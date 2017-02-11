كهربا يسخر من التحكيم - صحيفة صدى الالكترونية

كهربا يسخر من التحكيم
سخر محمود كهربا لاعب نادي الاتحاد من طاقم التحكيم خلال مباراة فريقه مع التعاون بعد إلغاء هدفا له بداعي التسليل قبل أن يتبين صحة الهدف.
ونشر اللاعب المصري صورة عبر حسابه بموقع ” سناب شات ” تثبت سلامة موقفه وصحة الهدف وعلق :” اوفسايد ازاي طيب” .
وفاز الاتحاد باللقاء بنتيجة هدفين مقابل هدف بالجولة 18 من بطولة الدوري.
الله المستعان[ عدد التعليقات: 1804 ] نشر منذ 3 شهور
فالك توقيف اربع مباريات بعد هذا التعليق
alfahd42[ عدد التعليقات: 4412 ] نشر منذ 3 شهور
تسلل على زملاءك مهوب لازم عليك
زيزو..7[ عدد التعليقات: 198 ] نشر منذ 3 شهور
واللي متربع على خط الستة..يا باشا.
tawaq[ عدد التعليقات: 262 ] نشر منذ 3 شهور
هذف الانصاري ازايسجلتوه … يا محن
عبادي[ عدد التعليقات: 97 ] نشر منذ 3 شهور
نتظر قرار من الانظباط
او اكيد تساهيل عبدالله بن مساعد مستمره
الترشيحي[ عدد التعليقات: 34 ] نشر منذ 3 شهور
البركه بهدف الانصاري المتسلل
ولدالمدينه[ عدد التعليقات: 70 ] نشر منذ 3 شهور
والله الحكم ذبح المباراه على غير قبله ……. يجب منعه من التحكيم مدى الحياه والا لن يتطور التحكيم
صدارة بس[ عدد التعليقات: 1628 ] نشر منذ 3 شهور
من حضرتك يابتاع الفول يوم تنتقد التحكيم راس مالك خدمي العب وانطم
wonderful[ عدد التعليقات: 18 ] نشر منذ 3 شهور
لا اميل للاتحاد ..لكن الهدف صحيح واللاعب انطلق من موقف صحيح
عابر سبيل[ عدد التعليقات: 22 ] نشر منذ 3 شهور
المتربع على خط الستة إذا لم يشارك في الهجمة فالهدف صحيح 100%
///// لا اله الا الله محمدا رسول الله /////[ عدد التعليقات: 487 ] نشر منذ 3 شهور
عندما
تكتب
جملة
( بها فساد عظيم )
في
بحث
اليوتيوب
أو قوقل
فسترى
أمراً
عجيب
للغاية
sada[ عدد التعليقات: 19 ] نشر منذ 3 شهور
الله يرحم الأمير فيصل بن فهد في وقته لا أحد يجرؤ على انتقاد حكام كرة القدم…
الآن تشريح الحكام بعد كل مباراة للأسف من ينتقد هم كان له اخطأ..