العصيمي يحذر مجدداً من تسجيل معلومات مضللة في برنامج حساب المواطن - صحيفة صدى الالكترونية

عادل الحربي (صدى):

جدد المشرف العام على قطاع التنمية الاجتماعية وبرنامج حساب المواطن في وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، م. ماجد العصيمي من تسجيل معلومات مضللة في برنامج حساب المواطن، مشيراً من جهة أخرى إلى أن المواطن المتزوج من أجنبية؛ يسمح النظام له بتسجيل زوجته وأبنائه كتابعين.

وأوضح العصيمي أن إدخال معلومات خاطئة تحدث ويمكن تداركها بعد إشعار المستفيد بذلك وبالإمكان تعديلها، أما من يتعمد التضليل بعد إشعاره فإنه يحال للجهات المختصة، لافتاً أن هناك 17 جهة حكومية تتعاون مع هذا المشروع ” حساب المواطن ” ونستفيد من البيانات التي ترسل لنا، إلا أننا لا نتبادل معهم معلومات المستفيدين.

من جهة أخرى لفت العصيمي أن المواطن المتزوج من أجنبية؛ يسمح النظام له بتسجيل زوجته وأبنائه كتابعين، أما المواطنة المتزوجة من أجنبي فإن لها الحق في تسجيل بيانات أبنائها وزوجها كتابعين بعد تقديم طلب التسجيل لها، مؤكداً في السياق ذاته أن الطلبة المبتعثين خارج المملكة لا يحق لهم التسجيل في بيانات رب الأسرة إلا بعد عودتهم للمملكة.