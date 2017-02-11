الجيش الجزائري يكتشف مخبأ للأسلحة والذخيرة الحية - صحيفة صدى الالكترونية

الجزائر(صدى):

اكتشف الجيش الجزائري مخبأ للأسلحة والذخيرة الحية جنوبي العاصمة الجزائرية.

واوضحت وزارة الدفاع الجزائرية في بيان، مساء اليوم السبت، ان العملية تمت في منطقة ” أدرار ” 1200 كيلومتر جنوبي الجزائر، بعد ورود معلومات عن نشاط مجموعة مسلحة في المنطقة.

واكد مصدر بأن العملية اسفرت عن اكتشاف مدفع وسبعة رشاشات من نوع كلاشينكوف وثلاث بنادق وقذائف هاون، فضلا عن صاروخين من نوع “غراد” وقنابل يدوية وكمية ضخمة من الذخيرة الحية تقدر ب 7098 طلقة من مختلف العيارات”.

وأبان المصدر بأن العملية تمت على أثر القيام بعمليات تفتيش واسعة في منطقة حدودية بالولاية المذكورة، موضحا بأنها تدخل في إطار مكافحة الإرهاب وحماية الحدود وبفضل الاستغلال الأمثل للمعلومات”.

وأضاف المصدر إلى أن هذه النتائج الميدانية تؤكد مرة أخرى جاهزية واستعداد وحدات الجيش الجزائري لتأمين الحدود وشل كل محاولات المساس بأمن وحرمة وسلامة التراب الجزائري