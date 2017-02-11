وليد الفراج: يا جماهير النصر خافوا الله في فريقكم - صحيفة صدى الالكترونية

الإثنين 15
مايو
من بداية حديثه باين انه كان مرتب كلام في حالة خسارة النصر من الوحده وافتعال سالفة اسقاط الاداره
لكن الفريدي بعثر اوراقه واوراق كل حاقد
الوحده يلعب كأنه ع النهائي
ولو مستواهم كذا من اول الدوري اتوقع انهم الاول
ولاننسى انهم موعودون ب10000 لكل لاعب لهزيمة النصر
مسااااااء المطر
هههههه لو مستواه من اول الدوري يارجال فريق متهالك لو مستواه كذا من اول الدوري كان يصارع على الهبوط الوحده حشرك الى اخر عشر دقايق ولكن الحظ وقف معكم وصاحب الجذور الهلاليه انقذكم يالجحفله كونوا واقعيين واعرفوا مستوى ناديكم نادي يمشي بالحظ
الترشيحي قصدي البراقع او ام برقع روحو العالميه لو ببوس جزم !!!ودكم
الترشيحي وش نقزك غير القراده تعوذ من الشيطان يا رجال
الترشيحي
نفس اللي حشرك وضغط المظغوط وخلاك تتابع اخبار العالمي وتعلق عليها
للدرجه هذي موسوس من النصر
خلك ع المحليه يالنفسيه
التعليقات مغلقه
ليما[ عدد التعليقات: 80 ] نشر منذ 3 شهور
من بداية حديثه باين انه كان مرتب كلام في حالة خسارة النصر من الوحده وافتعال سالفة اسقاط الاداره
لكن الفريدي بعثر اوراقه واوراق كل حاقد
الوحده يلعب كأنه ع النهائي
ولو مستواهم كذا من اول الدوري اتوقع انهم الاول
ولاننسى انهم موعودون ب10000 لكل لاعب لهزيمة النصر
مسااااااء المطر
الترشيحي[ عدد التعليقات: 34 ] نشر منذ 3 شهور
هههههه لو مستواه من اول الدوري يارجال فريق متهالك لو مستواه كذا من اول الدوري كان يصارع على الهبوط الوحده حشرك الى اخر عشر دقايق ولكن الحظ وقف معكم وصاحب الجذور الهلاليه انقذكم يالجحفله كونوا واقعيين واعرفوا مستوى ناديكم نادي يمشي بالحظ
عبدالله[ عدد التعليقات: 335 ] نشر منذ 3 شهور
الترشيحي قصدي البراقع او ام برقع روحو العالميه لو ببوس جزم !!!ودكم
alfahd42[ عدد التعليقات: 4412 ] نشر منذ 3 شهور
الترشيحي وش نقزك غير القراده تعوذ من الشيطان يا رجال
ليما[ عدد التعليقات: 80 ] نشر منذ 3 شهور
الترشيحي
نفس اللي حشرك وضغط المظغوط وخلاك تتابع اخبار العالمي وتعلق عليها
للدرجه هذي موسوس من النصر
خلك ع المحليه يالنفسيه