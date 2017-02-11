بالصور.. فتيات جميلات في أقبح سيلفي - صحيفة صدى الالكترونية

واشنطن(صدى):

يجتاح مواقع التواصل الاجتماعي فتيات جميلات يحاولن رسم أغرب الملامح على وجوههن غير عابئات إلا بالغريب والمثير.

وتداولت على مواقع التواصل الاجتماعي صور سيلفي قبيحة تسجل تلك اللحظات بأشكال وإضاءات وزوايا متعددة.