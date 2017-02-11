بالفيديو.. أكبر عائلة أسطورية في العالم - صحيفة صدى الالكترونية

بكين (صدى):

التقط نحو 500 شخص من قرية شيشيكون في مقاطعة تشجيانغ شرق الصين، الأسبوع الماضي، صورة العائلة الأسطورية خلف تكوينات البازلت، بعد أن تتبّع أفراد الأسرة بعضهم بعضاً، عن طريق شجرة العائلة الواسعة.

واستعد أفراد العائلة القادمين من بكين وشانغهاى وشينجيانغ وتايوان، لالتقاط الصورة، على وقع تعليمات رن توانجيه، أحد أفراد العائلة ومنظم الحدث. واستغرقت العملية برمتها حوالي نصف ساعة، حيث تولى المصور زانغ ليانغ زونغ التقاط الصور باستخدام طائرة من دون طيار.

وأكد رن توانجيه، إن أسرته التي نبعت من هذه القرية، يمكن تعقبها إلى ما قبل 851 عاماً، لكنهم لم يحدّثوا شجرة العائلة الخاصة بهم، منذ ثمانية عقود، مشيراً إلى أنهم بدأوا مؤخراً عملية التحديث، فتمكنوا من تعقب 1000 فرد من العائلة لايزالون على قيد الحياة، ويمتدون على نحو سبعة أجيال.

وتداولت صور الحدث على موقع التواصل الاجتماعي الصيني ويبو، وقد لاقت استحساناً كبيراً من رواد الموقع، كما أعيد نشرها أكثر من ربع مليون مرة، من خلال الصفحة الرسمية لصحيفة الشعب اليومية الصينية.