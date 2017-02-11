5 اختراعات من ابتكار النساء - صحيفة صدى الالكترونية

5 اختراعات من ابتكار النساء
تعانب النساء، على مر التاريخ، التمييز في عدة مجالات، من أبرزها المجال العلمي؛ إذ حُرمت الفتيات من التعليم قديماً، ومن ثم حُرمن من فرصة منافسة الرجال علمياً، حتى مَن حالفها الحظ، وتلقت قدراً لا بأس به من العلم مكَّنها من ابتكار اختراعٍ ما، وجدت نفسها تواجه العديد من العراقيل التي منعتها من نيل المال، أو الشهرة، أو حتى التقدير الذي ناله معظم المخترعين المعروفين.
هناك نساء عظيمات قدمن اختراعات رائعة لنا، فيما لا يعلم معظمنا أنها من ابتكار الجنس الناعم منها :
1- آلة صنع الأكياس الورقية
تعد الأكياس الورقية، إلى جانب الأكياس البلاستيكية، أحد أكثر المنتجات استعمالاً في العالم؛ لما تقدمه من دور عملي جداً في حمل المشتريات، والأغراض، فيما يقدر استهلاك الولايات المتحدة الأميركية وحدها من هذا المنتج بأكثر من 10 مليارات كيس ورقي سنوياً.
ولم نكن نحظى بهذا الاختراع المهم لولا العالمة، والمخترعة الأميركية، مارغريت نايت، والتي توصلت إليه في منتصف القرن التاسع عشر.
وفي الواقع، لم تخترع “نايت” آلة صنع الأكياس الورقية تحديداً؛ لأنها كانت شائعة في ذلك الوقت، إلا أن ما اخترعته كان آلة صنع الأكياس الورقية بشكلها الحالي، أي تلك الأكياس التي تملك قاعدة مسطحة تمكّن المشتري من ترتيب بضائعه بشكلٍ أسهل.
وقد أسال هذا الاختراع لُعاب شخص يُدعى شارلز أنان، فسرق فكرة “نايت”، وسبقها ليُسجل الآلة باسمه، وحاز بذلك براءة الاختراع، ومن ثم أصبح من حقه الحصول على أموال طائلة بفضل اختراع قام بسرقته.
بل كانت حجته عندما حاربته “نايت” في المحكمة، هي أنها كاذبة بكل بساطة؛ لأنه لا يمكن لامرأة أبداً أن تكون قادرة على اختراع شيء مماثل، ولكنه خسر القضية بعد أن قدمت المخترعة الحقيقية التصاميم الأصلية للآلة إلى المحكمة، لتتمكن من الحصول على براءة اختراعها في عام 1871.
2- آلة غسل الأطباق
بدأت قصة اختراع آلة غسل الأطباق، والتي سهلت مهمة الملايين من نساء العالم، عندما كسر أحد خادمي المخترعة الأميركية، جوزيفين كوشران، عدداً من الأطباق في أثناء غسلها، وهو الأمر الذي دفع هذه السيدة الغنية إلى التفكير في إمكانية اختراع آلة لغسل الأطباق؛ بغرض مساعدة خادميها، وبالتأكيد، لضمان عدم كسر المزيد من الأطباق الباهظة الثمن.
واستمرت محاولات “كوشران” عدة أشهر دون فائدة، إلى أن اقتربت من فقدان الأمل، إلا أن وفاة زوجها والديون التي خلفها بعد رحيله، أجبرتها على متابعة العمل، لكن هذه المرة بهدف بيع الآلة، وليس الاستفادة الشخصية منها، مستعينةً في ذلك بميكانيكي يدعى جورج باترز، وتمكنت في النهاية من اختراع آلة غسل الأطباق، ثم الحصول على براءة اختراعها سنة 1886.
ولكن على غير المتوقع، لم ينل الاختراع اهتمام ربات البيوت، لكنه لقي إقبالاً من طرف المطاعم والفنادق، وهو الأمر الذي حقق أرباحاً مكّنت “كوشران”، من تأسيس شركة Cochrane’s Creatio المتخصصة في بيع آلات غسل الأطباق، وهي الشركة التي أصبحت فيما بعد تحمل اسم Whirlpool الشهير، بعد أن اشترتها شركة Hobart، عام 1916.
