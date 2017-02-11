يحقّ للقاصرين مشاهدة أفلام جنسية بهذه الدولة - صحيفة صدى الالكترونية

يحقّ للقاصرين مشاهدة أفلام جنسية بهذه الدولة
اصبح بمقدور القاصرين في فرنسا مشاهدة الأفلام التي تتضمن مشاهد جنسية صريحة، إثر صدور مرسوم في الجريدة الرسمية منشور القوانين والمراسيم والقرارات المصادق عليها)، ينهي الحظر الأوتوماتيكي على هذه الأفلام بالنسبة لمن هم أقلّ من 18 عاما.
المرسوم الصادر يوم الخميس 9 شباط 2016، من لدن وزارة الثقافة الفرنسية، يعدلّ مرسوم قديما كان يجعل مشاهدة الأفلام المتضمنة للمشاهد الجنسية غير المتصنعة أو مشاهد العنف الشديد حكرا على يبلغون 18 سنة فما فوق.
وقد قللت الوزارة الحظر سابقا في قرارات لها إلى 16 عاما، إلّا أن القضاء كان يحكم أحيانا لصالح جمعيات محافظة تعلن الدفاع عن القيم الدينية، إذ رفعت هذه الجمعيات دعاوى ضد أفلام من هذا القبيل وحكم القضاء لصالحها، الأمر الذي لم يعد ممكنا الآن بعد المصادقة الرسمية على إنهاء الحظر.
فيما لايعطي المرسوم الجديد لا يعطي الحق للقاصرين لمشاهدة أيّ فيلم يتضمن مشاهد جنسية أو عنف، فإن أنهى الحظر الأوتوماتيكي لهذه النوعية من الأفلام على القاصرين، فهو يتيح استمرار عرض الأفلام على لجنة التقييم داخل وزارة الثقافة، وهي من تحدد الجمهور الذي يمكنه مشاهدة هذه الأعمال، وفق معايير واضحة وآراء من داخل اللجنة.
ومن شأن استمرار لجنة التقييم في تحديد الفئات العمرية أن يضع على عاتقها مسؤولية أكبر في اختيار أي أفلام تتضمن الجنس والعنف يمكن للقاصرين متابعتها بشكل عادي.
وبرّرت وزارة الثقافة الفرنسية أن عملية تصنيف جمهور فيلم ما تعدّ هامة للغاية بالنسبة لحياته الاقتصادية، بما أن حظر الفيلم على من هم أقل من 18 عاما تخفض من نسبة المشاهدين المحتملين في القاعات السينمائية، كما تمنع على بعض منصات مشاهدة الفيديو عرض هذه الأفلام، زيادة على عدم إمكانية عرض هذه الأفلام على القنوات الفرنسية إلا على تلك المؤدى عنها ما بين منتصف الليل والخامسة صباحا.
برق[ عدد التعليقات: 9828 ] نشر منذ 3 شهور
ماعاد به وراعين يادافع البلا هههههههه يعرفون كل شي ويشوفون كل شي وهم مابلغوا
ابك انا تزوجت واحسب ان الزوجه تطبخ وتنظف البيت ، وجلست قطعة ايام مستحي
ولا المس احد ولا احد يلمسني
برق[ عدد التعليقات: 9828 ] نشر منذ 3 شهور
هذا والله الجند الاقشر ، تلقى الورع خبيييير ومتمكن مغير يرفسها رفس
وهي ماتجرّد عنده ولا تستحي منه بتاتا البتّه
برق[ عدد التعليقات: 9828 ] نشر منذ 3 شهور
اقصد تجرّد قدّامه
جنوبيه قحطانيه[ عدد التعليقات: 2316 ] نشر منذ 3 شهور
😊😂الله يسعدك يابرق 😂😂متابعتها حرام للصغير والكبير واللي يربي اعياله على المحرمات لا يلومهم لا كبرو وارتكبو المحرمات لانه مامنعهم بصغرهم فكيف بكبرهم الله المستعان ويحفظنا بحفظه وستره ويهدي الجميع
العدناني[ عدد التعليقات: 1677 ] نشر منذ 3 شهور
