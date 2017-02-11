بالفيديو.. إطلاق نار في سوق شهير شمال الرياض - صحيفة صدى الالكترونية

بالفيديو.. إطلاق نار في سوق شهير شمال الرياض
نشر ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو، لحادثة إطلاق نار داخل أحد المولات في شارع العليا العام بالرياض.
وأظهر مقطع الفيديو المتداول إصابة شخصاً، وسط سرعة استجابة للدوريات الأمنية التي وجدت بالموقع فور وقوع الحادثة
ومن المنتظر أن تصدر الجهات الأمنية بياناً توضح فيه ملابسات وتفاصيل الحادثة.
(( ابوفهد )) عقاب بن صقر شاهين الحر[ عدد التعليقات: 4149 ] نشر منذ 3 شهور
في مركز الهرم في حي الملك فهد مقابل اسواق العويس اليوم بعد الظهر والتنيجه اطلاق النار على المحاسبين (الكاشيرات ) توفي واحد واصابة الاخر بطلق ناري بالفخذ
نجاة محمد[ عدد التعليقات: 1400 ] نشر منذ 3 شهور
الله يشفي المصاب و يرحم الميت و ان شاء الله يقبضون علي الفاعل
الله المستعان[ عدد التعليقات: 41 ] نشر منذ 3 شهور
الله لا ييلانا فيه نظام يعطي كل واحد حقه مصيره يلاقي جزاه في الدنيا قبل الآخره
صالح عبدالله الجنيدل الجلعودي الدهمشي العنزي[ عدد التعليقات: 340 ] نشر منذ 3 شهور
شي عجيب !!؟
alfahd42[ عدد التعليقات: 4412 ] نشر منذ 3 شهور
الله المستعان على شباب هذه الوقت والله يهديهم ويريهم الحق والبعد عن كل شر
✨💫نوال💫✨[ عدد التعليقات: 13305 ] نشر منذ 3 شهور
لاحول ولاقوة الا بالله
🅰ماوراء الغيوم ….الوعد[ عدد التعليقات: 8311 ] نشر منذ 3 شهور
لااله الا الله
الله يرحم الميت ويصبر اهله
فرع الهرم هذا دايم اجيه 😥😥
ابوعبدالله الحربي[ عدد التعليقات: 231 ] نشر منذ 3 شهور
المشكلة التركيز على المخالفات وأخذ الأموال وهذا جيد للمستهتريين ولكن الأهم نقاط تفتيش مستمرة عن حمل اي سلاح وإصدار قنون من يحمل السلاح الأبيض اوناري يوعاقب بسجن لا يقل عن سنتين وغرامة لاتقل عن مئة الف ريال للمرة الأولى وتزيد العقوبة للمرة الثانية كثير من المهيطين لايردعه الى أشد العقوبه ٠
jamalco[ عدد التعليقات: 5313 ] نشر منذ 3 شهور
الكبت يولد الإنفجار _ والبطاله والفراغ وراء كل إنحراف ودق ناقوس الخطر مكن خوارج خوارج العصر الإخوان تغلغلو في المفاصل مثيري الفتن والقلاقل في الشعوب وزعزعت أمن البلاد هلا معالجه لأمر هذا قبل إستفحاله ويقع الفاس في الراس سعتها لن ينفع الصراخ
ابو عمار[ عدد التعليقات: 10290 ] نشر منذ 3 شهور
يا ساتر . مهما كانت المشكله ما تصل الامور الى القتل واستعمال السلاح
سعدون[ عدد التعليقات: 1 ] نشر منذ 3 شهور
نعم الظروف الاقتصادية الصعبة للكثير من الناس والضغط المستمر على اقتصاد المواطن وراء جميع هذه المشاكل تلاقي واحد يدخل السوق اجباري من اسرته لتلبية احتياجات معينة وهو لا يملك الا قوت يومه ويبقى في صراع بين توفير متطلبات الاسرة من عدمه لذلك سوف تشهد السنوات القادمة وبالتحديد بعد سنتين الى ثلاث سنوات زيادة الجريمة في السعودية و تجارة الجنس و التسول و السرقات و المنحرفين و مروجي المخدرات والبطالة و العنوسة والامراض العقلية كل هذه المشاكل التي سوف تنتج عن الحالة الاقتصادية الراهنة سوف توفر ارض خصبة لاعداء الوطن والارهابيين لان الاقتصاد في اي دولة يعتبر درع واقي وحصين وجهاز مناعي ضد تسلل اي عدو للكيان الاجتماعي اذا بداء يضعف وينهار جميع المشاكل والفيروسات سوف تخترق المجتمع وللاسف نحن لا ندرك ذلك ؟!
🇸🇦🇸🇦🇸🇦[ عدد التعليقات: 131 ] نشر منذ 3 شهور
لا والله كل هذا من البعد عن الله لا صلاة لا دين لا اخلاق ولا حتى كلمة طيبة اعوذ بالله اتوقع بسبب تافه بعد مشاكل شخصية بينهم نتمنى من المسؤولين توضيح الجريمة هذي وكل واحد يأخذ جزاه
🇸🇦🇸🇦🇸🇦[ عدد التعليقات: 131 ] نشر منذ 3 شهور
طلع سطو وكان لابس عباية نسائية والغرض من كل هذا السطو والسرقة والله انه غبي هالمجرم 😂😂😂😂 وش هالتصرفات الغبية بالسرقات يا شين حياة الانسان اذا ابتعد عن الله ودينه يصبح قذارة لا تحتمل
///// لا اله الا الله محمدا رسول الله /////[ عدد التعليقات: 487 ] نشر منذ 3 شهور
عندما
تكتب
جملة
( بها فساد عظيم )
في
بحث
اليوتيوب
أو قوقل
فسترى
أمراً
عجيب
للغاية