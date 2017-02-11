ناصر القصبي يروي قصة نخلة والده التى ماتت يوم رحيله - صحيفة صدى الالكترونية

نورة الشهري(صدى):

روي الفنان ناصر القصبي موقفا حدث له في الأيام الأخيرة في حياة والده الذي توفي مؤخراً، مؤكدا على معاتبه والده له لإهماله في رعاية نخلة كان يرعاها.

وقال القصبي، ” قبل ٢٠ سنة ركز لي والدي رحمه الله نخلة في بيتي وكانت أطيب سكرية وأنا لا أهتم بها وكان يرعاها كثيرا ويهتم بها ويعاتبني كيف لمهندس زراعي إهمالها “.

وأضاف عبر تغريديتن له على تويتر، اليوم، ” في أيامه الأخيرة رحمه الله بدأت ألحظ ميلاناً في تاجها وكلما وهن والدي زاد ميولها. في يوم وفاته قال لي المزارع ماتت النخلة.. لا إله الا الله “.