تركيا تعتقل داعشيين يشتبه في تخطيطهما لشن تفجيرات في أوروبا - صحيفة صدى الالكترونية

أنقرة (صدى):

استجوبت الشرطة التركية في محافظة أضنة ، على مدار 10 أيام رجلين تابعين لتنظيم داعش، يشتبه في تخطيطهما لشن هجمات في أوروبا.

وتلقي المتهمان محمد لبن، 45 عامًا، دنماركي من أصل لبناني، ومحمد توفيق صالح، 38 عامًا، سويدي من أصل عراقي، تلقيا التدريب على الأسلحة والمتفجرات في سوريا خلال الأشهر الثلاثة الماضية.

أضحت تقارير أن زوجة صالح أبلغت السلطات السويدية أنه عبر الحدود من تركيا إلى سوريا وانضم إلى التنظيم عام 2014، مع ابنتيه. وأوضحت الوكالة أن الزوجة لم تذهب إلى سوريا، وعادت إلى السويد، فيما أظهرت الصور التى عثر عليها بحوزة لبن ارتداءه زيا مموها يحمل بندقية ألية في أحد الخنادق، بحسب وكالة الأناضول

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