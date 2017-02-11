رئيس الشباب: التحكيم سبب التعادل أمام الخليج - صحيفة صدى الالكترونية

معاذ محمود(صدى):

كشف عبد الله القريني رئيس مجلس إدارة نادي الشباب، أن فريقه كان يستحق الفوز في لقاءه الماضي أمام الخليج ضمن الجولة الثامنة عشر من دوري جميل للمحترفين والتي انتهت بالتعادل الايجابي بهدف لمثله.

وحمل رئيس الشباب مسئولية التعادل إلى التحكيم قائلا ” أتمنى أن تراجع لجنة التحكيم أخطاء الحكام التي تقع في مباريات الشباب، حيث لم يحتسب الحكم سوى ركلة جزاء واحدة ولنا اثنتين غيرها أمام الخليج “.

وأضاف القريني أن الشباب وقع مخالصة مالية مع وليد عبد الله بعد تنازله عن رواتب خمسة أشهر، فيما لن يتنازل النادي عن موقفه في قضية الحارس الآخر محمد العويس الذي انتقل للنادي الاهلي قائلا ” لن نتنازل عن أي حق للشباب في قضية العويس ووصلنا خطاب بعدم تسجيل اللاعبين بصفة الهاوي و هو الخيار الصحيح “.