ناصر القصبي يروي قصة نخلة والده التى ماتت يوم رحيله - صحيفة صدى الالكترونية

ناصر القصبي يروي قصة نخلة والده التى ماتت يوم رحيله
روي الفنان ناصر القصبي موقفا حدث له في الأيام الأخيرة في حياة والده الذي توفي مؤخراً، مؤكدا على معاتبه والده له لإهماله في رعاية نخلة كان يرعاها.
وقال القصبي، ” قبل ٢٠ سنة ركز لي والدي رحمه الله نخلة في بيتي وكانت أطيب سكرية وأنا لا أهتم بها وكان يرعاها كثيرا ويهتم بها ويعاتبني كيف لمهندس زراعي إهمالها “.
وأضاف عبر تغريديتن له على تويتر، اليوم، ” في أيامه الأخيرة رحمه الله بدأت ألحظ ميلاناً في تاجها وكلما وهن والدي زاد ميولها. في يوم وفاته قال لي المزارع ماتت النخلة.. لا إله الا الله “.
القرنيs@s@….قاآآآآهرهم👍😎[ عدد التعليقات: 16057 ] نشر منذ 3 شهور
شكلك أنعديت من سلمان العودة
هالحين بتسوي مسلسل كل يوم تتكلم عن النخلة
الي ماتت
وأثمرت في قبرها🌴🌴🌴
ابو راكان[ عدد التعليقات: 2 ] نشر منذ 3 شهور
لا يشيخ والله ذي من الدراما الي تنتجها
(( ابوفهد )) عقاب بن صقر شاهين الحر[ عدد التعليقات: 4146 ] نشر منذ 3 شهور
بدينا بتأليف قصص الأفلام الهنديه
✨💫نوال💫✨[ عدد التعليقات: 13297 ] نشر منذ 3 شهور
ههههههههه شوف سالفة غيرها
المارد[ عدد التعليقات: 9 ] نشر منذ 3 شهور
ربما لم ترد هذه النخله أن تطالها يداك، لذلك نصيحتي لك أن تغرس بدلاً منها صباراً كي تضمن إذا توفاك الله أن يرث أولادك نبتة حية بعدك، وكل وارث يدرك بما ورث مالذي كان عليه مورثه ..!
عوض الكلثمي[ عدد التعليقات: 66 ] نشر منذ 3 شهور
ياناصر
تب إلى الله وابتعد عن الوسط الفني وحجب زوجتك واتقوا الله فاليوم والدك رحمه الله
وغدا انت اسال الله لي ولك الهداية
🅰ماوراء الغيوم ….الوعد[ عدد التعليقات: 8311 ] نشر منذ 3 شهور
هذي حتوتة اطفال 😂😂
🅰ماوراء الغيوم ….الوعد[ عدد التعليقات: 8311 ] نشر منذ 3 شهور
هذي حتوتة اطفال 😂😂
شيخ الجن[ عدد التعليقات: 55 ] نشر منذ 3 شهور
ههههههههههههههههههههههههههههههه من قصص الشيعة
أسوووم .. 🌸[ عدد التعليقات: 7213 ] نشر منذ 3 شهور
ماتت النخلهه 😓😂 ..!
ابو عمار[ عدد التعليقات: 10267 ] نشر منذ 3 شهور
هاي حيل قويه قويه يا ناصر ودي ودي اصدق
كفاك غرور[ عدد التعليقات: 1727 ] نشر منذ 3 شهور
ههههههههه الله يهديك يالقصبي ويرحم والدك
(( ابوفهد )) عقاب بن صقر شاهين الحر[ عدد التعليقات: 4146 ] نشر منذ 3 شهور
بدات الاحظ ميلانآ في تاجها
ناصر يمكن النخله ترقص خبيتي
دآنـــــــہہ[ عدد التعليقات: 12758 ] نشر منذ 3 شهور
ههههههههههه الله يرحمهم
ahmad[ عدد التعليقات: 177 ] نشر منذ 3 شهور
موت الوالدين مؤلم جدا ويزيدهم الم موت ذكراهم وما يحبونه ما تنلام يا ناصر
الليث الملكي[ عدد التعليقات: 17 ] نشر منذ 3 شهور
مريض الله لايبلانا
شايب بروحه[ عدد التعليقات: 331 ] نشر منذ 3 شهور
بدينا بالخرطي
ذكرني يوم ماتت زوجتي قبل ٤ شهور وقالت لي زوجة ولدي شف الكراث واطماط الي زرعتة خالتي بالحوش ذابلن على فرقاها قلت لها اقلعيه وزرعيه بحوش بيتكم انتي وزوجك
جايتن بتسوي قدامي مسلسل أصابع الزمن قبل ٣٠ سنه الله المستعان
بنت الغالي🌺[ عدد التعليقات: 607 ] نشر منذ 3 شهور
😂😂😂😂😂😂😂
عبادي الهلالي[ عدد التعليقات: 4134 ] نشر منذ 3 شهور
قول قسم !!!!!!
