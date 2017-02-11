أنواع النساء على فراش الزوجية - صحيفة صدى الالكترونية

أنواع النساء على فراش الزوجية
ُّ الجنس ليست من الأمور السهلة بين الرجل وزوجته، فالأمر به العديد من الأمور التي قد تجعله معقد، أو تجعله مريح وسهل وممتع للطرفين.
فبالنسبة للرجل هناك نوعية من النساء التي تقابلها في السرير، ومن بينك تلك الأنواع:
1- النساء الخامدات على الفراش: وهو نوع سلبي جداً على الفراش، تشعر معه انك تضاجع جثة، وليس امرأة بها روح وحياة.
2- شخصية متوحشة، وهي تتركك بعد أن تعضك أو تخدش جلودك بعنف، ما يمكن أن يتسبب في إصابتك بجروح ظاهرة، ودماء تسيل من جسدك.
3- المرأة اللعوب: وهو نوع يحبه أغلب الرجال، تشعر معها أن لديها الكثير من الخبرات في الجنس تجعلها أفضل من غيرها.
4- المرأة الرومانسية: والتي لا يهمها الجنس بقدر ما يهمها المشاعر والاحساسيس المرهفة، لذلك تجدها تهتم باللمسات الرقيقة والأحضان الدافئة والتقبيل الرومانسي عن عملية الإيلاج، التي تضعها في نهاية اهتماماتها.
5- المرأة المغامرة: التي تحب الكثير من المغامرات في العملية الجنسية ذاتها، وتجد أن لديها الكثير من الأوضاع الجديدة والغريبة في ذات الوقت.
6- المرأة التي تحب الحديث القذر: وهي امرأة قد تجدها في الحياة عادية، وتأنف من الألفاظ القذرة إلا أنها على الفراش تحبها كثيراً، وتودُّ سماعها، بل قد تسبك أحياناً لاستفزازك لذكرها!
7- المرأة الخجولة وهي تحتاج لكثير من التمهيد قبل العملية الجنسية نفسها.
8- المرأة الضحية: والتي تشعر أنها ضحية اغتصابك، رغم أنك زوجها!
9- المرأة الساخنة جداً: والتي تشعر معها أنها تحتاج أكثر من شخص لإشباع رغبتها المتوهجة.
10- المرأة التي تصرخ بصوت عالي، حتى لو كانت نشوتها بسيطة تشعرها أنها تموت من النشوة، وتصرخ بصوت عالٍ جداً، قد يجعلك متوتر في كثير من الأحيان.
روزا[ عدد التعليقات: 892 ] نشر منذ 3 شهور
رقم 6 تضحك هههههههههههههه
روزا[ عدد التعليقات: 892 ] نشر منذ 3 شهور
ورقم 2 بعد تضحك ههههههه
☆محمد☆[ عدد التعليقات: 125 ] نشر منذ 3 شهور
……….ما لقيتوا إلا هذي الأخبار تنقلوها للقراء
محتار[ عدد التعليقات: 8 ] نشر منذ 3 شهور
لاحول ولا قوه الا بالله
غرام[ عدد التعليقات: 2045 ] نشر منذ 3 شهور
طيب واللي كل مره لها مود وش نوعها 🙄
برق[ عدد التعليقات: 9828 ] نشر منذ 3 شهور
٩ + ١٠
اتحدى اطلق شنب يفكر يتزوج عليها
٩+ ١٠
مبتغى اي رجل
٩+١٠
هي من تشبع رغبة الرجل ، وهي من يحفِّز الرجل على العطاء بدون ملل او كلل حتى لو طالت العمليه
لساعات
٩+١٠
حتى لو كان الرجل لا يرغب سيجد نفسه راااااغبا بكل اريحيّه
٩+ ١٠
وين نلقاها وندفع كل ماورانا وقدامنا للفوز بها
😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭
بنت الغالي🌺[ عدد التعليقات: 607 ] نشر منذ 3 شهور
الافضل ان الزوجه تجمع هالصفات كلها.
ألجرناس 🌴[ عدد التعليقات: 2668 ] نشر منذ 3 شهور
يازين رقم 4 😍 وياشين رقم 1 😂
برق[ عدد التعليقات: 9828 ] نشر منذ 3 شهور
الموت اللي ماينبلع رقم ١ 😥😥😥😥😥 هذي اللي مافيها طب 😚😚😚😚
مغير تقاليها يمين يسار ولا تساعدك على نفسها 😡 والعذاب الأكبر اذا صار وزنها زايد 😷😷
حلّها عاد 🤣🤣🤣🤣 ودّك ترفسها في شواكلها 😤
🌼توليب[ عدد التعليقات: 3194 ] نشر منذ 3 شهور
الفائدة الوحيدة اللي نستخلصها من هالدراسة
هي رسالة ( لبعض ) النساء ” الغبيااااات ” اللي تقيس الآخريات ع نفسها
أتمنى أنك أستوعبتي أن الرجال و النساء ( مختلفين ) ف كل شئ بما فيها هالموضوع.
عشان ماتقعدين تلوثين أفكار الآخريات وتعطينهم دروس عن هالموضوع وتخربين بيوتهم
الله يخرب بيتك أنتِ وأشكالك المفهيات الغبيات.
