أسطورة أرسنال: فينجر أخبرني باقتراب رحيله عن الفريق - صحيفة صدى الالكترونية

معاذ محمود(صدى):

طالب إيان رايت نجم نادي أرسنال الإنجليزي السابق، بضرورة رحيل الفرنسي آرسين فينجر المدير الفني للفريق بعد أن قضى 20 عام في ملعب الإمارات.

وأكد أسطورة أرسنال، أن فينجر لم يعد يملك شيء ليقدمه للفريق في المستقبل، مؤكدا أن المدرب الفرنسي أخبره بأن مشواره مع الفريق قد شارف على النهاية، حيث تحوم الشكوك حول مستقبله، في ظل ما يتردد عن رفضه تجديد العقد لرغبته بالرحيل عقب نهاية الموسم الحالي.

وقال رايت في تصريحات أبرزتها صحيفة ديلي ميل ” أعتقد أن هذا كل شيء بالنسبة لفينجر، يبدو متعباً، انظر إليه ستشعر أنه يعاني، لدي انطباع بأنه سيرحل في نهاية الموسم “.