بالفيديو.. إطلاق نار في سوق شهير شمال الرياض - صحيفة صدى الالكترونية

طلال الغامدي(صدى):

نشر ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو، لحادثة إطلاق نار داخل أحد المولات في شارع العليا العام بالرياض.

وأظهر مقطع الفيديو المتداول إصابة شخصاً، وسط سرعة استجابة للدوريات الأمنية التي وجدت بالموقع فور وقوع الحادثة

ومن المنتظر أن تصدر الجهات الأمنية بياناً توضح فيه ملابسات وتفاصيل الحادثة.