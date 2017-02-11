سقوط قتلى وجرحى في تظاهرات بالمنطقة الخضراء ببغداد - صحيفة صدى الالكترونية

بغداد (صدى):

ترددت أنباء عن سقوط عدد من القتلي الجرحى، خلال مواجهات بين متظاهرين في ساحة التحرير بوسط بغداد، وقوات حماية المنطقة الخضراء، بعد محاولات لفض التظاهرات المطالبة بتغيير مفوضية الانتخابات وقانونها بالإضافة الى المطالبة بالإصلاحات، بالرصاص والغاز المسيل للدموع، فيما طالب مقتدى الصدر أنصاره بعدم الدخول للمنطقة الخضراء.

قال زعيم التيار الصدرى، في بيان له، إذا شئتم الاقتراب من بوابة المنطقة الخضراء لإثبات مطلبكم وإسماعه لمن هم داخل الأسوار بتغيير المفوضية وقانونها حتى غروب شمس هذا اليوم وخيارنا سلمية حتى تحقيق المطالب فلكم، لكن إياكم ودخول المنطقة الخضراء في هذا اليوم، بحسب موقع السومرية نيوز اليوم.

وقال باهر الفدعم أحد قيادي الحزب الشيوعي العراقي، في كلمة ألقاها على منصة نصبت في ساحة التحرير، إنّ مفوضية الانتخابات متهمة بالتزوير والتلاعب بأصوات العراقيين، والتجاوز على حقوقهم، الأمر الذي يتطلب إسقاطها وتشكيل مفوضية حيادية جديدة تضمن أصوات الشعب وحقوق المرشحين، مؤكداً أن المظاهرات الشعبية السلمية ستستمر حتى تحقيق المطالب والإصلاحات.

من جانبه أكد رئيس الوزراء حيدر العبادي اليوم، على حق التظاهر السلمي والحرص على حماية المتظاهرين والحفاظ على الأملاك العامة والخاصة، داعياً المتظاهرين إلى الالتزام بالقانون والنظام العام وعدم الأضرار بالممتلكات العامة والخاصة.