دآنـــــــہہ[ عدد التعليقات: 12759 ] نشر منذ 3 شهور
كلها تضحك هههههه
غرام[ عدد التعليقات: 2045 ] نشر منذ 3 شهور
رجعت قريت الموضوع و مااقتنعت ان المراه تكون دايم هي نفسها بكل علاقه ،،
العنااد[ عدد التعليقات: 322 ] نشر منذ 3 شهور
اشكركم ياصدى لانكم دايم تتحفونا باخبار حصرية
أسوووم .. 🌸[ عدد التعليقات: 7214 ] نشر منذ 3 شهور
3 . 5 . 9 😊😊😊
عابر سبيل[ عدد التعليقات: 139 ] نشر منذ 3 شهور
3
5
9
وبسسسسسسس
alfahd42[ عدد التعليقات: 4412 ] نشر منذ 3 شهور
كلام مو زين هذا
وهم الايام[ عدد التعليقات: 3026 ] نشر منذ 3 شهور
3 😘💋
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5 👀😍😘💋💘💔
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10 😏😎😍😘✌️
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غرام[ عدد التعليقات: 2045 ] نشر منذ 3 شهور
هلا وغلا بالعريس ،،
نورت 💐
alfahd42[ عدد التعليقات: 4412 ] نشر منذ 3 شهور
ول عليك ياوهم وشذا
alfahd42[ عدد التعليقات: 4412 ] نشر منذ 3 شهور
وهم هذه رومنسيه طاغيه
alfahd42[ عدد التعليقات: 4412 ] نشر منذ 3 شهور
الصورة لحالها تكفي عن اشياء اخرى
وهم الايام[ عدد التعليقات: 3026 ] نشر منذ 3 شهور
ي هلا والله فيتس ومرحبًا اختي غراام
النور نورتس ي الغالية والصحيفة انتي نورها وحلاها 🌹🌹🌹
أسوووم .. 🌸[ عدد التعليقات: 7214 ] نشر منذ 3 شهور
حياك ي وهم من ملكت معاد شفناك اشغلتك المرهه 😂😂😂
وهم الايام[ عدد التعليقات: 3026 ] نشر منذ 3 شهور
ي الفهد اذكر الله ولاتقول ول ترا ني احتاج الي الدعم ب الدعاء الله يرحم والديك 😬
وهم الايام[ عدد التعليقات: 3026 ] نشر منذ 3 شهور
هلا وغلا الله يحييتس ويبقيتس ي احلى اسووومي ب الصحيفه
بديت اعقل وأثقل ي اسووومي مو زي اول 😂😂😂
ام البنات[ عدد التعليقات: 1181 ] نشر منذ 3 شهور
مبروك وهم مره ثانيه
اسوم🌸 بدري ع انشغاله الله يعينه ع التجهيز والفرش وحجز قاعة الزفاف وغيرها امور💐
ألجرناس 🌴[ عدد التعليقات: 2668 ] نشر منذ 3 شهور
حيا اخوي وهم والف الف مبروك على المِلكه .💐💐
أسوووم .. 🌸[ عدد التعليقات: 7214 ] نشر منذ 3 شهور
اي والله ي ام البناات اخاف ان هالامور بتخليه
يهون عن العرس 😅😅😂
أسوووم .. 🌸[ عدد التعليقات: 7214 ] نشر منذ 3 شهور
هههههههه اي خلاص صرت ابو عيال
😅☺☺☺😊
وهم الايام[ عدد التعليقات: 3026 ] نشر منذ 3 شهور
الله يبقيك ويسلمك اخوي الجرناس .. الله يبارك فيك ويطول عمرك تسلم وعقبالك ان شاء الله تبشرنا قريب 🌹🌹🌹
دآنـــــــہہ[ عدد التعليقات: 12759 ] نشر منذ 3 شهور
مــنورنــا يا عريس ألف مبروك مره أخرى وعقبال الفرحه الكبـرى
وهم الايام[ عدد التعليقات: 3026 ] نشر منذ 3 شهور
الله يبارك بعمرتس ويسلمتس اختي الغاليه والقديره ام البنات وعقبال ماتفرحين في بنياتس الباقين عن قريب ان شاء الله
ابشرتس ي ام البنات الأمور طيبه والخير واجد لله الحمد والمنه وانا ماقدمت ع هالشيء الا وانا مستعد لها من جميع النواحي والحمدلله عندي فله جديده تمليك من قبل عملي جاهزه ب الأجهزه والتكييف المركزي والدواليب بس ناقصها الفرش والتأثيث وهذي هينه ولكن انا حاليا أفكر أخذ لي شقه ايجار لأن الفله دورين وأشوفها بصراحة كبيره علي انا والمدام لحالنا والفله اعرضها للإيجار ثلاث او خمس سنوات وقتها بيكون عندنا انتاج ان شاء الله ويمكن يرزقنا الله سنويا بكل ولده للمدام بتوأم وقتها بعد ماينتهي الايجار نرجع للبيت ومعنا أربعة وراعين
وهم الايام[ عدد التعليقات: 3026 ] نشر منذ 3 شهور
اسوووم 😂😂😂😂
عقبالتس ي اسووووم يارب نفرح فيتس قريب 👐👆👆
ألجرناس 🌴[ عدد التعليقات: 2668 ] نشر منذ 3 شهور
تسلم والله ياخوي وهم . ياليت بس اقدر اجيك يوم العِرس وابارك لك .😎
جنوبيه قحطانيه[ عدد التعليقات: 2322 ] نشر منذ 3 شهور
يستاهل وهم كل خير من حقه يسحب علينا 😂😊😂
جنوبيه قحطانيه[ عدد التعليقات: 2322 ] نشر منذ 3 شهور
مع الله يابني ادم تبى تلقئ كثيرالخير
ليا طعته وضنك فيه ماينقص ولو ذره
هوالمعطي هوالقادر هوالي يحسن التدبير
ليا منه تولئ طالبه يبشر بما سره
ألجرناس 🌴[ عدد التعليقات: 2668 ] نشر منذ 3 شهور
يازين كلامك ياخيتي جنوبيه قحطانيه عسى ربي يسلمك .
