بالفيديو.. أصالة : سأعتزل وسائل التواصل قريبا   - صحيفة صدى الالكترونية

دمشق(صدى):

أكدتت الفنانة السورية أصالة نصري، في حديث لقناة الجديد، إلى أنّها تفكر قريباً جدّاً في اعتزال وسائل التواصل الإجتماعي.

وارجعت أصالة السبب لذلك هو انزعاجها من بعض روّاده وكيفية تعليقاتهم وردودهم.