3- ماسحة زجاج السيارة
قد نتفق جميعاً على أن دور ماسحات زجاج السيارات، يتعدى كونها أداة لتنظيف الزجاج إلى كونها واقية للسائقين من خطر حوادث الطرق؛ لما تزيله هذه الماسحات من أمطار، أو ثلوج قد تعيق رؤية السائق وتتسبب في حدوث ما لا يحمد عقباه.
إلا أن هذا الاختراع الهام لم يكن له وجود عند بداية ظهور السيارات، فقد كان السائقون يخرجون أيديهم من النافذة، ويسمحون الزجاج بأنفسهم في أثناء القيادة، وهو الأمر الذي لاحظته المخترعة الأميركية، ماري أندرسون، فقررت ابتكار أداة قادرة على القيام بهذه المهمة.
وتمكنت “ماري”، بالفعل، من اختراع أول ماسحة آلية لزجاج السيارات، صنعتها باستخدام الخشب، والمطاط، وحصلت على براءة اختراعها عام 1903، إلا أن ابتكارها قوبل بالرفض، والسخرية من طرف شركات تصنيع السيارات، وقلل السائقون من شأنه، معتبرين وضع جسم كهذا على زجاج سياراتهم، سيشتت انتباههم أكثر من أن يساعدهم.
فيما لم يبدأ الاهتمام الحقيقي بهذا الاختراع إلا بعد 10 سنوات، أي ابتداءً من عام 1913. ولكن للأسف، كانت مدة صلاحية شهادة حق الملكية قد انتهت، ولم تجددها “ماري” بعد أن اقتنعت بأن اختراعها عديم الجدوى، ومن ثم لم تستطع الحصول على أية أرباح من المبيعات التي حققتها الماسحات، بعد أن اكتسبت شهرة واسعة.
4- الكيفلار
تمكنت الباحثة الكيميائية الأميركية، ستيفاني كوليك، في بداية الستينات، من ابتكار مادة عظيمة، وهي مادة “الكيفلار”، والتي تعد من أقوى المواد على كوكبنا؛ ويُصنع منها ذلك النسيج الخفيف، والذي يعد أقوى من الفولاذ بـ5 أضعاف، بالإضافة إلى كونه قادراً على تحمّل أقسى درجات الحرارة، والبرودة.
وتُستخدم هذه المادة في عدة مجالات؛ نذكر منها صناعة البذل الواقية من الرصاص، والسيارات، والقوارب، وحتى في صناعة بذل الفضاء.
5- جدول “أبغار”
يعتبر جدول “أبغار” أول فحص طبي يخضع له الإنسان عند ولادته، ويساعد الأطباء على تقييم الحالة الصحية للمولود بشكل سريع جداً، ويرجع اكتشاف هذا الجدول إلى طبيبة تخدير أميركية تُدعى فيرجينيا أبغار، والتي ابتكرت هذا الاختراع العظيم في بداية الخمسينات، بعد فترة كانت نسبة وفيات الأطفال حديثي الولادة فيها مرتفعة جداً.
وكان الهدف من صنع هذا الجدول، الذي يُستخدم حالياً في جميع أنحاء العالم، هو تحديد الوضع الصحي للمولود بشكل سريع، يمكّن الأطباء من التدخل لإنقاذه قبل فوات الأوان؛ إذ يتكون الجدول من 5 معايير؛ هي: التنفس، والمظهر، ورد الفعل، والنشاط العضلي، ومعدل النبض. ويُرصد لكل معيار من هذه المعايير درجات من صفر إلى اثنين، ثم يُجمع عدد الدرجات النهائي؛ للتعرف على الوضع الصحي للطفل.
