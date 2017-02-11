فرع داعش في مصر يعدم 5 شباب في سيناء - صحيفة صدى الالكترونية

القاهرة (صدى):

أعدم ما يعرف بتنظيم ولاية سيناء ” الفرع المصري ” لتنظيم داعش الإرهابي، 5 شباب، قالوا إنهم جواسيس للجيش المصري في شبه جزيرة سيناء.

ونشر التنظيم الإرهابي عبر حساباته صورا للشباب الخمسة موثقين اليدين من الخلف، قبل أن يطلق عليهم النار إرهابيا يرتدى زي عسكري،

وتخوض الجماعات الإرهابية حربا ضد قوات الجيش المصري في سيناء منذ عزل الرئيس الأسبق محمد مرسي في يوليو 2013، فيما يعزز الجيش من عملياته بانتظام ويعلن عن قتل عشرات الإرهابيين.