بالصور.. القبض على عصابة آسيوية لتصنيع وترويج المسكرات بالرس - صحيفة صدى الالكترونية

سالم المطيري(صدى):

ألقت الجهات الأمنية بمحافظة الرس، القبض على 15 آسيويا، بتهمة تصنيع وترويج العرق المسكر داخل مسكنهم بالحي الصناعي غرب المحافظة، وتم إيداعهم التوقيف وإحالتهم إلى هيئة التحقيق والادعاء العام لاستكمال إجراءات التحقيق اللازمة معهم بحسب الاختصاص.

وقال الرائد بدر السحيباني، المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة القصيم، إن قوة المهمات والواجبات بشرطة الرس، عثرت بجوزة المتهمين الآسيويين، على عدد من الأوعية المملوءة بمادة العرق المسكر والتي قاموا بإخفائها داخل حظائر خاصة للدواجن وطمرها بالأتربة، بالإضافة إلى مركبة خاصة للتنقل والأدوات التي استخدموها لهذا الغرض.

وأوضح أنه تم ضبط 40 جالوناً سعة 40 لتراً مملوءةً بمادة العرق المسكر، و22 جالوناً سعة 20 لتراً مملوءة بمادة العرق المسكر، و47 عبوة مملوءة بمادة العرق المسكر، ومخزني مياه سعة 2000 لتر، وموقد نار وقدر ضغط وأنابيب للتقطير.