بالصور.. توقف مرور السيارات بسبب حادث سير بعقبة ضلع - صحيفة صدى الالكترونية

محمد بن طحيطح(صدى):

شهد طريق عقبة ضلع حادثا مروريا تسبب في توقف حركة مرور السيارات، فيما تباشر الجهات الأمنية الحادث، لمعرفة أسبابه وحجم الخسائر.

وكانت الجهات الأمنية بعسير قد تلقت بلاغا بحادث مروري وقع بطريق عقبة ضلع، مما تسبب في تعطل حركة المرور أمام السيارات، وعلى الفور هرعت لموقع الحادث لمعرفة أسبابه، والعمل على فتح الطريق أمام السيارات.