حتى انا ماتت عنز امي يوم ماتت امي الله يرحمها
يابعد معزى امي
alfahd42[ عدد التعليقات: 4412 ] نشر منذ 3 شهور
هههههههه الله يقلعك يا نويصر
غرام[ عدد التعليقات: 2045 ] نشر منذ 3 شهور
لاإله الا الله ماتت 😭😭💔
طرثوث الشمري[ عدد التعليقات: 197 ] نشر منذ 3 شهور
يعني ماحد مصدق ابو قصب ! ههههههه
طيب يمكن صحيح
tawaq[ عدد التعليقات: 262 ] نشر منذ 3 شهور
عيب عليكم
انا جدي كان مسمي نخله على اسم امي يوم ماتت النخله ماتوا كل الحريم اللي على اسم امي بديرتنا وابحثوا بقوقل واكتبو ا سنة وفاة كل الحريم بالمملكه اللي اسمهن موضي
مقلب[ عدد التعليقات: 17 ] نشر منذ 3 شهور
هع هع هع القصه هذي بنشوفها في احدى حلقات سيلفي في رمضان
mutrafi-h[ عدد التعليقات: 209 ] نشر منذ 3 شهور
ياخي بسيطه جب لك سباك.ونظام تقطير. وش صار عساك تنازلت عن الشيخ ترى العفو عند المقدره .والله يرحم اموات المسلمين انتبه خلك سمح لا تصير سالفه وتنازل والله اني ناصح هذا رجل دين وغلط اعزمه واكرمه وقله تراك قذفتني خلك رجال طيب يابو نخله.
ابو ناصر[ عدد التعليقات: 4 ] نشر منذ 3 شهور
النخلة اصلاٌ مصابه بسوسة النخيل الحمراء بس ماتدري انت وبوك رحمه الله عليه
قال مهندس زراعي. هههههههه
أبو عبد الله الغامدي[ عدد التعليقات: 1217 ] نشر منذ 3 شهور
ما يبلعها إلا دلخ .. يعني أول مادفنو الرجال بكت النخلة ولقوها اليوم الثاني ممدة على الأرض .
السفير[ عدد التعليقات: 65 ] نشر منذ 3 شهور
هذا والله المنقوص وش دخل النخله في وفاة ابوك
عاد نخله يالظالم
✔️ مااااجد ✔️[ عدد التعليقات: 5418 ] نشر منذ 3 شهور
ودي اصدق يانويصر الله يرجك بس
محمد الدوسري[ عدد التعليقات: 97 ] نشر منذ 3 شهور
اللهم صل على محمد وعلى آل محمد
كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم
وبارك على محمد وعلى آل محمد
كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم
إنك حميد مجيد
aglu ahedd[ عدد التعليقات: 19 ] نشر منذ 3 شهور
المتدينة المدام سوزان يا سلام
بركاتك يا اااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا
ابو مشهور[ عدد التعليقات: 106 ] نشر منذ 3 شهور
صلوا وسلموا على محمد وال محمد
ابكيتني وابكيت من حولي
ابكو فاالبكاء في مثل هذا مستحب
حسين الاصنق[ عدد التعليقات: 11 ] نشر منذ 3 شهور
حظك يا شيخ سلمان بالحسنات التي تأتيك من حيث لا تحتسب
حسين الاصنق[ عدد التعليقات: 11 ] نشر منذ 3 شهور
حظك يا شيخ سلمان بالحسنات التي تأتيك من حيث لا تحتسب
تركي بن مليح[ عدد التعليقات: 1 ] نشر منذ 3 شهور
جارنا يوم مات جاتنا نخله المقبره والتراب يتطاير من جذورها وكل مابكت ينزل رطب بدال الدموع سبحانك ربي
زيزو[ عدد التعليقات: 215 ] نشر منذ 3 شهور
دور غيرها يابو قصب حدث العاقل بما يعقل
شكله مصدق كذبته هههههههههههههههههههههههههههههه