أسوووم .. 🌸[ عدد التعليقات: 7214 ] نشر منذ 3 شهور
سبحانهه. واثقهه بهه وأن فرحتتتي حتكون قريب بإذن الله 🌼☺
آمين ياوهمم.. الله ينور لككك 🌹🌷
وهم الايام[ عدد التعليقات: 3026 ] نشر منذ 3 شهور
هلا والله وغلا ب دانة الدنيا الله يبارك بعمرتس والنور نورتس ي بعد راسي والصحيفة منوره بوجودتس ي الغاليه وانتي اصلا شمعتها وحلاها ويارب نفرح فيتس عن قريب ان شاء الله وتبشرينا وتفرحينا معتس ي دانه الف شكر لتس تسلمين 💐💐💐
وهم الايام[ عدد التعليقات: 3026 ] نشر منذ 3 شهور
الخير بوجهتس ي جنوبيه قحطانيه وتستاهلين الطيب وعقبالتس يارب تبشرينا عن قريب ان شاء الله ونفرح معتس … لا ي جنوبيه مهو ب انا اللي اسحب ع العزيزين علي اللي لهم عندي شان وقدر وحشيمة جعلتس تسلمين
وهم الايام[ عدد التعليقات: 3026 ] نشر منذ 3 شهور
الله يحييك ي الجرناس حضورك تشريف لي طال عمرك
جنوبيه قحطانيه[ عدد التعليقات: 2322 ] نشر منذ 3 شهور
من ذوقك اخ الجرناس وربي يسلمك ويا الجميع😊😊
وهم الايام[ عدد التعليقات: 3026 ] نشر منذ 3 شهور
الله كريم ي اسوووم يفرح قلبتس ان شاء الله زي مافرحني انتي ودانه وجنوبيه قحطانيه ي الله ي كريم
ويفرح قلب اختي غرام بدرزن عيال وبنات اخوان لبنوتتها الحلوة الله يحفظهم ويخليهم لبعض
وهم الايام[ عدد التعليقات: 3026 ] نشر منذ 3 شهور
ماشاء الله تبارك الله في هذه الساعه امطار وبروق ورعود اللهم اجعلها امطار خير وبركة وعم بنفعها البلاد والعباد ☔️☔️☔️☔️☔️☔️☔️☔️☔️☔️☔️⚡️⚡️⚡️⚡️⚡️☁️☁️☁️
جنوبيه قحطانيه[ عدد التعليقات: 2322 ] نشر منذ 3 شهور
الله يسعدك ياوهم ويوفقك ويجمع بينكم على خير ويرزقكم الذريه الصالحه تسلم وابشرك حولي خطوبه ها الأيام وانا مازلت ارفضها😊😊😊😊😂جازت لي العزوبيه وانا اختك 😂😂 ومبروك عليك الرحمه تبارك الله والله اني مشتاقه حيل للمطر 😊
جنوبيه قحطانيه[ عدد التعليقات: 2322 ] نشر منذ 3 شهور
واذا وافقت راح اعلمك ونوحد زواجنا بيوم واحد 😊😊😂😂
جنوبيه قحطانيه[ عدد التعليقات: 2322 ] نشر منذ 3 شهور
ريح المطر ينعش صدورٍ مغاليق
والغيم يجعل كل مهموم رايق
تباشروا بالخير كل المخاليق
من يوم جاله في سمانا حقايق اللهم اسقنا الغيث ولا تجعلنا من الغانطين
دآنـــــــہہ[ عدد التعليقات: 12759 ] نشر منذ 3 شهور
اللم آمين تسلم يا وهم الله يحلي أيامك ويسعدك يارب
alfahd42[ عدد التعليقات: 4412 ] نشر منذ 3 شهور
مبروك ياوهم وعقبال باقي الشبيبه والبنات
ام البنات[ عدد التعليقات: 1181 ] نشر منذ 3 شهور
اخ وهم جزاك الله خير ع الدعوه والله يرزقك الذريه الصالحه ان شاءالله
ويوسع رزقك ويزيدك من نعيمه دنيا واخره
والله يجمع بينكم ع خير ويخلي لك الوالده وتشوف احفادها ى رب
وهم الايام[ عدد التعليقات: 3026 ] نشر منذ 3 شهور
واياتس ي جنوبية تسلمين
الف الف مبروك مقدماً والله ييسر ويكتب اللي فيه خير لتس ونصيحة اخو لاترفضين اذا هو رجال كفو ترا العزوبية مهي بزينة والله الا هم وغم وماتنطاق طيعي شوري ولاترفضين ثم تندمين ترا الفرص احياناً ماتجي مره وحدة ب التوفيق
واياتس ي دنو ويسعدلي قليبتس يارب
الفهد الله يبارك بعمرك تسلم
أسوووم .. 🌸[ عدد التعليقات: 7214 ] نشر منذ 3 شهور
ماا شاء الله وين الأمطار فيه ☺😓 ماعندناا إلا شمسس
وحرر 🌚
وهم الايام[ عدد التعليقات: 3026 ] نشر منذ 3 شهور
آمين آمين واياتس اختي ام البنات جعلتس تسلمين والله يرحم والديتس ويتسر عليتس ويوفقتس دنيا وآخره انتي وبنياتس جميع والف الف شكر لتس
أسوووم .. 🌸[ عدد التعليقات: 7214 ] نشر منذ 3 شهور
وافقي ي قحطانيه.. ترا مو كل الرجال سؤا ممكن تلاقين
سعادتكك مع هالرجال ☺🌼
العمر يركض وانا اختسس هذاني شيبت ولا طق بابي أحد
☺😓 ..
