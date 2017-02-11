بالفيديو والصور.. قوات الطوارئ تداهم وكراً للإرهابيين في جدة - صحيفة صدى الالكترونية

بالفيديو والصور.. قوات الطوارئ تداهم وكراً للإرهابيين في جدة
داهمت قوات الطوارئ الخاصة وكراً للإرهابيين في عملية جديدة فجر اليوم السبت بجدة، حيث تم تبادل إطلاق النار.
وأوضحت مصادر أن الاشتباكات جرت في حي المحاميد، المحاذي لحي الحرازات، وهو الحي الذي شهد عملية أمنية مماثلة قبل أسبوعين.
وأضافت أن قوات الأمن حاصرت عددًا من الإرهابيين بالحي، وألقت القبض على بعضهم، فيما أمنت قوات الطوارئ محيط منطقة العمليات، في جنوب شرق جدة، حرصًا على سلامة الأهالي قبل الانتهاء من فحص الموقع، الذي تم اقتحامه فجر السبت.
ومن المنتظر أن تصدر وزارة الداخلية بياناً توضح فيه تفاصيل العملية.
ابو عمار[ عدد التعليقات: 10267 ] نشر منذ 3 شهور
الحمد لله على سلامة رجال الامن وجزاهم الله عنا كل خير
هؤلاء المغفلون الى متى وهم مستمرين في غبائهم واتباعهم الاعداء في محاربة وطنهم وابناء وطنهم بدون سبب منطقي وعقلاني . هل هؤلاء الارهابيون مسحت عقولهم نهائي واصبحوا كالبهائم يقودها الاعداء ضد بلادهم واخوانهم في الدين والوطن
نجاة محمد[ عدد التعليقات: 1399 ] نشر منذ 3 شهور
ربنا معاكم و يحفظكم
سعد العوني[ عدد التعليقات: 2561 ] نشر منذ 3 شهور
الله ينصر جنود الوطن ويقويهم على الروافض والدواعش كلاب النار
ألجرناس 🌴[ عدد التعليقات: 2663 ] نشر منذ 3 شهور
الله يقويهم و يحفظهم .
سعيد مكني الشهراني.[ عدد التعليقات: 2396 ] نشر منذ 3 شهور
الحمدلله الي تمكنو من القبض عليهم ومنعو الناس منهم ومن شرهم ..الله يوفق رجال الامن البواسل ويقويهم ويثبت اقدامهم يارب..ويكفينا وياكم شر كل من في نفسه شر للوطن واهله يارب ..
الواقع[ عدد التعليقات: 4175 ] نشر منذ 3 شهور
اذا لم نخلص لوجه الله ونكون صادقين مع أنفسنا ونعالج التطرّف والتشدد من جذوره ونقتلعه اقتلاعا فسيبقى تفريخ الارهابين وتزايد عددهم المنافقين يعيشون في منطقة بين الارهابين وبين الدولة ويتمتيلون في القول والمواقف ويتلونون حسب الطرف وهولاء يجب محاسبتهم أشد الحساب قبل الارهابين لان الصدق والرجولة ان تصدع بالحق وتعلن الحرب ضد الاٍرهاب بكل قوة مع الدولة ورجال الأمن
ربي لما أنزلت ألي من خير فقير[ عدد التعليقات: 45 ] نشر منذ 3 شهور
الله يجعل كيدهم في نحرهم
الله يحفظ المسلمين من شرهم ويستاهلون رجال الامن الله يحفظهم وينصرهم ويحميهم
العنااد[ عدد التعليقات: 322 ] نشر منذ 3 شهور
الله يحفظ جنودنا البواسل على الحد وفي الداخل من كل مكروه ويثبتهم ويجعلهم دائما منصورين
✨💫نوال💫✨[ عدد التعليقات: 13294 ] نشر منذ 3 شهور
الله يقويكم
أبوخالد – أبها.[ عدد التعليقات: 206 ] نشر منذ 3 شهور
تأتي مثل هذه الأحداث الخطيره .. والتي لو لم يتمكن رجال الأمن حفظهم الله من القضاء عليها قبل أن يحدث مالا يحمد عقباه .. لتقول للمواطنين والمقيمين جميعا أن يكونوا صفا واحدا مع قادة هذه البلاد المباركه ,
وأن يكونوا عينا لها على من يريد الشر لهذه البلاد الطيبه ,
حفظ الله بلاد نا وقادتنا وأمننا ,
حفظ الله علينا ديننا ودنيانا ,
ننام في بيوتنا أمنين في سربنا .. ننعم برغد العيش ولله الحمد والمنه ..
لانعلم ماذا يدور في أروقة الأمن ..
رجال يواصلون الليل مع النهار ..
ويبذلون أرواحهم في سبيل راحتنا ..
ثم نتفاجأ حينما يأتي إ لينا الصباح حاملا مثل هذه الأخبار المفزعه ..
لنحمد الله أن هيأ لهذه البلاد الشريفه حكاما ورجالا أشاوس ..
يدافعون عنها ويبذلون أرواحهم في سبيل الله ثم في سبيل راحة مواطنيهم ,
حفظ الله خادم الحرمين الشريفين .. ومد في عمره ..
وألبسه الله تاج الصحة
وحفظ الله حكومتنا الرشيده , ورجال الأمن الأشاوس .
الدنيا ساعة[ عدد التعليقات: 1277 ] نشر منذ 3 شهور
حفظ الله هذه البلاد ودينها ومقدساتها وقادتها وشعبها وكفاهم شر الأشرار وكيد الفجار إلى يوم الدين
واضح وصريح[ عدد التعليقات: 274 ] نشر منذ 3 شهور
الله يقويكم ويحمي البلاد والعباد.
نسأل الله القوي العزيز لكل من أراد لهذه البلاد بكيد أو بلا أو أذاء أن يجعل كيدة في نحره وان يبتليه في ماله وفي حاله وفي فكره وخياله.
ابو يزن[ عدد التعليقات: 486 ] نشر منذ 3 شهور
هولاء الفئه الضاله مثل الكلاب المسعوره.