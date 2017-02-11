نتائج استطلاع رأي تكشف عن 53% من السعوديين يتابعون الصحف الإلكترونية يومياً - صحيفة صدى الالكترونية

نتائج استطلاع رأي تكشف عن 53% من السعوديين يتابعون الصحف الإلكترونية يومياً
كشف المركز الوطني لاستطلاع الرأي العام التابع لمركز الملك عبدالعزيز للحوار الوطني، عن نتائج الاستطلاع التى أجراها لـ 1016 مواطناً من مختلف مناطق المملكة جاءت نسبة الذكور منهم 55% في حين بلغت نسبة الإناث 45% حول اتجاهات السعوديين نحو قراءة الصحف اليومية.
وأظهرت نتائج الاستطلاع تفوق الصحف الإلكترونية في الحصول على متابعة القراء بنسبة 53% بينما حصلت الصحف الورقية على نسبة 23%، وتوزعت بقية الآراء على قراءة الصحف الورقية والإلكترونية معاً بنسبة 16%، بينما جاءت نسبة من يقرأ النسخ الإلكترونية للصحف على شبكة الإنترنت فقط 8%.
وأوضحت النتائج، أن 39 % من السعوديين ليس لديهم اهتمام بقراءة الصحف اليومية بينما أفاد 23% أنهم يحرصون على قراءة الصحف اليومية بصفة دائمة.
وفي هذا الجانب أوضح الأفراد الذين لايقرأون الصحف اليومية أنهم يتابعون الأخبار عبر القنوات التلفزيونية بنسبة أعلى بلغت 35.5% مقابل 4% عبر الإذاعات ، و 22% عبر السناب شات بينما جاءت متابعة الأخبار عبر تويتر بنسبة 20% وبرنامج الواتساب بنسبة 12%.
وبينت نتائج الاستطلاع أن النساء السعوديات يفضلن قراءة الصحف الإلكترونية بنسبة 52% والصحف الورقية بنسبة 25%، أما الرجال فيفضلون قراءة الصحف الإلكترونية بنسبة أعلى من النساء بلغت 54% وأقل اتجاه الصحف الورقية بنسبة 22%.
كما تؤثر الفئات العمرية في اتجاهات الأفراد نحو قراءة الصحف حيث أكد الاستطلاع أن من تجاوزت أعمارهم 50 سنة يفضلون قراءة الصحف الورقية بنسبة 43%. بينما الشباب في الفئة العمرية من 20 إلى أقل من 30 سنة يفضلون قراءة الصحف الإلكترونية بنسبة 70%.
يذكر أن الاستطلاع نفذ يوم الأربعاء الماضي 12 / 5 / 1438 هـ في فترة زمنية قصيرة بلغت 6 ساعات وذلك من خلال منهجية علمية اعتمدت على المقابلة الهاتفية المباشرة مع عينة الاستطلاع عبر مركز اتصال هاتفي مخصص لهذا الغرض.
🅰ماوراء الغيوم ….الوعد[ عدد التعليقات: 8311 ] نشر منذ 3 شهور
صحيح 😊
القرنيs@s@….قآآآآآهرهم👍[ عدد التعليقات: 16057 ] نشر منذ 3 شهور
yes🤗🤗