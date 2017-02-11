أمانة الشرقية تعلن عن وظائف عبر برنامجي التشغيل والرقابة الصحية للجنسين - صحيفة صدى الالكترونية

فاطمة المالكي (صدى):

أعلنت أمانة المنطقة الشرقية، عن فتح باب التسجيل في عدد من الوظائف للجنسين، عبر برنامجي التشغيل الصيانة والرقابة الصحية، ابتداءً من الأحد الموافق ١٥ / ٥ / ١٤٣٨هـ، ولمدة خمسة أيام، من خلال بوابة الأمانة الرقمية عبر الرابط www.eamana.gov.sa.

وقال فهد بن سعد العجمي، مدير عام إدارة الموارد البشرية في أمانة الشرقية، إن الوظائف المتاحة على برنامج التشغيل والصيانة، وبرنامج تحسين الرقابة الصحية، بمسمّى ” مراقب صحي ” وبرنامج الرقابة النسائية بمسمّى ” مراقبة- محاسبة، إدارية “.

وأضاف، على جميع الراغبين ممَّن تنطبق عليهم الشروط والخبرات التقدُّم عبر موقع الأمانة الإلكتروني، على أن يكون المتقدم من المسجلين لدى ديوان الخدمة المدنية ببرنامج ” ساعد / جدارة “، مشيرا إلى أنه يشترط أيضاً أن يكون المتقدم سعودي الجنسية ولائقاً صحياً وحسن السيرة والسلوك، والأفضلية ستكون لمَن لديه خبرة سابقة”.

وأضح أنه على المتقدم أن يكون غير محكومٍ عليه بحد شرعي، أو بالسجن في جريمة مُخلة بالشرف والأمانة في الوقت الحاضر، وغير مطالب بفترة حظر سواء للاستقالة أو الفصل حسب النظام، مضيفا، سيتم إجراء امتحان او مقابلة شخصية لبعض الوظائف، فيما سيتم استبعاد أيّ طلب غير مكتمل الشروط المطلوبة.