لن تقوم الساعة حتى يتسافد الرجل مع المرأة في الطريق تسافد الحمير
برق[ عدد التعليقات: 9828 ] نشر منذ 3 شهور
والله يالقحطانيه الهجر اختلف والنَّاس اختلفت. والعلوم مصلحه ، مدري الكتشب والمايونيز
له دور في اختلاف الطبايع ؟ والا الدجاج وهرموناته اخلف المسلمين ؟ أمور ماعاد ندري وش تواليها،
الورع من يوم يدخل الابتدائي وهو يتحكحك ويده ماهي في محلها الطبيعي ، انا انه ينخشبها مسافله
ولا يحكحك قمطته ويدير عيويناته فالبنيات تحسين ان ورى نظراته طموح شيطاني
فارس الله يصلحه فاك مع مدرسته اللي بالروضة ههههههه وكل يومين يشتري لها هدايا 😱 مره ورد
ومره شكليطه ومره حلاوه ووضعه مايطمني مطلقنننن
سبحان الله ، انا وصل عمري ١٥ ولا دريت اني بلغت 😥😥😥😥
غرام[ عدد التعليقات: 2045 ] نشر منذ 3 شهور
فرنسا 😂
ي لطيف مره طحت بفيلم فرنسي بلاوي بلاوي وهو فيلم عادي ،،
اجل لو فيلم جنسي كيف بيكون ،،
جنوبيه قحطانيه[ عدد التعليقات: 2316 ] نشر منذ 3 شهور
فديته 😊😊😂ان شاء الله ماتوصل الامور للخوف من كلامك 😂هي معلمته اكيد متعود عليهاوحسبت امه وتوه صغير وبيحبها الاطفال يتعلقون باللي تلاعبهم وتعطف عليهم برأه😍 😂😂نفس عيال اختي ماحد يلاعبهم غيري ولعبو بحسبتي تعب 😊😂😂عسى يومي قبل يومهم😊
دآنـــــــہہ[ عدد التعليقات: 12753 ] نشر منذ 3 شهور
وسخين ☺️
جنوبيه قحطانيه[ عدد التعليقات: 2316 ] نشر منذ 3 شهور
سلامٌ على عهد الطّفولة إنّه
أشد سرور القلب طفلٌ إذا حبا
ويا بسمةَ الأطفال أي قصيدة
توفِّي جلال الطّهر ورداً ومشربا
فيا ربّ بارك بسمة الطّفل كي نرى
على وجهه الرّيان أهلاً ومرحباً
ويا رب كفكف دمعه برعايةٍ
ولطفك بالجسم الصّغير إذا كبا
وحبّبه للأجيال تحضن طهرَه
وتقبس منه الطّهر عطراً مطيبا
ويا رب في بيتي عصافير دوحة
فقلبي من خوف الفراق تشعّبا
أخاف على عشّ الطّفولة جائراً
يرون به فظّاً ووجهاً مقطّبا
وكنت أداري عنهم الضّيم جاهداً
وأستقبل الأحداث ناباً ومخلبا
تجرّعت غيظاً دونهم وأمضني
زمان فألقيت المقادة مجنّبا
ولولاهم ما سامني الدّهر خطّةً
وشابهت في دفع الظّلامة مصعبا
وأستمهل الموت الّلحوح مخافةً
على صبيتي أن يرعوا الرّوض مجدبا
وكم ليلة أضنى أنين بكائهم
فؤادي أراعي الّليل نجماً وكوكبا
ولي من تواقيع الغرام شواهد
غدت قبلاً لو لاقت الجدب أعشبا عائض القرني
🅰ماوراء الغيوم ….الوعد[ عدد التعليقات: 8074 ] نشر منذ 3 شهور
قحطانيه لايكون مصدقته تراه يمزح 😂😂😂
الافكار الشيطانيه معروف من وين جايه 😊😊
.
.تعالن ي بنات ع القهوه عندي بقلاوه تو واصلتني من الاردن وفرش بعد حياكن
🅰ماوراء الغيوم ….الوعد[ عدد التعليقات: 8074 ] نشر منذ 3 شهور
نوال انتي من قريب تعالي تحلي 😊😊
تعبت وانا اعزمهن ولاحد يعبرني 😭😭
دآنـــــــہہ[ عدد التعليقات: 12753 ] نشر منذ 3 شهور
أنا بجيك يا أمول ودي أروق شوي هههه كان عندي شغله أنكسر ظهري منها .!
القرنيs@s@….قاآآآآهرهم👍😎[ عدد التعليقات: 16057 ] نشر منذ 3 شهور
أجمل بنات في فرنسا….تجيييييك بيضاء كنها شحمة
ومن جوه وردي
يالطييييييييف….
