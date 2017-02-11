الصحف العالمية تسلط الضوء على تكريم الاستخبارات الأمريكية لولي العهد - صحيفة صدى الالكترونية

عادل الحربي (صدى):

أبرزت الصحف والمواقع العالمية اليوم، تكريم الاستخبارات الأمريكية للأمير محمد بن نايف ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، لجهوده في مكافحة الإرهاب.

وأكدت وكالة برس تي في الإخبارية، تحت عنوان ” تكريم الأمير السعودي لجهوده في مكافحة الإرهاب ” أن ميدالية جورج تينت التي تعطيها وكالة الاستخبارات الأمريكية جاءت اعترافاً بجهوده في محاربة الإرهاب وإسهاماته في تحقيق السلام والأمن في العالم.

فيما أفردت وكالة رويترز الإخبارية على تصريحات الأمير محمد بن نايف عقب تكريمه على عمق العلاقات التي تربط بين المملكة والولايات المتحدة الأمريكية، مؤكدة أنها علاقات تاريخية واستراتيجية ولن تنجح محاولات الوقيعة بين البلدين مهما كانت الظروف.

وذكرت وكالة RT الروسية عن تكريم ولي العهد تحت عنوان ” الاستخبارات الأمريكية تكرم ولي العهد السعودي محمد بن نايف “، مشيرة إلى جهود الأمير بن نايف في محاربة الإرهاب ونبذ المعتقدات التي تدعو للعنف والكراهية.