🅰ماوراء الغيوم ….الوعد[ عدد التعليقات: 8311 ] نشر منذ 3 شهور
والله آلة غسيل الاطباق ودي اجيبها وارتاح 😥😥
بس اخاف ماتنظف زين …زي غسالة الاوتوماتك جبتها وجتني المشاكل من وراها 😭😭 ماتنظف كل البقع زين😭😭
🅰ماوراء الغيوم ….الوعد[ عدد التعليقات: 8311 ] نشر منذ 3 شهور
والله آلة غسيل الاطباق ودي اجيبها وارتاح 😥😥
بس اخاف ماتنظف زين …زي غسالة الاوتوماتك جبتها وجتني المشاكل من وراها 😭😭 ماتنظف كل البقع زين😭😭
دآنـــــــہہ[ عدد التعليقات: 12758 ] نشر منذ 3 شهور
أهم شيء آلة غسيل الأطباق أشكر من أخترعها صراحه
🅰ماوراء الغيوم ….الوعد[ عدد التعليقات: 8311 ] نشر منذ 3 شهور
دانه انتي مجربتها 😍😍
وتنظف زين ؟؟؟عطيني اسم ماركتها؟؟؟
برق[ عدد التعليقات: 9828 ] نشر منذ 3 شهور
مامثل اذا فركتي المواعين بيدتس فالفيري ، والبيالات بالكلوركس ، اما الغسالات هذي
ماتشيل الدهون وأزفرتها
بلا كسل ، اشتغلن ” وش عندتسن ماتشتغلن مغير تاكلن وطايحات على جنوبتسن الين الوحده
صايره مثل الفقمه مغير تعلف من النعمه
قومن اشتغلن وكل وحده تصير مثل الغزاله في بيتها مغير تناقز مناقز
دآنـــــــہہ[ عدد التعليقات: 12758 ] نشر منذ 3 شهور
لا والله أمول ما شريتها بس وحده شرتها وتمدحها وتنظف بعد بالاضافه الى انها رااااحه بس اذا تبين بسألك اسم ماركتها واعلمك ابشري
برق حرام عليكم حسوا فينا شوي الصحة ما تتعوض 😨
من قبل ما يطلعونها واحنا نغسل جاء اليوم اللي لازم نشريها ونحافظ ع يدينا شوي 😍
🅰ماوراء الغيوم ….الوعد[ عدد التعليقات: 8311 ] نشر منذ 3 شهور
كلوركس 😳😳
للمواعين ؟؟؟؟ليه ؟؟؟😳😳😳
هذا يسلخ اليدين😭😭😭
والبايالات هذي ايش🤔🤔
أسوووم .. 🌸[ عدد التعليقات: 7213 ] نشر منذ 3 شهور
اي والله ي برق .. ينظف القدوور من الزيوت
والفناجيل من صفار الشاي ويرجعهم تبرق
بس اكثر مايكرهني فيه ريحتهه اكرههااا لا لزقت بيدي 😁☺
🅰ماوراء الغيوم ….الوعد[ عدد التعليقات: 8311 ] نشر منذ 3 شهور
دانه اساليها بالله وكم سعتها كم تاخذ
واسم ماركتها ؟؟؟وهي كم لها تستخدمها ؟؟؟
روزا[ عدد التعليقات: 892 ] نشر منذ 3 شهور
اي ي غيوم لازم كلوركس للمواعين اجل بايش تنظفينهن الفيري لحاله ماينظف
اسوم صادقه ريحته تطفش ماتحل عن اليد
برق[ عدد التعليقات: 9828 ] نشر منذ 3 شهور
شكلك كسلانه في تدابير المنزل ياغيوم 😱😱😱
الكلوركس مايستخدمونه في تنظيف القدور والصحون ، بس يستخدمونه في
تنظيف البيالات والفناجيل
طبعا بلغتنا حنا ( بيالات = كاسات الشاهي ) ( فناجيل القهوه = فناجين القهوه )
اختلاف ثقافات ومصطلحات لا اكثر
ربي يرزقتس بواحد من نجد على شان تعرفين مصطلحاتنا وتفكينا من كثرة النشده 😊 ( النشده = السؤال والاستفسار)
🅰ماوراء الغيوم ….الوعد[ عدد التعليقات: 8311 ] نشر منذ 3 شهور
والله العظيم ي روزا مابحياتنا استخدمنا كلوركس ابد ابد
نستخدم الصابون التايد والليمون بالتنظيف (طريقة الوالده)
غير هيك مادري والله 🤔🤔
بعدين الكلوركس مواد كيمائيه تضر اليدين ع المدى البعيد مايصلح 😳😳ي بنات والله مايصلح عادات غلط هذي
أسوووم .. 🌸[ عدد التعليقات: 7213 ] نشر منذ 3 شهور
اي بالنظافة ١٠٠% ..