بعدين فرنسا مهم بحاجة يشاهدون أفلام…
كل شي متوفر فالشارع الفرنسي…
حتى رؤساء فرنسا…
البارح تابعت لهم فلم وثائقي
مابه رئيس منهم الا وكان عنده عشيقة
أخرهم هذا الموجود حاليآ
فرانسو…
يقولك ينحاش من حراساته يركب دباب ويلبس الخوذه
ويروح يقابل حبيبته😂😂😂😂
جنوبيه قحطانيه[ عدد التعليقات: 2316 ] نشر منذ 3 شهور
ادري غيوم بس حتى ولو توه بدري😂😂والشيطنه ادري وراثيه ههههه😊😂😂😂والعزيمه تسلمين فديتك اعتذر لان تو ي طابخه كبسه لحم وانتظرها بفارق الصبر 😊😂😂😂
جنوبيه قحطانيه[ عدد التعليقات: 2316 ] نشر منذ 3 شهور
ماتغديت 😊😂😂لكن الوعد كبسه العشى ادبل الغداء😊😊😂😂😂😂
جنوبيه قحطانيه[ عدد التعليقات: 2316 ] نشر منذ 3 شهور
ابشري يا نوال 😊😂😂انا بجيك واتقهوى واكل بالنيابه عن باقي البنات😂 وهم بعدين يلحقوني😂😂
غرام[ عدد التعليقات: 2045 ] نشر منذ 3 شهور
ي قحطانية خلي عنك الكبسه ولا تروحين يم غيوم هي وبقلاوتها 🤐☺️،،
و تعالي عندي واشربي معي حليب بالزنجبيل يمي يم مااطعمه ،،
غرام[ عدد التعليقات: 2045 ] نشر منذ 3 شهور
وجد صارو الأطفال تفكيرهم شيطاني عوذه منهم واقصد الأولاد بس ،،
مره من المرات كان عندي ناس وعندهم ولد يمكن عمره 6 سنين ،،
وبنوتتي كبت ع ملابسها مويه وقمت اببدل ملابسها قالي عطيني إياها أنا
بلبسها ،، ومن باب المزح قلت له أكيد موسخه البامبرز حقها احسبه بيقول
وع ولا بيتقرف ،، تبسم ببسمه شريره وقال عادي ابغيرها لها ،،
مالت عليهم مافيهم لاطفوله ولا برائه ،،
جنوبيه قحطانيه[ عدد التعليقات: 2316 ] نشر منذ 3 شهور
عليك بالف عافيه غرام بس بعد الكبسه اجيك😊😂😂😂والا تطبخين لي كبسه بديله ههههه 😂😂
غرام[ عدد التعليقات: 2045 ] نشر منذ 3 شهور
بالعافيه قحطانية بس بعد ماتاكلين كبستك مابعطيك حليب الزنجبيل بسوي لك زنجبيل بس ،،
وبسم الله عليك لايعطونك عين ترا في ناس ينظلون حتى من ورا الجوالات ،،
جنوبيه قحطانيه[ عدد التعليقات: 2316 ] نشر منذ 3 شهور
ههههه الله يعافيك غرام تسلمين فديتك 😊وتري احب الزنجبيل وكنت مدمنه فيه بس مع الأسف مقدر اشربه الحين ولا تحمله اي شي حار فلافل زنجبيل وغيرها تتعبني مره 😊😊الحمدلله على كل حال والاكان بيحرق الدسوم مع الكبسه😊😂😂
أسوووم .. 🌸[ عدد التعليقات: 7189 ] نشر منذ 3 شهور
☺😊
برق[ عدد التعليقات: 9828 ] نشر منذ 3 شهور
انتي يالجنوبيه مانقّخ جنوبتس الا الكبسات والمقلقلات ،
عمرتس تعشيتي جبنه بيضاء وزيتون وزعتر ؟؟؟؟؟؟ عاني شواكلتس ولحومتس تدلدل مع جوانبتس كأنها رفارف هايلوكس موديل قديييييم يسوقها عامل 😂😂😂
جنوبيه قحطانيه[ عدد التعليقات: 2316 ] نشر منذ 3 شهور
لا جربتها يابرق الطليان😊😂علينا ماتأكل لحم ومقلقل وانت كل ليله طليان على قولتك ههههه واذكر الله علي ترا مو ناقصه اوجاع 😊😂😂انا مو لها الدرجه هههههه و مهما كان مراح امنع نفسي من اكل اللي نفسي فيه دامني حيه هههههههه
(( ابوفهد )) عقاب بن صقر شاهين الحر[ عدد التعليقات: 4146 ] نشر منذ 3 شهور
اخ برق فضلآ مالغة هذه الكلمات هل هي اثيوبيه ام يابانيه ام شعوذه وطلاسم سحريه
