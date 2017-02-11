 القبض على مروجين اثنين للمخدرات عبر مواقع التواصل بمكة - صحيفة صدى الالكترونية

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    مايو

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القبض على مروجين اثنين للمخدرات عبر مواقع التواصل بمكة

القبض على مروجين اثنين للمخدرات عبر مواقع التواصل بمكة
نايف السالم (صدى):

تمكنت فرق المديرية العامة لمكافحة المخدرات بمكة المكرمة، من القبض على اثنين يروجون لسمومهم عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وستتم إحالتهما لهيئة التحقيق والادعاء العام بحكم الاختصاص.
ورصدت الفرق نشاط المروجين ورفاقه عبر مواقع التواصل الاجتماعي، حيث تم تتبعهما حتى تمت مداهمة الوكر والقبض علهما المروج عليهما.


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3 تعليقات

[ عدد التعليقات: 186 ] نشر منذ 3 شهور

يستاهلون

[ عدد التعليقات: 10267 ] نشر منذ 3 شهور

حسبنا الله عليهم هؤلاء المفسدين في الارض