ابو عمار[ عدد التعليقات: 10289 ] نشر منذ 3 شهور
يا ساتر من رقم 1 / 2 / 9 / 10 هؤلاء ما فيهن طب ينفع معهن
وهم الايام[ عدد التعليقات: 3026 ] نشر منذ 3 شهور
الامطار ي اسوووومي في الشرقية الجبيل الصناعية والدمام غرقت الشوارع ماشاء الله تبارك الله
نعم ي جنوبية قحطانية كلام اسووومي صحيح مهو بكل الرجال سوا ولاتتعقدين من زواجتس الاول والفررررررررررررررررص لاتفوتينها لاتفوتينها لاتفوتينها ترا يمكن ماتتكرر ثم تندمين
اسووومي فديتس انتي توتس صغيرة وربي بيرزقتس ان شاء الله
اسووم الحين واذا جاتس نصيب اسحبي سيفون ع ولد خالتس لايضيع عمرتس وانتي تنتظرينه وهو ماعنده احساس خير شر ^_*
وهم الايام[ عدد التعليقات: 3026 ] نشر منذ 3 شهور
حررر غريبة ابها البهيه وحر في هالوقت
حنا اجواء باريسية ي اسووم
صمت الوطن[ عدد التعليقات: 2141 ] نشر منذ 3 شهور
الاجواء البريه شفاء العليل
لا يسعني الا ان انزل ابيات للشاعر الكبير خلف بن هذا العتيبي شفاه الله
بعنوان ثلاث النصائح دايم ارددها ع للساني كل ما نزلت البر مكشات ابيات روعة
أخـذت مـن روحـي لـروحـي نصـايـح
ثــلاث يـرضــن الـنـفـوس الضـيـاقـي
جـمــع الـحـطـب ومعـلـقـات الـذبـايـح
وحــذف النشـامـا للغـتـر والـطـواقـي
بقـفـر خــلا عشـبـه بـالأزهـار فـايــح
غصـن الخزامـا بــه بـالآخـر مـراقـي
تلـقـى أم سـالـم بـــه تـجــر الـنـوايـح
يطـيـب مــع طـيــر الـربـيـع الـتـلاقـي
بـيـن أربـعـة جــدران مانـيـب طـايــح
قطـع الخـرايـم جـبّـرت عـظـم سـاقـي
فـي نـون عينـي بـارق الـوسـم لايــح
كــن السـحـاب تـسـل فيـهـا السنـاقـي
إن عـــوّدوا غـــب الـمـطـر لـلـفـلايـح
مـانــيــب فـــــلاح يــعـــدّل ســواقـــي
عــــوّدت لــلــي يـكـسـبـن الـمــدايــح
فيـهـن طــرب قـلـبـي ولـــذة مـذاقــي
ســـود الـبـكـار المـكـرمـات المـنـايـح
هاذي ضوت خلفـة والأخـرى ملاقـي
مـلـحـا تـبـاهـت بالـصـمـيـل يـتـمـايـح
تركـي عـلـى كـبـد الحـسـود العـراقـي
خلونـي اقـضـي بـاقـي العـمـر سـايـح
مــــادام لـلـعـمـر الـمـطــرّف بــواقــي
أمشـي تحـت غـر الـمـزون الـروايـح
هـــذا هـــواي ورغـبـتـي واشتـيـاقـي
يـرتــاح بـالــي يـــوم أدوه وأصـايــح
وابسـط فـراشـي فــي مـبـارك نيـاقـي
أروح عــن نــاس تـسـوي الفضـايـح
عاشـت بسـوء أخـلاق كـذب ونفـاقـي
نـــاس تــســرّد للـمـشـاكـل شــرايــح
تثـيـر مــن بـيـن الاخــوان الشـقـاقـي
كــل الحـيـاة احـــلام والـعـمـر رايـــح
طرقـي بهـا الدنـيـا وغـيـري طـراقـي
خــــــلــــــف بـــــــــــــن هـــــــــــــذال
أسوووم .. 🌸[ عدد التعليقات: 7214 ] نشر منذ 3 شهور
مااشاء الله ي وهم الله يزيدكم من فضله ..أقصد أن أغلب الأيام شمسس والجو يكون دافي مابه غيوم حتى ..
..
أي والله غير يجي النصيب بس .. والله لاسحب ع أمه بس حتى النصيب ماجاء 😂😂😂😂
وهم الايام[ عدد التعليقات: 3026 ] نشر منذ 3 شهور
ههههههههههههههههههههههههههههههههههه الله يسعدتس ويوفقتس ي اسووووم وين مارحتي ^_^ يجيبه الله النصيب ي اسوووم مع بذل الاسباب مثل الدعاء تالي الليل والاستغفار وروحي سيري مع الوالدة ع القرايب والجيران واحضري الزواجات يكمن تحط العين عليتس وحده لولدها ثم تخطبتس وربتس كريم والله اني اتمنى لتس الخير والتوفيق ي اسوووومي
غرام[ عدد التعليقات: 2045 ] نشر منذ 3 شهور
امين اخوي وهم ويرزقك الذريه الصالحه ،،
غرام[ عدد التعليقات: 2045 ] نشر منذ 3 شهور
قحطانية عسى ماشر ليه ترفضين العريس ،،
تعوذي من ابليس و وافقي وعيشي حياتك ولا تحكمين ع الحياه وتوقفين حياتك ،
بسبب إنسان خاين فاشل مايستاهل يمر ع تفكيرك ،،
والعزوبيه اللي جازت لك بعد فتره بتسير لعنه تبين الفكه منها وتصيرين ،،
تبين زوج تطبخين له طبخاتك اللذيذة 😉 وتغازلينه اذا جوك رومانسي☺️
وتمدين بوزك بوجهه عليه اذا زعلتي 😂،، وتطلعين معه الممشى تسوون رياضة 🏃🏻♀️🏃🏻،،
يلا ياعروس رفض من دون سبب مانبيه لما تروقين الْيَوْمَ كلمي مامتك وقوليلها انك موافقه ،،
وخلينا نفرح فيك ،،
ويصير عندنا عريس وعروسه بالصحيفة ❤️❤️
