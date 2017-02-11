نتائج استطلاع رأي تكشف عن 53% من السعوديين يتابعون الصحف الإلكترونية يومياً - صحيفة صدى الالكترونية

علي القحطاني (صدى):

كشف المركز الوطني لاستطلاع الرأي العام التابع لمركز الملك عبدالعزيز للحوار الوطني، عن نتائج الاستطلاع التى أجراها لـ 1016 مواطناً من مختلف مناطق المملكة جاءت نسبة الذكور منهم 55% في حين بلغت نسبة الإناث 45% حول اتجاهات السعوديين نحو قراءة الصحف اليومية.

وأظهرت نتائج الاستطلاع تفوق الصحف الإلكترونية في الحصول على متابعة القراء بنسبة 53% بينما حصلت الصحف الورقية على نسبة 23%، وتوزعت بقية الآراء على قراءة الصحف الورقية والإلكترونية معاً بنسبة 16%، بينما جاءت نسبة من يقرأ النسخ الإلكترونية للصحف على شبكة الإنترنت فقط 8%.

وأوضحت النتائج، أن 39 % من السعوديين ليس لديهم اهتمام بقراءة الصحف اليومية بينما أفاد 23% أنهم يحرصون على قراءة الصحف اليومية بصفة دائمة.

وفي هذا الجانب أوضح الأفراد الذين لايقرأون الصحف اليومية أنهم يتابعون الأخبار عبر القنوات التلفزيونية بنسبة أعلى بلغت 35.5% مقابل 4% عبر الإذاعات ، و 22% عبر السناب شات بينما جاءت متابعة الأخبار عبر تويتر بنسبة 20% وبرنامج الواتساب بنسبة 12%.

وبينت نتائج الاستطلاع أن النساء السعوديات يفضلن قراءة الصحف الإلكترونية بنسبة 52% والصحف الورقية بنسبة 25%، أما الرجال فيفضلون قراءة الصحف الإلكترونية بنسبة أعلى من النساء بلغت 54% وأقل اتجاه الصحف الورقية بنسبة 22%.

كما تؤثر الفئات العمرية في اتجاهات الأفراد نحو قراءة الصحف حيث أكد الاستطلاع أن من تجاوزت أعمارهم 50 سنة يفضلون قراءة الصحف الورقية بنسبة 43%. بينما الشباب في الفئة العمرية من 20 إلى أقل من 30 سنة يفضلون قراءة الصحف الإلكترونية بنسبة 70%.

يذكر أن الاستطلاع نفذ يوم الأربعاء الماضي 12 / 5 / 1438 هـ في فترة زمنية قصيرة بلغت 6 ساعات وذلك من خلال منهجية علمية اعتمدت على المقابلة الهاتفية المباشرة مع عينة الاستطلاع عبر مركز اتصال هاتفي مخصص لهذا الغرض.