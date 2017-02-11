بالفيديو والصور.. قوات الطوارئ تداهم وكراً للإرهابيين في جدة - صحيفة صدى الالكترونية

نايف السالم(صدى):

داهمت قوات الطوارئ الخاصة وكراً للإرهابيين في عملية جديدة فجر اليوم السبت بجدة، حيث تم تبادل إطلاق النار.

وأوضحت مصادر أن الاشتباكات جرت في حي المحاميد، المحاذي لحي الحرازات، وهو الحي الذي شهد عملية أمنية مماثلة قبل أسبوعين.

وأضافت أن قوات الأمن حاصرت عددًا من الإرهابيين بالحي، وألقت القبض على بعضهم، فيما أمنت قوات الطوارئ محيط منطقة العمليات، في جنوب شرق جدة، حرصًا على سلامة الأهالي قبل الانتهاء من فحص الموقع، الذي تم اقتحامه فجر السبت.

ومن المنتظر أن تصدر وزارة الداخلية بياناً توضح فيه تفاصيل العملية.

