تغييرات شهدتها المملكة منذ الإعلان عن خطة رؤية 2030 - صحيفة صدى الالكترونية

عادل الحربي(صدى):

ألقت هيئة الإذاعة البريطانية، بي بي سي، الضوء على أبرز التغييرات، التي تشهدها المملكة العربية السعودية، منذ إعلان صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان، ولي ولي العهد، عن خطة رؤية المملكة 2030 والتي تهدف إلى تقليل اعتماد الاقتصاد الوطني، على النفط.

وانتشر التقرير، الذي أعدته كبيرة مراسلي المحطة في المملكة “ليز دوسيت”، على موقع “فيس بوك”؛ حيث حقق أكثر من 160 ألف مشاهدة بعد يوم واحد من عرضة على الموقع.

وقالت”ليز دوسيت”، ان الوضع في المملكة مخالف تماما للصورة المتداولة بالإعلام العالمي وذلك نظرا لأن المسؤولين بالمملكة يعملون على قدم وساق لإحداث التحديثات اللازمة بحياة المجتمع السعودي الذي يشكل الشباب نسبة 70% منه.

وتابعت “ليز”، في تقرير لها، السبت ، أن كثيرا من وسائل الترفيه أصبحت متاحة في المملكة، كما قام التقرير بعرض صور لشباب سعودي وهم يمارسون التزلج على الكثبان الرميلة المنتشرة بصحراء المملكة الشاسعة كما عرض صورا- كذلك- للحفل الموسيقي الذي أحياه، مؤخرا، الفنان السعودي محمد عبده.

واضافت “ليز” حديثها مؤكدة أن وضع المرأة السعودية أصبح مختلفا تماما عما كان عليه في السابق؛ ولكن السعوديين يفضلون دائما إجراء التغييرات اللازمة على نحو يناسب ثقافتهم ومجتمعهم.

وأوضحت أن الوضع في المملكة يغاير الوضع المتعارف عليه دوليا؛ ولكن المملكة لها طريقتها الخاصة في السماح لأفراد الشعب السعودي بالتعبير عن رأيهم.

وأوضحت “ليز” أن شعب المملكة العربية السعودية يعد أكبر مستخدم لموقع التواصل الاجتماعي “تويتر” في العالم ، موضحة إن المسؤولين في المملكة، ومن أبرزهم الأمير محمد بن سلمان، أصبحوا يولون اهتماما كبيرا بمتابعة تغريدات السعوديين على تويتر؛ لكي يستمعوا إلى شكاوى المواطنين، والتفاعل معها.

واشارت إلى أن شركة النفط العملاقة أرامكو تجري أبحاثا للتوصل لكيفية تنقية النفط السعودي والتخلص من ظاهرة الاحتباس الحراري.

كما أشادت “ليز” بالجهود المبذولة في المملكة على صعيد البحث العلمي؛ وقالت إن جامعة الملك عبدالله للعلوم والتقنية تعد صرحا للبحث العلمي ليس له مثيل في العالم.

وأكدت أنها استمتعت لثناء العديد من الباحثين والعلماء المنتمين لدول مختلفة على الجامعة وأنهم جميعا أكدوا أنها تحتوي على أجهزة ومعدات لا مثيل لها في العالم.