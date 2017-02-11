بالفيديو.. أصالة : سأعتزل وسائل التواصل قريبا   - صحيفة صدى الالكترونية

نشر : منذ 3 شهور 1٬883 6 فن وثقافة بالفيديو.. أصالة : سأعتزل وسائل التواصل قريبا دمشق(صدى): أكدتت الفنانة السورية أصالة نصري، في حديث لقناة الجديد، إلى أنّها تفكر قريباً جدّاً في اعتزال وسائل التواصل الإجتماعي. وارجعت أصالة السبب لذلك هو انزعاجها من بعض روّاده وكيفية تعليقاتهم وردودهم. الوسوم:اصالة, مواقع التواصل
🌼توليب[ عدد التعليقات: 3194 ] نشر منذ 3 شهور
والمطلوب🤔
🌼توليب[ عدد التعليقات: 3194 ] نشر منذ 3 شهور
أجل منزعجة من بعض الردود منشان هيك بدك تعتزلي وسائل التواصل
هالأشكال ( فاشلين ) ووظيفتهم “تحطيم” الآخرين لأنهم ماقدروا ياصلون مواصيله
لذلك مافيه داعي تنزعجي بالعكس المفروض توسعين صدرك وتقعدين ع قلوبهم
وتطقطقين علاهم وتدقين خشومهم
يعني أستعرضي مهههه😂😂ـــهههاراتك
🌼توليب[ عدد التعليقات: 3194 ] نشر منذ 3 شهور
الردود السلبية وتصرفات البعض أمامي بالنسبة لي مثل ( الوقود )🔥
تعطيني حافز للإستمرار ع نهجي اللي ( يغيض ) اعدااااائي وحسااااادي
ردودهم وتصرفاتهم تدل ع أنهم محترقين🔥🔥🔥وكأنهم يقولون لي أنتِ 👍🏻
لذلك أنا أزيد الدعسسس🤗😜😂😂😂
🅰ماوراء الغيوم ….الوعد[ عدد التعليقات: 8074 ] نشر منذ 3 شهور
هي صادقه ….حنا وحنا بهالصحيفه
يتلقفون عديمي الاحساس بالكلام الجارح
وهم ا…😡😡
القرنيs@s@….قاآآآآهرهم👍😎[ عدد التعليقات: 16057 ] نشر منذ 3 شهور
هههههههه هههههههه
مستحيل هالعرجاء تعتزل…مواقع التواصل
بس تبي تجس نبض الجمهور🤗🤗🤗
دآنـــــــہہ[ عدد التعليقات: 12753 ] نشر منذ 3 شهور
فتره وبترجع ما أظن تستغني