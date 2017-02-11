مدارس النطاق الأحمر بظهران الجنوب تستأنف الدراسة بعد تعليقها - صحيفة صدى الالكترونية

حسن الجعفري(صدى):

استأنفت مدارس النطاق الأحمر بنين وبنات التابعة للإدارة التعليمية بمحافظة ظهران الجنوب، الدراسة، بعد تعليقها نهاية الأسبوع الماضي حرصاً على سلامة منسوبي ومنسوبات المدارس نتيجة الظروف التي شهدتها المحافظة الأسبوع الماضي.

وقال سعيد هباش الوادعي، مدير التعليم بمحافظة ظهران الجنوب، إن الاستعدادات لاستقبال الطلاب والطالبات سبقت عودة الدراسة قبل بدء الفصل الدراسي الثاني للعام 1438/1437، مؤكدا أن شركة تطوير تسعى جاهدة لحل مشكلة وسائل النقل، حيث خصصت عقوداً لنقل طلاب وطالبات النطاق الأحمر في مختلف المراحل التعليمية.

من جانبه قدم ناجي سالم آل عصمان المتحدث الرسمي للإدارة التعليم بظهران الجنوب شكره للوزارة على الدعم وسرعة الاستجابة لكل ما من شأنه قيام إدارة التعليم في محافظة ظهران الجنوب بأداء رسالتها على أكمل وجه.