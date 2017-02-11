حقيقة شيك بيع عقال محمد عبده بـ 150 ألف ريال - صحيفة صدى الالكترونية

نورة الشهري (صدى):

تداول ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي صورة لشيك مصرفي قيمته 150 ألف ريال، نظير التنازل عن عقال الفنان محمد عبده، الذي حصل عليه الشاب في حفلة جدة التي أقيمت مؤخراً.

وأبدى النشطاء استغرابهم من مخالفة الشاب فيصل العمري صاحب العقال، تعهده بعدم بيع عقال الفنان محمد عبده، بعدما حصل عليه كتذكار بحفل ” الجوهرة ” .

وعقب تداول صورة الشيك، أكد الشاب فيصل أن صورة الشيك المتداولة غير صحيحة حيث رد على أحد الأشخاص الذي نشر له صورة الشيك عبر حسابه الشخصي في تويتر قائلاً: والله ما بعته يا أخي. لينهي الجدل الذي أثاره رواد مواقع التواصل حول بيع العقال.

