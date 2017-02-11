صفعة قوية من ممثل تركي شهير لعارضة ازياء إيرانية - صحيفة صدى الالكترونية

صفعة قوية من ممثل تركي شهير لعارضة ازياء إيرانية
قام الممثل التركي بوراك أوزجيفت بنشر صورة مع خطيبته فهرية أفجين في حسابه على موقع التواصل الاجتماعي انستجرام كما عمل ” بلوك ” على عارضة أزياء إيرانية تعيش في أمريكا، تُدعى ماهلاجا جابري، وحاء بمثابة الصفعة خصوصاً أنها اعتادت على إثارة الجدل بتعليقاتها على مشاركات أوزجيفيت على إنستجرام بعبارات مثل انت وسيم، نحن نحبك، وما شابهها من عبارات الإعجاب.
وتابع معجبات أوزجيفيت بحظر نجمهن التركي للعارضة الإيرانية، حيث أكدن أنه يمثل أبلغ تعبير من جانبه على حبه ووفائه لخطيبته أفجين. إلا أن العارضة جابري لم تصمت تجاه “إهانة البلوك” ، حيث ذلك التصرف بـ ” غير المحترف ” وأوضحت موقفها منه بقولها: بوراك أوزجيفيت ممثل موهوب، يجذبني أداؤه كممثل، وأنا معجبة به كممثل فقط، لذا عبّرت له عن إعجابي ببساطة كأي معجبة أخرى، ففاجأني بعمل بلوك لي ، وتابعت: لم أكن أعلم بأني أقوم بأمر خاطىء، هو جرحني رغم احترامي لحياته الخاصة جداً .
فيما رد بوراك أوزجيفيت على جابري بمتابعتها على انستجرام دون أي تعليق آخر منه، ليؤكد لها أنه لم يكن يقصد إهانتها، وليعتذر منها بطريقة غير مباشرة.
تابوت[ عدد التعليقات: 3 ] نشر منذ 3 شهور
وشذا التحليل الملغمص يعني يضع بلوك على حساب عارضة أزياء إيرانية ليعبر عن احترامه لخطيبته فقط لأنها صرحت بإعجابها لأدواره كممثل طيب وين راحت أدوار الحب وعمايله السودا مع الممثلات الأخريات
برضو هذا يعتبر احترام لخطيبته ؟ اقول شوفوا كلام منطقي غير هذا يمكن خطيبته هي اللي صفعته على جبته ومرغدته لين عض الأرض بعد ما طاحت عليه وهذا اللي حده يحط بلوك
القرنيs@s@….قاآآآآهرهم👍😎[ عدد التعليقات: 16057 ] نشر منذ 3 شهور
الي فاهم حاقه يئئئولنا
ياجدعان🤔🤔🤔
🅰ماوراء الغيوم ….الوعد[ عدد التعليقات: 8311 ] نشر منذ 3 شهور
اخيييييييه ي الاحراج
عاد ماهلاجا جابري ملكة جماااااال تبارك الرحمن وكانت شكلها تبي تستميله لها…..لكن تجري الرياح بما لاتشتهي السفن 😂😂
وسحب عليها ابن اللذيييييييين
لو انا مكانها والله لااعتزل وسائل التواصل كلها 😥😥
🅰ماوراء الغيوم ….الوعد[ عدد التعليقات: 8311 ] نشر منذ 3 شهور
اخيييييييه ي الاحراج
عاد ماهلاجا جابري ملكة جماااااال تبارك الرحمن وكانت شكلها تبي تستميله لها…..لكن تجري الرياح بما لاتشتهي السفن 😂😂
وسحب عليها ابن اللذيييييييين
لو انا مكانها والله لااعتزل وسائل التواصل كلها 😥😥
✨💫نوال💫✨[ عدد التعليقات: 13297 ] نشر منذ 3 شهور
تعطي بلوك لملكة جمال الكون اشوى انك تداركت الوضع وتابعتها على الانستغرام هههههه😉 وانتي ياماهلاجا المفروض يكون عندك كبرياء ماتركضين ورا الرجل مهما كان عاجبك
✔️ مااااجد ✔️[ عدد التعليقات: 5418 ] نشر منذ 3 شهور
هيااااط تركي
ابو شلاخ[ عدد التعليقات: 283 ] نشر منذ 3 شهور
الأخطاء الإملائية
بتشر – بنشر
الصافعة – الصفعة
جبه – حبه
فينا – فيما
أبوعجرم[ عدد التعليقات: 2392 ] نشر منذ 3 شهور
أوسم وأحلى من مهند بكثيييييير
🌼توليب[ عدد التعليقات: 3194 ] نشر منذ 3 شهور
معطي “المعجبة” بلوك أبو ذا الفرة ي بوراك مسوي لي فيها ثقل عند خطيبتك
لايكون ذال منها تدبغك😂😂