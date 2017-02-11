حقيقة شيك بيع عقال محمد عبده بـ 150 ألف ريال - صحيفة صدى الالكترونية

حقيقة شيك بيع عقال محمد عبده بـ 150 ألف ريال
تداول ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي صورة لشيك مصرفي قيمته 150 ألف ريال، نظير التنازل عن عقال الفنان محمد عبده، الذي حصل عليه الشاب في حفلة جدة التي أقيمت مؤخراً.
وأبدى النشطاء استغرابهم من مخالفة الشاب فيصل العمري صاحب العقال، تعهده بعدم بيع عقال الفنان محمد عبده، بعدما حصل عليه كتذكار بحفل ” الجوهرة ” .
وعقب تداول صورة الشيك، أكد الشاب فيصل أن صورة الشيك المتداولة غير صحيحة حيث رد على أحد الأشخاص الذي نشر له صورة الشيك عبر حسابه الشخصي في تويتر قائلاً: والله ما بعته يا أخي. لينهي الجدل الذي أثاره رواد مواقع التواصل حول بيع العقال.
القرنيs@s@….قاآآآآهرهم👍😎[ عدد التعليقات: 16057 ] نشر منذ 3 شهور
😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂
شايب بروحه[ عدد التعليقات: 331 ] نشر منذ 3 شهور
الحين ودي اعرف ذَا العقال يوم يجي احد يشتريه كيف بيتأكدون الناس انه عقال محمد عبدة
الله المستعان اخر الزمان عقال مطرب ازعجتونا فيه
قلم[ عدد التعليقات: 148 ] نشر منذ 3 شهور
ياخساره كان نفسي انا اللي اخذته
عشان احطه في الزباله
دآنـــــــہہ[ عدد التعليقات: 12752 ] نشر منذ 3 شهور
اللهم لك الحمد ع نعمة العقل
فتووو[ عدد التعليقات: 136 ] نشر منذ 3 شهور
هههههههههههههههههههههه احسنت
✨💫نوال💫✨[ عدد التعليقات: 13294 ] نشر منذ 3 شهور
سهل يتأكدون يجيبون محمد عبدة والعقال ويشمونهم اذا نفس الريحة يعني عقال محمد عبده😂😂
ابوعبدالله الحربي[ عدد التعليقات: 231 ] نشر منذ 3 شهور
قمة السخافة
العقل مرفوع عنه الدعم قال ايش عقال محمد عبده انا برأيي الي خذا العقال يطلب السروال أعزكم الله يجيب سعر يمكن اكثر عالم مدحدره ٠
ابو يزن[ عدد التعليقات: 486 ] نشر منذ 3 شهور
نحن نعيش في زمن الجاهليه والتخلف واستخفاف العقول. استمرو يالمخفات الله يسلط عليكم بالفقر عشان تعرف انك وقتها يوم شريت عقال محمد عبده تعرف انك وقتها انك …….
الواقع[ عدد التعليقات: 4175 ] نشر منذ 3 شهور
تحية لفنان العرب ابو نورة. انت ثروة وطنية فقد قدمت الفن الراقي بصوتك العذب الجميل وغيرك قدم لنا سفك الدماء والحزن والتشاؤم لذلك هم يكرهونك ويكرهون الشاعر الذي اعطاك شعره لتغنيه سوا في الوطن او العاطفة لا نستغرب من اعداء الحياة افعالهم
ابو مروان[ عدد التعليقات: 10 ] نشر منذ 3 شهور
خمسين ريال ابيع محمد عبده مو عقاله اهل العقول في راحه
أبوعجرم[ عدد التعليقات: 2392 ] نشر منذ 3 شهور
عندنا ناس بالهبل
اهلاوي صريح[ عدد التعليقات: 613 ] نشر منذ 3 شهور
وصل بنا التخلف لهذ الحد واسفاه
شعب فاضي الحروب قائمه على حدودنا وبلادنا مستهدفة ونحن هذا
تفكيرنا ؟؟؟؟؟؟
اللهم انصر جنودنا المرابطين بالحد الجنوبي واحمهم وامن حدودنا وادم نعمة الامن علينا
جنوبيه قحطانيه[ عدد التعليقات: 2313 ] نشر منذ 3 شهور
اللهم أمين
مستقعد[ عدد التعليقات: 10 ] نشر منذ 3 شهور
عقال ذا السلتوح 150 الف ريال 😂😂😂 دينا عجيبه
ردة فعل[ عدد التعليقات: 172 ] نشر منذ 3 شهور
وش يفرق عقاله عن ابو20 ريال
فهد[ عدد التعليقات: 99 ] نشر منذ 3 شهور
الشيك قديم شركة الراجحي المصرفية للاستثمار والصحيح مصرف الراجحي
أبو نايف العتيبي[ عدد التعليقات: 30 ] نشر منذ 3 شهور
محمد عبده بزغوده المنفخه لو نحرج عليه أبو ريحه ما جاب خمسين ريال
من فرح بعقال عبده عقبال سرواله والريحه واحده
الحمد لله على الدين والعقل .. الله لا يبتلينا
أبو عبد الله الغامدي[ عدد التعليقات: 1215 ] نشر منذ 3 شهور
وأي كارثة أكبر من أن يُعامل مُطرب مُجاهر بما يُغضب الله معاملة الأكابر ؟
mutrafi-h[ عدد التعليقات: 209 ] نشر منذ 3 شهور
كلو نفر موت مافي مشكل ايش هذا كلام في قبر معلوم قبر كلو مافي فلوس كلو سيم سيم كذا معلوم..؟
🌼توليب[ عدد التعليقات: 3194 ] نشر منذ 3 شهور
كفووو ي فيصل👍✋🏻
( الرجل ) قوله للرياجيل محسوب !
