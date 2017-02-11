بالصور.. فتيات جميلات في أقبح سيلفي - صحيفة صدى الالكترونية

نشر : منذ 3 شهور 2٬633 3 منوعات بالصور.. فتيات جميلات في أقبح سيلفي واشنطن(صدى): يجتاح مواقع التواصل الاجتماعي فتيات جميلات يحاولن رسم أغرب الملامح على وجوههن غير عابئات إلا بالغريب والمثير. وتداولت على مواقع التواصل الاجتماعي صور سيلفي قبيحة تسجل تلك اللحظات بأشكال وإضاءات وزوايا متعددة. الوسوم:اقبح سيلفي, فتيات جميلات
غرام[ عدد التعليقات: 2045 ] نشر منذ 3 شهور
مافيهم الا وحده حلوه ،،
والباقي يخرعون بسلفي قبيح وبدونه ،،
القرنيs@s@….قاآآآآهرهم👍😎[ عدد التعليقات: 16057 ] نشر منذ 3 شهور
هذي الصور…
ماقبل وبعد
الولادة😂😂😂😂😂😂😂😂
دآنـــــــہہ[ عدد التعليقات: 12752 ] نشر منذ 3 شهور
كرهتوني بالسلفي ما عاد بتصور 😆