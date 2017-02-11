بالصور.. توقف مرور السيارات بسبب حادث سير بعقبة ضلع - صحيفة صدى الالكترونية

بالصور.. توقف مرور السيارات بسبب حادث سير بعقبة ضلع
شهد طريق عقبة ضلع حادثا مروريا تسبب في توقف حركة مرور السيارات، فيما تباشر الجهات الأمنية الحادث، لمعرفة أسبابه وحجم الخسائر.
وكانت الجهات الأمنية بعسير قد تلقت بلاغا بحادث مروري وقع بطريق عقبة ضلع، مما تسبب في تعطل حركة المرور أمام السيارات، وعلى الفور هرعت لموقع الحادث لمعرفة أسبابه، والعمل على فتح الطريق أمام السيارات.
سيمبوووو[ عدد التعليقات: 186 ] نشر منذ 3 شهور
يارب سترك وعفوك
أبوخالد – أبها.[ عدد التعليقات: 206 ] نشر منذ 3 شهور
لماذا لايعاقب المرور الذين يخرجون من مساراتهم إلى المسار الأخر في مثل هذه الحوادث ,
ويتسببون في تعطيل الحركه وعدم قدرة وصول سيارات الطواري إلى موقع الحادث بإغلاقهم الطريق .