: 1628 ] نشر منذ 3 شهور
كل تراب ياخدمي امس فايز بالغش هدف باليد وتسلل وطرد ظالم والتغاظي عن طرد المولد صغير جده يارصيف جده
محمد الحربي[ عدد التعليقات: 11 ] نشر منذ 3 شهور
كيف بالغش نسيت هدف الاتحاد الملغي وضربة جزاء غير محتسبه لاكن واضح من كلامك انك انك ورع ماتفهم في الكوره ذبحك التعصب
درماغ[ عدد التعليقات: 20 ] نشر منذ 3 شهور
بيض وجهك يا الحربي كفيت ووفيت في ردك على الزعيقي اللي اعماه التعصب وعن الحقيقه شكله خايف ترجع الصداره للعميد ان شاء الله بقدرة الله ونسى ان الاتحاد ظلم في مبارايات
الترشيحي[ عدد التعليقات: 34 ] نشر منذ 3 شهور
هههه وضح ان الميول هو اعتراضك على توثيق البطولات مكانك المدرج وليس شاشات التلفزيون زيك زي الشمراني والاحمدي والمريسل