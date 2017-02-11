صفعة قوية من ممثل تركي شهير لعارضة ازياء إيرانية - صحيفة صدى الالكترونية

نورة الشهري(صدى):

قام الممثل التركي بوراك أوزجيفت بنشر صورة مع خطيبته فهرية أفجين في حسابه على موقع التواصل الاجتماعي انستجرام كما عمل ” بلوك ” على عارضة أزياء إيرانية تعيش في أمريكا، تُدعى ماهلاجا جابري، وحاء بمثابة الصفعة خصوصاً أنها اعتادت على إثارة الجدل بتعليقاتها على مشاركات أوزجيفيت على إنستجرام بعبارات مثل انت وسيم، نحن نحبك، وما شابهها من عبارات الإعجاب.

وتابع معجبات أوزجيفيت بحظر نجمهن التركي للعارضة الإيرانية، حيث أكدن أنه يمثل أبلغ تعبير من جانبه على حبه ووفائه لخطيبته أفجين. إلا أن العارضة جابري لم تصمت تجاه “إهانة البلوك” ، حيث ذلك التصرف بـ ” غير المحترف ” وأوضحت موقفها منه بقولها: بوراك أوزجيفيت ممثل موهوب، يجذبني أداؤه كممثل، وأنا معجبة به كممثل فقط، لذا عبّرت له عن إعجابي ببساطة كأي معجبة أخرى، ففاجأني بعمل بلوك لي ، وتابعت: لم أكن أعلم بأني أقوم بأمر خاطىء، هو جرحني رغم احترامي لحياته الخاصة جداً .

فيما رد بوراك أوزجيفيت على جابري بمتابعتها على انستجرام دون أي تعليق آخر منه، ليؤكد لها أنه لم يكن يقصد إهانتها، وليعتذر منها بطريقة غير مباشرة.