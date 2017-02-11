أنواع النساء على فراش الزوجية - صحيفة صدى الالكترونية

متابعات(صدى):

ُّ الجنس ليست من الأمور السهلة بين الرجل وزوجته، فالأمر به العديد من الأمور التي قد تجعله معقد، أو تجعله مريح وسهل وممتع للطرفين.

فبالنسبة للرجل هناك نوعية من النساء التي تقابلها في السرير، ومن بينك تلك الأنواع:

1- النساء الخامدات على الفراش: وهو نوع سلبي جداً على الفراش، تشعر معه انك تضاجع جثة، وليس امرأة بها روح وحياة.

2- شخصية متوحشة، وهي تتركك بعد أن تعضك أو تخدش جلودك بعنف، ما يمكن أن يتسبب في إصابتك بجروح ظاهرة، ودماء تسيل من جسدك.

3- المرأة اللعوب: وهو نوع يحبه أغلب الرجال، تشعر معها أن لديها الكثير من الخبرات في الجنس تجعلها أفضل من غيرها.

4- المرأة الرومانسية: والتي لا يهمها الجنس بقدر ما يهمها المشاعر والاحساسيس المرهفة، لذلك تجدها تهتم باللمسات الرقيقة والأحضان الدافئة والتقبيل الرومانسي عن عملية الإيلاج، التي تضعها في نهاية اهتماماتها.

5- المرأة المغامرة: التي تحب الكثير من المغامرات في العملية الجنسية ذاتها، وتجد أن لديها الكثير من الأوضاع الجديدة والغريبة في ذات الوقت.

6- المرأة التي تحب الحديث القذر: وهي امرأة قد تجدها في الحياة عادية، وتأنف من الألفاظ القذرة إلا أنها على الفراش تحبها كثيراً، وتودُّ سماعها، بل قد تسبك أحياناً لاستفزازك لذكرها!

7- المرأة الخجولة وهي تحتاج لكثير من التمهيد قبل العملية الجنسية نفسها.

8- المرأة الضحية: والتي تشعر أنها ضحية اغتصابك، رغم أنك زوجها!

9- المرأة الساخنة جداً: والتي تشعر معها أنها تحتاج أكثر من شخص لإشباع رغبتها المتوهجة.

10- المرأة التي تصرخ بصوت عالي، حتى لو كانت نشوتها بسيطة تشعرها أنها تموت من النشوة، وتصرخ بصوت عالٍ جداً، قد يجعلك متوتر في كثير من الأحيان.