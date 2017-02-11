العصيمي يحذر مجدداً من تسجيل معلومات مضللة في برنامج حساب المواطن - صحيفة صدى الالكترونية

العصيمي يحذر مجدداً من تسجيل معلومات مضللة في برنامج حساب المواطن
جدد المشرف العام على قطاع التنمية الاجتماعية وبرنامج حساب المواطن في وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، م. ماجد العصيمي من تسجيل معلومات مضللة في برنامج حساب المواطن، مشيراً من جهة أخرى إلى أن المواطن المتزوج من أجنبية؛ يسمح النظام له بتسجيل زوجته وأبنائه كتابعين.
وأوضح العصيمي أن إدخال معلومات خاطئة تحدث ويمكن تداركها بعد إشعار المستفيد بذلك وبالإمكان تعديلها، أما من يتعمد التضليل بعد إشعاره فإنه يحال للجهات المختصة، لافتاً أن هناك 17 جهة حكومية تتعاون مع هذا المشروع ” حساب المواطن ” ونستفيد من البيانات التي ترسل لنا، إلا أننا لا نتبادل معهم معلومات المستفيدين.
من جهة أخرى لفت العصيمي أن المواطن المتزوج من أجنبية؛ يسمح النظام له بتسجيل زوجته وأبنائه كتابعين، أما المواطنة المتزوجة من أجنبي فإن لها الحق في تسجيل بيانات أبنائها وزوجها كتابعين بعد تقديم طلب التسجيل لها، مؤكداً في السياق ذاته أن الطلبة المبتعثين خارج المملكة لا يحق لهم التسجيل في بيانات رب الأسرة إلا بعد عودتهم للمملكة.
عنتر فاضي جيبه[ عدد التعليقات: 644 ] نشر منذ 3 شهور
طيب اكتشفتوا ان 650 الف بياناتهم غير صحيحة دليل ان عندكم معلومات اجل ليش هالغلبه ووجع الراس ..
الواقع[ عدد التعليقات: 4175 ] نشر منذ 3 شهور
الدعاء هو النصر باْذن الله وفتح باب الرزق والمسلم لا يخاف الا الله لانه قد كتب رزقه وموته وهل هو شقى ام سعيد في هذه الحياة الصبر والقناعة مفتاح الرضى والسعادة
ابو سعد[ عدد التعليقات: 1 ] نشر منذ 3 شهور
لعنكم الله ذليتونا بمنتكم فضحتونا قدام العالم تهديدات وسجن وقلة حياء يازين الامارات وحكامها والله ماتسوون خراهم
✨💫نوال💫✨[ عدد التعليقات: 13294 ] نشر منذ 3 شهور
ياليل حساب المواطن غثيتونا فيه وبالاخير بيطلع مثل حافز