لاقال ” كلمة ” واجبه ( يحتميها )!
وإلا ترى ماهو على القول مغصُوب !
لاصار ما يدرك علومٍ يبيها “
عابرسبيل[ عدد التعليقات: 11 ] نشر منذ 3 شهور
هههههههههههههههه
شر البليه مايضحك ماخس من الفنان الا اللي يشتري عقاله
هو الحقيقه ينطبق عليهم المثل اللي يقول الحق الحمار ثفره
Abu saleh[ عدد التعليقات: 2 ] نشر منذ 3 شهور
يارجال محمد عبده. براسه لوه عندي وجاني فيه 5 ريال بعته وعقاله فوق البيعه هديه
عبدالله آل مطر[ عدد التعليقات: 234 ] نشر منذ 3 شهور
ازعجتونا بعقال اللحجي
اخر الزمان[ عدد التعليقات: 160 ] نشر منذ 3 شهور
هو وعقاله وسووالهز
مايسوى ١٥٠ الف ريال
دنيا العجب !!!
اخر الزمان[ عدد التعليقات: 160 ] نشر منذ 3 شهور
هو وعقاله وسرواله
مايسوى ١٥٠ الف ريال
دنيا العجب !!!
ابو علي[ عدد التعليقات: 160 ] نشر منذ 3 شهور
تبيعه ١٥ ريال فقط ماعندي والله زود
alfahd42[ عدد التعليقات: 4412 ] نشر منذ 3 شهور
كلام غير صحيح يالربع وش فيكم عليه
القرنيs@s@….قاآآآآهرهم👍😎[ عدد التعليقات: 16057 ] نشر منذ 3 شهور
أتوقع لو يتنخم أبونورة ويتفل😥
بيطامرون الجمهور كلهم علشان ياخذون النخامه ويتمسحون فيها…😤😲😲😲😲😲😲
عمومآ ياجمهور أبو نورة
لاحد يحضر الا ودفتر شيكاتة معاه فمخباته📝
ماتدرون سبحان الله
يمكن كبك يطيح💍
ولا العقال يزحلق من قوة المشاعر
ولا زرار ثوبه ينفك
أهم شي خلوكم جاهزين..
والمزاد مفتوح😂😂😂😂😂😂
جور الزمن[ عدد التعليقات: 1 ] نشر منذ 3 شهور
لو كان بدال عقال محمد عبده ( قران كريم ) هل تشتريه بنفس المبلغ؟؟؟؟!!!!
اقوووووووووووووول خل عنك الهياااااااط والكذب…..قال عقال محمد عبده ومييييييين هو محمد عبده الحمدلله وربي اهل العقول براااااااااحه
عجايب[ عدد التعليقات: 75 ] نشر منذ 3 شهور
واضح من كتابه امر الشيك ان الامر لايعدوا كونه كذبه
والا فكيف يصرف شيك لم يسجل عليه اسم صاحب الامر
ادفعوا لامر ( قيمه عقال ) هل يغقل هذا ؟؟
عجايب[ عدد التعليقات: 75 ] نشر منذ 3 شهور
واضح من كتابه امر الشيك ان الامر لايعدوا كونه كذبه
والا فكيف يصرف شيك لم يسجل عليه اسم صاحب الامر يصرف لمن ؟
ادفعوا لامر ( قيمه عقال ) هل يعقل هذا ؟؟
✔️ مااااجد ✔️[ عدد التعليقات: 5418 ] نشر منذ 3 شهور
شيك يكتب عليه المبرر من دفع الشيك ولايكتب المستفيد ههههههههههههههههههه
///// لا اله الا الله محمدا رسول الله /////[ عدد التعليقات: 487 ] نشر منذ 3 شهور
عندما
تكتب
جملة
( بها فساد عظيم )
في
بحث
اليوتيوب
أو قوقل
فسترى
أمراً
عجيب
للغاية