وهم الايام[ عدد التعليقات: 3026 ] نشر منذ 3 شهور
ماعليتس منها ي غروووم قحطاني ودها ب العرس اليوم قبل باتسر بس تتغلى وتدلع شوي
ااااه بس ملعون يلعن ابو العزوبية اللي خذت اعمارنا وماتمتعنا ب هالدنيا من بدري
جنوبيه قحطانيه[ عدد التعليقات: 2322 ] نشر منذ 3 شهور
تسلمون على النصائح والله يوفق الجميع😊ويكتب اللي فيه الخير
وهم الايام[ عدد التعليقات: 3026 ] نشر منذ 3 شهور
قحطانية
جنوبيه قحطانيه[ عدد التعليقات: 2322 ] نشر منذ 3 شهور
هلا وهم 😊لا وربك اني كارهه حتى اسمه 😊😂😂الزواج
جنوبيه قحطانيه[ عدد التعليقات: 2322 ] نشر منذ 3 شهور
معاد فيني حي مدحدره ياوهم 😊😊😂😂
جنوبيه قحطانيه[ عدد التعليقات: 2322 ] نشر منذ 3 شهور
حيل
جنوبيه قحطانيه[ عدد التعليقات: 2322 ] نشر منذ 3 شهور
غرام يا قلبي تسلمين انامراح اوقف حياتي عشان شخص ماعرفه قيمتي الا الحين ولعلملك تراه ظاع بعدي هو بنفسه قال للناس وبغض النظر عن فشله وخيانته وانانيته الا اني جد متعبه من يوم ملكتي معاه ليومك والله الشاهد ولا ادري للحين عن الاسباب والله مالنا الا حول سنه منفصلين ومن وقتها للحين والله العظيم انهم اربعه خطاطيب تقدمو لي اثنين من الجماعه واثنين من خارج جماعاتنا 😊ولكني رفضت الجميع مو عيب فيهم الا والنعم فيهم والله يرزقهم احسن مني بس انا حاليا ماني خلق الزواج ومتعبه جسديا ونفسيا وحتى النوم يدوب انام من 3 ساعات الا ساعتين ولله الحمد وماعاد ابي الا حسن الخاتمه 😊وكبسه بس 😊😂😂ههههههههههههه لللضك ذي
جيبي فاضي[ عدد التعليقات: 186 ] نشر منذ 3 شهور
الزواج سنه
الزواج تحصين
الزواج الفه
الزواج اخ الزوج نعمه
وهم الايام[ عدد التعليقات: 3026 ] نشر منذ 3 شهور
هلابتس ي جنوبيه الا فيتس حيل وفيتس شدة وضمة بعد ولا تزوجتي بترقدين زين من 8 ساعات الي 10 من كثر الراحة
لا لا لا وانا اخوتس اكبر غلط انتس ترفضين ترا البنت فرصها قليلة مو زي الولد يقدر يتزوج متى مابغى ف الحقي نفستس واركبي القطار وسافري مع الحب الأبدي مع فارس الاحلام ^_(
جنوبيه قحطانيه[ عدد التعليقات: 2322 ] نشر منذ 3 شهور
كانو يقولون الزواج ستر وتحصين والحين وانا اختك قسم بالله اذا ما الحرمه كفو وستره نفسها بعد ستر الله ماحد فاضي لها يسترها الا من رحم ربي واغلب الخيانات تلقاها من المتزوجين لوعندهم اربع حريم والله المستعان
جنوبيه قحطانيه[ عدد التعليقات: 2322 ] نشر منذ 3 شهور
انا ادر ي اخ وهم وكلامك على عيني وراسي 😊والبنت اذا ماتزوجت الكل يتكلم عنها ويفوتها القطار بس انا وانا اختك لو اظل كذا لين اخش قبري ماعاد تفرق معي يكفي اللي عانيته من ورى ها الزواج صحيح مو كلهم نفس بعض بس اللي تعبته وعانيته وانا اختك ماحد درى فيه غير ربك ولاراح يلومني الا اللي ماجرب عذابي 👍دامني عايشه مستوره الحال مع اهلي كذا يكفيني وانا اختك مقدر اتحمل صدمات اكثر من اللي مضى
جنوبيه قحطانيه[ عدد التعليقات: 2322 ] نشر منذ 3 شهور
عن الحال بعض احيان ما يكفي التعبير
تكن الصدور علوم محدن بـ خابرها .
غرام[ عدد التعليقات: 2045 ] نشر منذ 3 شهور
ي بنت الحلال لاعاد تفكرين أبد بالماضي ،،
أبدي من اول وجديد ولا تخلين ابليس يوسوس لك ويضيع وقتك ،،
كلنا نطلب الله يرزقنا حسن الخاتمه بس الحياه لازم تستمر ،،
اركبي القطار هالسنه ولاتخلينه يفوتك 😉
وصادق وهم البنات فرصهم قليله بفارس الأحلام مو مثلهم لو الواحد ع حافة قبره وله خاطر بالزواج تزوج ،،
شوفي لبنت عمي تطلقت وحزنت يومين ولما سمعت ان في عريس لمعت عيونها 👁👁
ووالله انها تملكت عليه بعد يوم واحد لما خلصت عدتها وشوفيها الحين مبسوطة وتنتظر بيبي ،،
جنوبيه قحطانيه[ عدد التعليقات: 2322 ] نشر منذ 3 شهور
الله يوفقها ويوفقك غرومه ويسعد الجميع اما انا امعصي😊 ومو حزن علل الطلاق ومو عيب الطلاق العيب هو العيش ما اشباه الرجال😊انا فكره الزواج شايلتها من زمان ولاوعاد ابي حتى ذكره 😊الخاطر يا غرام لاعاف الشي عافه
وهم الايام[ عدد التعليقات: 3026 ] نشر منذ 3 شهور
