واتساب يكشف استقالة مدير منتخب الشباب - صحيفة صدى الالكترونية

معاذ محمود(صدى):

قرر علي الشعيلان مدير المنتخب السعودي للشباب، التقدم باستقالته من منصبه لاتحاد الكرة، الذي بقي فيه لأكثر من أربعة أعوام، بعد أن انسحب مدير المنتخب من ” جروب الواتساب” الذي يجمع حمد الصنيع المشرف العام على المنتخبات باتحاد الكرة، ونائبه موسى الزياد إلى جانب مديري المنتخبات السنية.

وأرسل “الشعيلان” رسالة اعتذار قصيرة عن الاستمرار، وهو ما أثار حالة من الغضب بين اللاعبين والجهاز الفني لمنتخب الشباب الذي يستعد للمشاركة في كأس العالم الشباب تحت 20 عامًا المقرر إقامته منتصف مايو المقبل، في كوريا الجنوبية.

ومن المنتظر أن يتقدم مدير المنتخب باستقالة إلى عادل عـزت رئيس اتحاد كرة القدم خلال اليومين المقبلين.