بيروزي الإيراني يعلن أسعار تذاكر مباراة الهلال - صحيفة صدى الالكترونية

بيروزي الإيراني يعلن أسعار تذاكر مباراة الهلال
أعلن مسئولو نادي بيروزي الإيراني، أسعار تذاكر مباراتهم امام أمام الهلال والتي تقام يوم 21 فبراير الجاري في عمان، ضمن الجولة الأولى من منافسات دوري أبطال آسيا 2017.
وقرر مسئولو النادي الإيراني رفع أسعار التذاكر إلى 200 ريال عماني للمنصة الرئيسية، و50 ريال عماني للدرجة العادية، في محاولة جادة للحد من حضور الجمهور الهلالي لمساندة الزعيم.
وكان الاتحاد الآسيوي لكرة القدم قد أصدر قرار بنقل مباريات الفرق السعودية مع الايرانية لملاعب محايدة بعد خلافات سياسية هددت تواجد البعثات السعودية على الأراضي الايرانية.
نجاة محمد[ عدد التعليقات: 1399 ] نشر منذ 3 شهور
ان شاء الله الفوز بأذن الله سعودي هلالي
(( ابوفهد )) عقاب بن صقر شاهين الحر[ عدد التعليقات: 4146 ] نشر منذ 3 شهور
الى الامام للزعيم
ابو تركي[ عدد التعليقات: 394 ] نشر منذ 3 شهور
بالتوفيق لجميع الاندية السعودية بصفه عامة
والهلال بصفه خاصة وفالنا البطولة
ص ص ص[ عدد التعليقات: 1337 ] نشر منذ 3 شهور
إن شاء الله هزيمة كالعاده.
عابر سبيل[ عدد التعليقات: 22 ] نشر منذ 3 شهور
200 ريال عماني للمنصة الرئيسية يعني ما يقارب 2000 ريال سعودي للتذكرة .
و 50 ريال عماني للدرجة العادية يعني ما يقارب 500ريال سعودي للتذكرة .
معقولة هالأسعار التعجيزية !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
بوجي[ عدد التعليقات: 10 ] نشر منذ 3 شهور
العالمية صعبة قويه