الدنيا ماتوقف ع احد وانا اخوتس فرقاه عيد ويمكن الجديد ينسيتس حليب امتس بعد ^_^ وتشوفين معه السعادة عكس الاول وذكرياته طيعي شوري واحجزي تذكرتس في الدرجة الاولى بالقطار وسافري سافري ساااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااافري واحذفي الماضي ورا ظهرتس
غرام[ عدد التعليقات: 2045 ] نشر منذ 3 شهور
الله يوفقك قحطانية ويكتب لك اللي فيه الخير ،،
ي ليت تصلين استخاره قبل تطيرين العريس ،،
وفكري لاتستعجلين بالرد ،،
❤️😘
وهم الايام[ عدد التعليقات: 3026 ] نشر منذ 3 شهور
لايكون تستحين من العرس ي قحطانية وتصير خدوتس حمراء ههههههههههههههههههههههههههههههههههههه ولماذا العقدة معشعشه معتس
غرام[ عدد التعليقات: 2045 ] نشر منذ 3 شهور
شكلك حساسه مره ي قحطانيه ،،
تعرفين زوجي لما اخته تزوجت بعد طلاقها بهالسرعه سألني قالي
لو إنتي مكانها بتسوين مثلها ،،
قلت والله لاطلقتني مابعيش ع ذكراك ابد بتزوج واعيش حياه جديده ،،
وانت أكيد بتحضر خطبتي وزواجي بما انك ولد عمي 😂😂
جنوبيه قحطانيه[ عدد التعليقات: 2322 ] نشر منذ 3 شهور
هههههه😊تبي الصدق ياوهم ايه 😊ذكرتني يوم ملكتي وزوجي معي بالمجلس كانت عيوني معلقه على باب المجلس من الخجل والله مو قادره اناظر فيه وهو حلالي 😊😊وهو سئلني يوم رحت معاه العرس ليه معلقه على باب المجلس 😊😊😊😂😂وياك غرام تسلمين فديتك
جنوبيه قحطانيه[ عدد التعليقات: 2322 ] نشر منذ 3 شهور
😂😂الله بسعدك ياغرام صفعتي زوجك بها الكلام😊😊😂😂
جنوبيه قحطانيه[ عدد التعليقات: 2322 ] نشر منذ 3 شهور
يسعدك جدحاليا حساسه يا غرام ولا عاد اتحمل اي شي والا يوم كنت مع زوجي والله اني اتجاهل كثير وازعل لكن اكتم ها الشي بقلبي عشان مايحس وامشي له بعد والله اني يا غرام تحملت بمافيه الكفايه 😊😂لكن الله يعطينا الصبر اكثر واكثر
جنوبيه قحطانيه[ عدد التعليقات: 2322 ] نشر منذ 3 شهور
ازعل بسرعه يا غرام بس واالله اني ارضى بثواني 😊😊😂
جنوبيه قحطانيه[ عدد التعليقات: 2322 ] نشر منذ 3 شهور
فالذاكره ناس وسفر واربع فصول
وطيرٍ هجر قلبي … وقلبي ماكره
والذكريات : الخالده ، ماهي تزول
الا ليا منك … ( فقدت الذاكره ) !😊
غرام[ عدد التعليقات: 2045 ] نشر منذ 3 شهور
اسمعي مني وشوفي هالرجال اللي متقدم لك يمكن تنغرمين فيه من اول نظره ،،
والخجل لاتفكرين فيه لانه بيزورك من وقت لوقت مايختفي أبد ،،
شوفيني مع أني تلقائيه وجريئه بمشاعري الا انه في أوقات اخجل لدرجة مااقدر احط عيوني بعيونه ولا كأني،،
اعرفه وعايشين مع بعض من وقت وانا خجلي يفشل ي ليت بس خدودي تسير حمرا الا حتى شفايفي تتحول ،،
من الوردي للاحمر واصير أتراجف كني متكهربه ،،
هداك الله خيتو امسحي كل ذكرياتك الشينه وفكري بمستقبلك اللي ان شاء الله بيكون حلو،،
جنوبيه قحطانيه[ عدد التعليقات: 2322 ] نشر منذ 3 شهور
تسلمين وانتي الأحلا والله لا يفرقكم ويخلي لك زوجك وبنتك غرومه 😊
وهم الايام[ عدد التعليقات: 3026 ] نشر منذ 3 شهور
😳 غرام كفى ارجوتس لاعاد توصفين وصفتس عجيب ويدغدغ الأحاسيس والوجدان لكن ماقول الا الله يهني زوجتس فيتس ويهنيتس فيه ولا يفرق بينكم انتي فعلا انثى بحق وحقيقه اجتمع فيتس الجمال والغنج والحسن والدلال ☺️ وش يبي الزوج اكثر من هيتس مشاعر 😊
عسى هالمعزبه بس مشاعرها وأحاسيسها تجي لو نص مااراه فيتس ولا بوريها النجوم بعز القايلة
وهم الايام[ عدد التعليقات: 3026 ] نشر منذ 3 شهور
وانتي ي قحطانيه اسمعي كلامي وكلام غرااام وتسنعي وخلتس مره شقرديه وصلي صلاة الاستخارة وربي يكتب اللي فيه خير لتس 😬
أسوووم .. 🌸[ عدد التعليقات: 7214 ] نشر منذ 3 شهور
☺☺☺☺☺☺☺☺
جنوبيه قحطانيه[ عدد التعليقات: 2322 ] نشر منذ 3 شهور
يسلمو وهم وغرام والله يوفقكم 😊😂وفكون من زواجكم مو ناقصه كل اللي حولي صجوني فيه على الاقل خل التقط انفاسي ويصر خير بعدين 😊😂😂😂
جنوبيه قحطانيه[ عدد التعليقات: 2322 ] نشر منذ 3 شهور
السنع يا وهم والله اعرفه وتراني شقرديه اعجبك😊😂😂😊😊😂والمادح نفسه يقولون كذاب 😊بس والله اعر ف كل الامور وادري تبي مصلحتي انت وغرام بس مصلحتي حاليا مو بالزواج😂😂 لاني مجربه وعارفه كل شي ومقدر على الاقل حاليا في خوض تجربه جديده وكمان صحتي مو نفس اول واللهولغ حتى نفسيتي من يوم تزوحت ليومك والا معروفه عندنا هادئه حياتي قبل الزواج والحين اتهاوش مع الكل بصدى وكل شي تغير فيني والسبب الاول هو الزواج 😊😊 😊 😊😂😂مافيني حيل لوجع القب والرأس من جد وجديد ويمكن رفضي للزواج خيره ماتدري😊😂