برق احنا نستخدمه لبتاع كلو .
والبيت النظيف نظيييييف في كل شي 😁☺ ..
🅰ماوراء الغيوم ….الوعد[ عدد التعليقات: 8311 ] نشر منذ 3 شهور
لالا انا ماحب اهل نجد ابد ابد 😡😡
قبل شهرين حضرت دوره في برج الفيصليه وتعرفت ع وحده من القصيم وثنتين من شقراء اسولف معهن كأن الرد بفلوس مايردن زي الخلق 😤😤بدون نفس ………جاني اكتئاب الكورس 3ايام وكل يوم 8ساعات ماعرف فيه احد😭😭😭 لين الحمدلله لقيت وحده من حايل 😍😍 وكانت بشوشه الله يوفقها وين ماكانت يارب…. وقلت لها ترى تعرفت ع ثنتين لكن مادري ايش فيهم🤔🤔؟؟؟قالت لا هذا طبيعتهم هيك ناس مايحبون احد ولاهم اجتماعيين متقوقعين ع انفسهم 😳😳وقالت تراهم اللحين مستغربين منك انك تعرفتي عليهم ويمكن يشوفونك وحده همجيه 😤😤ماعندك ذوق
برق[ عدد التعليقات: 9828 ] نشر منذ 3 شهور
وانتي اذا تزوجتي واحد من نجد هدفك تصادقين خلق الله ؟؟؟؟ انتي يهمتس رجالتس وبسسس والباقي
ماعليتس منهم
بنات نجد فيهم كبرياء وأنفه بعكس رياجيلهم ،، كل الرياجيل ذوق وادب واحترام ومشاعر جياشه
عندتس انا مثلا ،، شوفيني كلّي ذوق واتكيت ورجالن مهندم ومهذب وشقردي وكلي اخلاق مثل العسل
وبيني وبينك بنات نجد وبقولها بكل صراحه فيهن غيره من اللي احلا منهن ، تمووووت من الغبن اذا شافت
وحده احلا منها ، او اذا عرفت ان عندها دراهم اكثر منها ، هنا يكمن المرض النفسي فيهن ويبالهن كي على
العلابي الين الوحده تترك الامور هذي
جنوبيه قحطانيه[ عدد التعليقات: 2322 ] نشر منذ 3 شهور
الكلوركس يبنات اللي بتغسل فيه المواعين تحط خفيف منه مع الصابون او الفيري بعلبه وحده مو لوحده 😂يعني خلط بين مواد التنظيف صحيح الريحه مره قويه واللي عندهم حساسيه يكتم الانفاس😂لكن هو حلو لتنظيف دورات المياه الله يكرم الجميع 😊والسراميك والمطابخ يعني مايستغنى عنه بس على خفيف وخلط مع المنظفات مو كب العبوه مره وحده 😂
غرام[ عدد التعليقات: 2045 ] نشر منذ 3 شهور
اووووه ي بنات مسوين دورة تنظيف هنا وماقلتولي 😤
ألجرناس 🌴[ عدد التعليقات: 2663 ] نشر منذ 3 شهور
ألا يا صبا نجدٍ متى هجت من نجدِ…لقد زادني مسراك وجدا على وجدِ
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رعى الله من نجدٍ أُناسا أحبهم…فلو نقضوا عهدي حفظت لهم ودّي
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سقى الله نجدا والمقيم بأرضها…سحاب غوادٍ خاليات من الرعدِ
دآنـــــــہہ[ عدد التعليقات: 12758 ] نشر منذ 3 شهور
أمول الماركة اسمها ريستون والسعر 2400 حتى والله الكل يمدح فيها وتساعد كثييييير وجدا تمدحها
🅰ماوراء الغيوم ….الوعد[ عدد التعليقات: 8311 ] نشر منذ 3 شهور
يسلمووووو دانه 😍
دآنـــــــہہ[ عدد التعليقات: 12758 ] نشر منذ 3 شهور
الله يسلمك يا قلبي