جنوبتس وعمرتس وشواكلتس وولحومتس وجوانبتس
لو كررت هالكلمات يمكن تحضر عرفكوش الجني الاسود وتلقاه جالس جمبك يقولك شبيك لبيك
دآنـــــــہہ[ عدد التعليقات: 12753 ] نشر منذ 3 شهور
جنوبيه بسوي لك جدول رجيم هههههههه امزح يا روحي لا تزعلين وأكلي ما عليك من احد بالعافيه😉 💋❤️
جنوبيه قحطانيه[ عدد التعليقات: 2316 ] نشر منذ 3 شهور
الله يعافيك دانه 😂وماعلي من احد وتري الرجيم مايهمني لان اغلب اللي يسوونه تلقيهم يجمعون الجوع هههه ويضربوها مره وحده ههههه وش الفايده ويمكن يضر صحتهم بعد اللي يبي يتحاشا السمنه يقدر يخففف ااكله ويبعد عن المشروبات الغازيه ويكثر شرب الماء ورياضه كذغ افضل اما عن نفسي م و عشان الاكل وبس والا مالي الا وجبه باليوم عشى الغداء يعني خفيف ونقنقه😂 البركه بالغدد هي والله السبب لاني ماتعالجت منها مره وحده بعدين بطلت وهي تنفخ الجسم وتسبب شهيه مفتوحه للأكل ولا تحسين احيان بالشبع
دآنـــــــہہ[ عدد التعليقات: 12753 ] نشر منذ 3 شهور
الله يعينك يا قلبي مشكله ذا الغدد والله 😐
برق[ عدد التعليقات: 9828 ] نشر منذ 3 شهور
ماش غدد يادانه ماش غدد 😊😊😊 وفيه والله ضرب الخمس الين يبدأ الجبين يطلع
منه عرق 😉😉😉
انحاشن عن الاكل مثل ماتنحاش الشاة من الذبح 😳😳 خرّب جمالكن ولعب في اجسامكن
وخلا الوحده منكن مثل البطريق مغير ترهدج 🤣🤣🤣🤣
جنوبيه قحطانيه[ عدد التعليقات: 2316 ] نشر منذ 3 شهور
وش عليك؟؟لو كليت بالعشر مسوي لي ساهر في كل خبر وانت اصلا ماتعرفني ولا شفتني مغير تهزئني بكل خبر ؟؟بعدين اغلب كلامي عن الاكل كله مزح وضحك مع البنات واالله والا الحمدلله ماني لها الدرجه اللي تخليك تشهر بي 😌
برق[ عدد التعليقات: 9828 ] نشر منذ 3 شهور
انا أسف ياجنوبيه 😥
غرام[ عدد التعليقات: 2045 ] نشر منذ 3 شهور
قلت لك ي قحطانية ابعدي عن الكبسه بس صممتي 😂😂
وش بيفكك الحين من برق ,,
دآنـــــــہہ[ عدد التعليقات: 12753 ] نشر منذ 3 شهور
لا والله يا برق لا تعمم الزم ما علي صحتي ومستحيل اسمن لو ايش اساساً اكرهه السمنه يعني حلو الجسم المتناسق لا هي سمينه ولا هي نحيفه 😊
جنوبيه هههههههه والله ماخذ فكره عنك انك دبا مرا 😆
ام البنات[ عدد التعليقات: 1180 ] نشر منذ 3 شهور
وانتم انحاشو عن اكل المفاطيح وكبسات الحاشي اللي مخليه كرش الواحد ثلاثه متر قدامه 😂
القرنيs@s@….قاآآآآهرهم👍😎[ عدد التعليقات: 16057 ] نشر منذ 3 شهور
أشم ريحة أكل🍞🧀🍖🍗🍟🍲🍛
ولا حد فكر يعزمني..😭😭😭
alfahd42[ عدد التعليقات: 4412 ] نشر منذ 3 شهور
مساء الخير على الجميع
دمر الله عليهم من فرنسيين يبون يخربون الورعان معد قاصرهم شي الايام هذه
دآنـــــــہہ[ عدد التعليقات: 12753 ] نشر منذ 3 شهور
لا بس قلبنا دكاتره نتكلم عن اضرار زيادة الوزن ما في اكل ☺️
مساء النور ,,
جنوبيه قحطانيه[ عدد التعليقات: 2316 ] نشر منذ 3 شهور
هذه الحياة لن تأتي على مزاج أحد .. سنعيشها بحلوها ومرها .. لذا لا تؤلموا أحد .. فكل نفس مليئة بما يكفيها!!
alfahd42[ عدد التعليقات: 4412 ] نشر منذ 3 شهور
مابه الا كل خير ياجنوبيه ان شاء الله