جنوبيه قحطانيه[ عدد التعليقات: 2322 ] نشر منذ 3 شهور
والله تصحيح😊
جنوبيه قحطانيه[ عدد التعليقات: 2322 ] نشر منذ 3 شهور
القلب😊😂😂
🅰ماوراء الغيوم ….الوعد[ عدد التعليقات: 8311 ] نشر منذ 3 شهور
جنوبيه خليك منهم كلهم واسمعيني 😊😊
اذا الرجال زين امسكي عليه باسنانك
اولا ناظري لظروفك خصوصا انك مطلقه سابقا
وثانيا انظري لقدااااااااااام ومستقبلاااااااااااا
اما انك تناظرين حاليا نفسيتك وصحتك ومدري ايش هذي اوهااااام وصحتك لله الحمد تمام وانتي شباب لسه
وارجع اقولك ناظري لبعيد مو للوضع الراهن
🅰ماوراء الغيوم ….الوعد[ عدد التعليقات: 8311 ] نشر منذ 3 شهور
جنوبيه خليك منهم كلهم واسمعيني 😊😊
اذا الرجال زين امسكي عليه باسنانك
اولا ناظري لظروفك خصوصا انك مطلقه سابقا
وثانيا انظري لقدااااااااااام ومستقبلاااااااااااا
اما انك تناظرين حاليا نفسيتك وصحتك ومدري ايش هذي اوهااااام وصحتك لله الحمد تمام وانتي شباب لسه
وارجع اقولك ناظري لبعيد مو للوضع الراهن
غرام[ عدد التعليقات: 2045 ] نشر منذ 3 شهور
عادي قحطانية عصبي وهاوشي بس لاتطيرين العريس 🙈☺️
رعد ومزن[ عدد التعليقات: 535 ] نشر منذ 3 شهور
الله يرزقنا البنات ف البيوت محد يتزوجهم والمطلقات ينخطبون ويتزوجون اعرف وحدة تجوزت ست مرات
بنت الغالي🌺[ عدد التعليقات: 607 ] نشر منذ 3 شهور
اختي جنوبيه قحطانيه
عندي كلمتين واعتذر عن التدخل 😌
اولا ..أسأل الله ان يكتب لك الخير في كل خطوه.
ثانياً.. نصيحه غيري المود اللي
انتي فيه .. عشان ترتاحين نفسيا شوفي لك شغل
مؤقت او حتى تطوعي..
والماضي اعتبريه تجربه
تقويك وتخليك اكثر حكمه واتزان في اتخاذ قراراتك
المستقبليه ..خذي وقتك لاتستعجلين بالرفض او القبول
واهم مافي الموضوع انك تتخذين هالقرار بنفسك
بدون اي تأثير حتى لا تلومين احد لو تكررت التجربه
لاسمح الله
مع خالص دعواتي لك بكل خير
واعتذر عن التدخل 😌💐
غرام[ عدد التعليقات: 2045 ] نشر منذ 3 شهور
هالمواضيع تحتاج حسم والتردد مو زين دام الرجال مافيه عيب وافقي ،،
وعيشي التجربة بحلوها ومرها ،،
وأقصى شيء ممكن يسير تفشل التجربة وماراح تكون نهاية العالم ،،
كوني فتاه قويه مغامره ولاتكونين انهزاميه مستسلمه ،،
جنوبيه قحطانيه[ عدد التعليقات: 2322 ] نشر منذ 3 شهور
انتو مو راضين تفهموني جد تعبت وزدتم تعبي☺😊😂😂تسلمين بنت الغغالي فديتيك وجميع البنا ت ويسلم وهم اللي من تزوج ابللشني😊😂😂😂 بالزواج انا مو صغيره واعرف اللي لي واللي علي واعرف وضعي حااليا والزواج والله حتى من قبل اتزوج مكان على بالي رغم انها سنه الحياه لكن الزواج والمال خارج تفكيري وهمي بكل الصراحه وانا مجربه وتعبت بما يكفي وليه ماتقولون حسد او غير اللله اعلم بدل التعقيد مو يعني مريت بضروف صحيح وههي من ظمن االاسباب بس ولو مره فيها غيري كان انتحر لا سمح الله والله اني للحين قويه بفضل اللله مو ضعفيه ويهزني اي شي لا اقدر اكون قويه وقدها وقدود😊😊😂والي قادر على الزواج ويبيه الله يوفقهم اما انا عن نفسي الحين والله ماريده لون العربس من اخوان نوره 😊😂😂 وانكتب لي ربي عمر وفكرت فيه يوم من الايام يمكن ليه لا وان كان مصار فاللله يرزقنا جنته وبس😊😊انا احيان لما يذكر الزواج اتعب واضيق حتى يوم من الايام رفضت ناس تقدمو لي قبل زوجي ورفضت وحلفت ما اتزوج وتقدم زوجي وصار اللي صار بس كمان ماتوفقنا امراض ومشاكل وقلعته من زواج😊😂😂وليتني كملت ولا تزوجت للحين😊😊
دآنـــــــہہ[ عدد التعليقات: 12759 ] نشر منذ 3 شهور
جنوبيه طيب ليش ما تراجعين شيخ يمكن اللي فيك عين او حسد مو معقوله كذا ! واستخيري يا قلبي الله اعلم بأمرك منا كلنا اذا خير لك الله يجعلها من نصيبك واذا شر الله يصرفه عنك ,,,,,,,,,, جنوبيه حولي العريس عندي والا عند أسوم ههههههههههههههه امزح بالتوفيق ..
أسوووم .. 🌸[ عدد التعليقات: 7214 ] نشر منذ 3 شهور
رعد ومزن اي والله اني اعرف وحده مطلقة
تزوجت 3 مرات ☺😅 سؤقهاا ماشي
..
