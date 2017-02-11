بالفيديو.. سحابة غريبة ظهرت في الفضاء السحيق - صحيفة صدى الالكترونية

واشنطن(صدى):

وثقت كاميرا رائد الفضاء أندرياس موغنسن من محطة الفضاء الأوروبية ESA، سحابة غريبة ظهرت فجأةً في الفضاء السحيق، ولا أحد يعرف مصدرها، حيث تقول ESA إن السحابة الغامضة تم رصدها لأول مرة وإنها ظهرت بأضواء زرقاء مشعة.

قبل سنوات نوقشت فكرة وجود الغيوم الغريبة الكهربائية في الفضاء قبل سنوات وأثار الموضوع جدلًا حينها، ولكن أضواء السحابة الأخيرة التي ظهرت بشكل مفاجئ صعب دراستها لأنها عادة ما تتكون فوق العواصف الرعدية.

وأوضحت محطة الفضاء الأوروبية إن موغنسن تمكن من رصد السحابة الغريبة خلال مهمة له في الفضاء الخارجي، حيث ظهرت ومضاتها على بعد كيلومتر واحد من مكان تصوير الفيديو، عندما طار أندرياس من فوق خليج البنغال في 28،800 كم/ساعة، ولا يزال الباحثون يعملون من أجل التوصل لمصدر ظهورها.