محافظ صامطة ينقل تعازي أمير جازان لأسرة الشهيد الرائد العامري - صحيفة صدى الالكترونية

حسن الجعفري(صدى):

نقل عبد العزيز الطيار، محاظ صامطة، تعازي أمير منطقة جازان، الأمير محمد بن ناصر بن عبد العزيز، لأسرة الشهيد، الرائد عبدالله بن شيبان العامري حمدي، خلال تعزيته في منزل شقيق الشهيد رئيس محكمة الاستئناف بالمنطقة الشيخ علي بن شيبان العامري في قرية شعب الذيب التابعة لمحافظة الطوال.

من جانبه، أعرب الشيخ العامري الشقيق الأكبر للشهيد عن شكره لأمير المنطقة ومحافظ صامطة على هذه التعزية، وأعرب عن فخره وأسرته بأن الرائد عبدالله استُشهد في سبيل الله وهو يحمي تراب الوطن، ويدافع عن قيادته ومقدساته.