جنؤبيةة حوليهه علي طيب 😅😂😂
جنوبيه قحطانيه[ عدد التعليقات: 2322 ] نشر منذ 3 شهور
خلاص حلال عليكم يابنات😊😂😂تسلمين دانه❤والله يرزقك بالصالح انتي واسوم وكل العزابيه
أسوووم .. 🌸[ عدد التعليقات: 7214 ] نشر منذ 3 شهور
🌼😍🌷🌹
دآنـــــــہہ[ عدد التعليقات: 12759 ] نشر منذ 3 شهور
آمين وياكي حبيبتي ❤️
وهم الايام[ عدد التعليقات: 3026 ] نشر منذ 3 شهور
ههههههههههه وين تزوجت ي جنوبيه الا ملتسه بس يعني نص زواج مهو بزواج مكتمل ع الريحة فقط 😬
ي جنوبيه انتي تبين رقيه وانا راقي جيد اصبري لين أخذ اجازه واجي ابها اقرأ عليتس انتي واسوووومي 😂😂😂😂
دآنـــــــہہ[ عدد التعليقات: 12759 ] نشر منذ 3 شهور
وأنا يا وهم أقري عليَ 😂
وحده خطبتني في ملكه وبعدها ما عاد شفتها بس مدري تقول ولدها بيخلص الدراسه وبعدها نشوف 😂😍
جنو بيه قحطانيه[ عدد التعليقات: 2322 ] نشر منذ 3 شهور
خلاص هي نفسها ياوهم ماباقي الا اشوي ربي يوفقك😊😂😂لا تسلم لا تعذب حالك ههههههه😊😂😂😂 خوفي بدال ماتقرا تضربنا 😊😊😂ياكثر الرقاه بالجنوب الله يجزاهم خير ويعافي المرضى ماعمري رحت الا مره كان يقرا جماعي كل زوج وزوجته او الاب وبنته بس والله اني ارتحت اسبوع وفادني اكثر من العلاجات بس ماواصلت معاه مره بس مهمله لنفسي كثير😊😂
أسوووم .. 🌸[ عدد التعليقات: 7214 ] نشر منذ 3 شهور
😂😂😂😂😂☺☺☺😊😊😊
وهم الايام[ عدد التعليقات: 3026 ] نشر منذ 3 شهور
أبشري ب السعد ي دانه اخلص من اللي ف ابها وأمر عليكم ب الرياض مسافة السكة 😂😂😂😂 النصيب يجيبه الله ي دانه ربتس كريم وبيوفقتس لأنتس تستاهلين كل خير
جنوبيه انا ماضرب وقرايتي عن بعد 😂😂😂
والله الحين الوضع غير طبيعي عندنا عواصف شديده وامطار قويه وبروق ورعود مخيفه جدا تهز الارض هز الله يرحمنا برحمته
دآنـــــــہہ[ عدد التعليقات: 12759 ] نشر منذ 3 شهور
هههههه تسلم ان شاء الله لا والله عادي مو مستعجله 😍
جنو بيه قحطانيه[ عدد التعليقات: 2322 ] نشر منذ 3 شهور
عساها امطار خير وبركه يأرب بس من جدك وهم انك راقي والابتمزح😊😂وترى احسن شي ان الشخص يرقي نفسه بنفسه واحيان اسويها واحيان اسحب😊😂😂
غرام[ عدد التعليقات: 2045 ] نشر منذ 3 شهور
لا عاد ي شيخ وهم اذا بتتعنى وتمر تقرا ع البنات حتى أنا ابيك تجي تقرا علي المعوذات 😇
غيره بنات 🙈😂😂
جنو بيه قحطانيه[ عدد التعليقات: 2322 ] نشر منذ 3 شهور
من افضل العلاجات و اسهلها و اقواها للعين و الحسد :
1- سورة الفلق : تقرأ في اليد وتنفث وتمسح من الراس الى القدم ثم اليدين ثم تعود و تضم يديك و تقرأ الفلق و هكذا تكرر كثيرا.
2- تدعو كثيرا ( اللهم اشفني من عين حاسدة) تكررها كثيرا .
– تجعل للفلق و الدعاء من جلستين الى ثلاث جلسات في اليوم.
● سيكون عند البعض تثاؤب و بعضهم مع التثاؤب دموع و بعضهم رشح من الانف و البعض كتمة و صداع وبعضهم تعرق وحرارة و بعضهم تنمل و بعضهم برودة شديدة في الاطراف او قرصات في الجسد و بعضهم آلام في الاكتاف او اسفل الظهر والبعض آلام في العضلات . وبعضهم لا يتأثر في نفس الوقت و إنما بعد ساعات او اليوم التالي و بعضهم لا يتأثر لكنه يستفيد.
أسوووم .. 🌸[ عدد التعليقات: 7214 ] نشر منذ 3 شهور
حسبي الله ونعم الوكيل ع من ضرني بعينه ي جنؤبيه
ختمت القران ع نفسي والله وماش وضعي زي ماهو
> بنت …صابتني بعينهاا يوم كنت ادرس 😊😁
بس فيه شي مهم .. قراءة سورة البقرة يؤميا وقبل النوم انا اسؤي كذا والحمدلله يعني اخف عليها فتره طويله 😍
وهم الايام[ عدد التعليقات: 3026 ] نشر منذ 3 شهور
أبشري ب السعد ي غرام ماطلبتي شيء عااااااد انتي ب الذات تحتاجين الي قراءة سورة البقره كاملة عليتس موبس المعوذات 😁😂😂😂😂😂
وهم الايام[ عدد التعليقات: 3026 ] نشر منذ 3 شهور
لا بالله امزح ي جنوبيه الرقيه بوادي وانا بوادي ثاني 😂😂😂😂
جنو بيه قحطانيه[ عدد التعليقات: 2322 ] نشر منذ 3 شهور
الله يكفينا وياك يا اسوم كل من به شر 😊ايه يا وهم بغيت اصدق 😊😊😂😂😂