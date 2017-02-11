كهربا يسخر من التحكيم - صحيفة صدى الالكترونية

محمود أحمد(صدى):

سخر محمود كهربا لاعب نادي الاتحاد من طاقم التحكيم خلال مباراة فريقه مع التعاون بعد إلغاء هدفا له بداعي التسليل قبل أن يتبين صحة الهدف.

ونشر اللاعب المصري صورة عبر حسابه بموقع ” سناب شات ” تثبت سلامة موقفه وصحة الهدف وعلق :” اوفسايد ازاي طيب” .

وفاز الاتحاد باللقاء بنتيجة هدفين مقابل هدف بالجولة 18 من بطولة الدوري.