بالفيديو.. جنين يركل بطن أمه بقوة يثير دهشة الأطباء - صحيفة صدى الالكترونية

وكالات(صدى):

تداول مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو مثير للدهشة لجنين في رحم أمه، يقوم بالركل والتحرك بشكل مدهش داخل الرحم، وقد تم تصويره من خلال آشعة الرنين المغناطيسي، التي أظهرت جسده كامل بشكل لا يصدق، وتعتبر تلك الأشعة من أحدث الطرق التي يمكن من خلالها رؤية الطفل بشكل أفضل من الطرق الأخرى المعروفة.

وأظهر الفيديو جنين في الأسبوع الـ20 من الحمل، يتحرك برأسة يمينا ويسارا، ثم يبدأ في الركل والحركة وفرد وثني قدمه بشكل مذهل، وعلى الرغم من صغر عمر الجنين إلا أنه أظهر قوة ونشاطا غير عاديين أثناء إجراء الأشعة، مما أثار دهشة الأطباء، حيث إن قلبه لم يتعد حجمه 15 ملليمترا، ولكنه على الرغم من ذلك كان يركل بقوة لدرجة أن بطن الأم كانت تتحرك بشكل قوي.