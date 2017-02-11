بيروزي الإيراني يعلن أسعار تذاكر مباراة الهلال - صحيفة صدى الالكترونية

معاذ محمود(صدى):

أعلن مسئولو نادي بيروزي الإيراني، أسعار تذاكر مباراتهم امام أمام الهلال والتي تقام يوم 21 فبراير الجاري في عمان، ضمن الجولة الأولى من منافسات دوري أبطال آسيا 2017.

‏وقرر مسئولو النادي الإيراني رفع أسعار التذاكر إلى 200 ريال عماني للمنصة الرئيسية، و50 ريال عماني للدرجة العادية، في محاولة جادة للحد من حضور الجمهور الهلالي لمساندة الزعيم.

وكان الاتحاد الآسيوي لكرة القدم قد أصدر قرار بنقل مباريات الفرق السعودية مع الايرانية لملاعب محايدة بعد خلافات سياسية هددت تواجد البعثات السعودية على الأراضي الايرانية.