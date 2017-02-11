 بالفيديو .. تحرش عشرات الشباب بفتاتين فى إحدى حدائق الرياض - صحيفة صدى الالكترونية

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بالفيديو .. تحرش عشرات الشباب بفتاتين فى إحدى حدائق الرياض

بالفيديو .. تحرش عشرات الشباب بفتاتين فى إحدى حدائق الرياض
طلال الغامدي(صدى):

تحرش عشرات الشباب بفتاتين وسط المارة في إحدى حدائق مدينة الرياض .

وأطهر مقطع فيديو تداوله رواد مواقع التواصل الإجتماعي” تويتر” أمس الجمعة حالة من الهرج والزحام الشديد أمام حديقة بالرياض ما أدى إلى اعاقة حركة المرور، حيث قام عشرات الشباب بالتحرش بفتاتين ورغم صرخاهم لم يمنعهم ذلك عن القيام بهذا الفعل.

وقال شاهدعيان: رأيت فتاتين، إحداهن ترتدي نقابا يتحدثان مع الشباب، فما كان من هؤلاء الموجودين إلا التجمع حولهن وإحاطتهن من كل جانب واقترب بعضهم أكثر وتحرش بهن، فما كان من الفتاتين إلا الهروب والصراخ باتجاه الشارع العام الموازي للساحة البلدية، وركبوا أثناء ذلك مع شاب مجهول يسير على الطريق، بعد أن فتح لهن باب السيارة خوفًا من حشود الشباب.

ولقي الفيديو حالة من الإستياء والغضب بين المغردين الذين ادانوا ما فعلة المتحرشين مطالبين بالقبض عليهم ومحاسبتهم على ما اقترفوه.


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46 تعليق

[ عدد التعليقات: 26 ] نشر منذ 3 شهور

وين الهيئه وايامها حسبنا الله ونعم الوكيل

[ عدد التعليقات: 12 ] نشر منذ 3 شهور

شباب همجي و ما تربى

[ عدد التعليقات: 10267 ] نشر منذ 3 شهور

المتحرشون والمتحرش بهن جميعهم مرضى ولا عندهم اخلاق ولا ذوووووق

[ عدد التعليقات: 322 ] نشر منذ 3 شهور

قال تعالى ( وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا مترفيها ففسقوا فيها فدمرناها تدميرا ) حسبنا الله ونعم الوكيل من حل الهيئة

[ عدد التعليقات: 37 ] نشر منذ 3 شهور

هذه الاشكال ما ينفع معاهم الا القصاص ليكونوا عبره لغيرهم

[ عدد التعليقات: 322 ] نشر منذ 3 شهور

قال تعالى ( وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا مترفيها ففسقوا فيها فحق عليها القول فدمرنا تدميرا ) اللهم إنا نعوذ بك ممن حل الهيئة وجعلها أثر بعد عين حسبنا الله ونعم الوكيل . ✍️

[ عدد التعليقات: 1657 ] نشر منذ 3 شهور

ليش ما تقول وين الوازع الديني وين التربية في حياة هؤلاء الشباب ؟

أخوي هؤلاء ضحية تلك الأفكار الهدامة التي ظلت تروج لهم عبر مواقع التواصل الإجتماعي وعبر تلك القنوات

الليبرالية على انها حياة عصرية الحرية معناها عندهم هي الإنفلات والضياع وحقوق المرأة التي صدعوا بها

رؤوسنا ليل نهار معناها عندهم هو التعري والتحرش والإغتصاب إلخ إلخ إلخ وهذه هي نتائجها بدأت تظهر

لنا في كل يوم وبمختلف الصور حسبنا الله ونعم الوكيل على كل من كان سببآ في ظهور مثل هذه المناظر

في شوارعنا ووسط مجتمعنا .

كما أود أن أشير إلى ماطلبه المغردين من معاقبة المتحرشين !!!!

مالكم كيف تحكمون ؟ تطالبون بمعاقبة الضحية وترك الجاني يسرح ويمرح كيفما شاء أشك بأن لديكم

ذرة من عقل .

من المفترض يتم معاقبة الفتاتين أشد عقاب لأنهن هن من كن السبب المباشر والفعلي لذلك الفعل ولذلك

التجمهر بشهادة الشهود بأن الفتاتين هن من ذهبن إلى مكان الشباب مباشرة والتحدث معهم وأيضآ هروبهن

مع شخص غريب يؤكد مدى إنحرافهن الكبير .

