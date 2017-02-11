الاتحاد يواجه التعاون لتصحيح المسار - صحيفة صدى الالكترونية

الرياض(صدى):

تتواصل السبت مباريات الجولة الـ 18 من دوري جميل للمحترفين بإقامة مباراتين حيث يستقبل الاتفاق نظيره الفت، فيما يحل الاتحاد ضيفا على التعاون.

– الاتفاق والفتح

يسعى الاتفاق لاستعادة نغمة الانتصارات عندما يستضيف الفتح المنتشي بنتائجه القوية في الفترة الأخيرة وتسعى كتيبة المدرب الإسباني خوان كارلوس جاريدو لاستغلال عاملي الأرض والجمهور لتحقيق انتصار لتعويض سلسلة النتائج السلبية في الجولات الماضية.

ولن تكون مهمة الاتفاق سهلة إذ يواجه منافسا منتشيا بفوزيه الأخيرين في دوري جميل، فضلا عن تخطيه عقبة ناساف الأوزبكي والتأهل لدور المجموعات بدوري أبطال آسيا.

يحل الاتفاق في المركز السادس برصيد 21 نقطة، فيما يحتل الفتح المركز الثاني عشر بـ 14 نقطة.

– التعاون والاتحاد

اختبار صعب لكلا الفريقين اللذين يبحثان عن النقاط الثلاث يدخل التعاون منتشياً بفوزه في الجولة الماضية أمام الشباب، فيما يسعى الاتحاد لتعويض خسارته أمام الأهلي ومواصلة البقاء في المنافسة على اللقب.

يحتل التعاون المركز السابع بـ 21 نقطة، فيما يحل الاتحاد رابعاً بـ 35 نقطة.