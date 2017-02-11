بالفيديو.. جنين يركل بطن أمه بقوة يثير دهشة الأطباء - صحيفة صدى الالكترونية

بالفيديو.. جنين يركل بطن أمه بقوة يثير دهشة الأطباء
تداول مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو مثير للدهشة لجنين في رحم أمه، يقوم بالركل والتحرك بشكل مدهش داخل الرحم، وقد تم تصويره من خلال آشعة الرنين المغناطيسي، التي أظهرت جسده كامل بشكل لا يصدق، وتعتبر تلك الأشعة من أحدث الطرق التي يمكن من خلالها رؤية الطفل بشكل أفضل من الطرق الأخرى المعروفة.
وأظهر الفيديو جنين في الأسبوع الـ20 من الحمل، يتحرك برأسة يمينا ويسارا، ثم يبدأ في الركل والحركة وفرد وثني قدمه بشكل مذهل، وعلى الرغم من صغر عمر الجنين إلا أنه أظهر قوة ونشاطا غير عاديين أثناء إجراء الأشعة، مما أثار دهشة الأطباء، حيث إن قلبه لم يتعد حجمه 15 ملليمترا، ولكنه على الرغم من ذلك كان يركل بقوة لدرجة أن بطن الأم كانت تتحرك بشكل قوي.
نجاة محمد[ عدد التعليقات: 1399 ] نشر منذ 3 شهور
سبحان الله العلم نور فعلا
ابراهيم البريك[ عدد التعليقات: 7 ] نشر منذ 3 شهور
والله حاولن اصدق لكن للاسف طلعة اوت
القرنيs@s@….قاآآآآهرهم👍😎[ عدد التعليقات: 16057 ] نشر منذ 3 شهور
بعض البزارين شقي من وهو فبطن أمه..
أعرف واحد يوم أنولد
طلع وهو ماسك بيده..عروق الضعيفة
نتفها معه وهو طالع..🤔
دآنـــــــہہ[ عدد التعليقات: 12751 ] نشر منذ 3 شهور
هههههههه شكلو مستعجل يبي يطلع
نسرين[ عدد التعليقات: 41 ] نشر منذ 3 شهور
سبحان الله..هذا بيطلع شقي..
هلالي عسل[ عدد التعليقات: 745 ] نشر منذ 3 شهور
ههههههه يبي يلحق الربع في المخيم ,,, شكله اذا طلع بيجنن والديه !!