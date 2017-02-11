السلطات الإيرانية تعتقل سنيا دون تهمة - صحيفة صدى الالكترونية

طهران (صدى):

اعتقلت قوة أمنية إيرانية، الشيخ مولوي خليل بلوشي رجل الدين السني والمسؤول الثقافي في مدرسة مفتاح العلوم الدينية، من منزله في مدينة راسك الواقعة جنوب محافظة سيستان وبلوشستان ذات الغالبية السنية، ونقله إلى محكمة خاصة برجال الدين، دون أن توجه له تهمة محددة.

وقالت مصادر، إن المحكمة الخاصة برجال الدين أرجأت محاكمة الشيخ مولوي خليل بلوشي إلى 10 أيام وقامت بنقله إلى سجن التوقيف، بحسب وكالة أنباء بلوش نيوز.

وكانت السلطات الإيرانية، اعتقلت في نهاية ديسمبر الماضي، الشيخ مولوي خليل بلوشي بعدما أراد لقاء شقيقه الذي تم اعتقاله بتهمة “تهريب المخدرات” ثم أفرج عنه بعد يومين عقب براءته.