[ عدد التعليقات: 564 ] نشر منذ 3 شهور

الله يستر من القادم صار التحرش شي يخوف من الشباب للفتيات ولان بعض الفنتيات هم من وصلو نفوسهم لهذا الشي . والشباب مايصدقون يشفون عذه العينات ويتحرشون فيهم

[ عدد التعليقات: 487 ] نشر منذ 3 شهور

هيئة الامر بالمعروف والنهي عن المنكر صمام الامان للمجتمع
فاللهم اعز الهيئة ورجالها ووفقهم وجنبهم الخطأ والزلل اللهم مكن للهيئة في البلاد واجعل هيبتها في قلوب العباد

[ عدد التعليقات: 4114 ] نشر منذ 3 شهور

تلك هي البدايه للنهايه
وساتورى هذه القصص في زمن كنا نقول كان عندنا هيئة الامر بالمعروف والنهي عن المنكر.
فاصبحت الهيئة ذكريات ووقوف على الاطلال
(وَإِذَا أَرَدْنَا أَن نُّهْلِكَ قَرْيَةً أَمَرْنَا مُتْرَفِيهَا فَفَسَقُوا فِيهَا فَحَقَّ عَلَيْهَا الْقَوْلُ فَدَمَّرْنَاهَا تَدْمِيرًا (16) الاسراء

[ عدد التعليقات: 14 ] نشر منذ 3 شهور

الشباب اذا الم يفتح الهم التجنيد الاجباري الله يعين الدولة مستقبلآ نسبة الشباب المملكة تجاوز 60℅ وهذا خطر كبير كثر السرقات المخدرات الفساد الاخلاقي (ارهاب) وسوف تعلمون بعدا حين..

[ عدد التعليقات: 234 ] نشر منذ 3 شهور

مستحيل يتحرشون فيهم بدون اسباب

[ عدد التعليقات: 2396 ] نشر منذ 3 شهور

الله يسترنا وياكم ..هذولا حيونات ماهم رجال مافيهم واحد عنده غيره يصيح عليهم ان الي يسوونه ماهو رجوله ..ماتت الرجوله والغيره والحميه عندهم كلهم لاحول ولاقوة الابالله ..واخرتها ركبو البنات مع واحد مايعرفونه وماندري وش تاليتها ..الله يعطينا وياكم خير هذا الزمن ويكفينا شره ..والله غبنه وقهر الي يصير عندنا ..

[ عدد التعليقات: 4175 ] نشر منذ 3 شهور

فقط اتصال على الدوريات هم صِمَام الأمان بعد الله فقط الشرطة في خدمة الشعب ولن نقبل بغيرهم

[ عدد التعليقات: 2045 ] نشر منذ 3 شهور

ماابرر تصرف الشباب الهمج ،،

بس وش مطلع البنات بالليل بالحدايق بدون محرم ،،

اللي معها رجال محد يتجرا يطالعها ،،

[ عدد التعليقات: 331 ] نشر منذ 3 شهور

الا البنات السبب وش مطلعهم بالليل بروحهم

[ عدد التعليقات: 214 ] نشر منذ 3 شهور

المملكة العربية السعودية

وقائدها

خادم الحرمين الشريفين

الملك سلمان بن عبدالعزيز ال سعود حفظة الله

وولي العهد محمد بن نايف

وولي ولي العهد محمد بن سلمان

حفظهم الله

والحكومة الرشيدة ممثلة بوزارة الداخلية

كفله حق كل مواطن ومقيم على ارض المملكة

تعرض للتعدي للنفس او العرض او المال

الابلاغ عن طريق المقار الحكومية للشرطة او الابلاغ بالهاتف 999 /911 او بتطبيق الامني

حفظ الله المملكة وحكامها

[ عدد التعليقات: 273 ] نشر منذ 3 شهور

اللبس وكثرة اللألتفات والمبالغة في الميك أب وخاصة ذوات الرمش الطويل للأسف في الطريق والمول والسوق وتكرار النظرات هي من الأسباب التي تلفت النظر.

[ عدد التعليقات: 535 ] نشر منذ 3 شهور

الشباب هذول المفروض يقتلون تعزيرا

[ عدد التعليقات: 1720 ] نشر منذ 3 شهور

مافيه دخان من غير نار 🔥 وبعدين رايحين لمكان مخصص للشباب طيب وين ولي امرهم وين اهلهم عنهم يعني وقت متاخر بالليل ومكان يعج بالشباب طبيعي ان يتم التحرش بهما .

[ عدد التعليقات: 1720 ] نشر منذ 3 شهور

بعض اولياء الامور مايدري عن اهل بيته وبعدين وقت متاخر في الليل ومكان كله شباب يعني الفتاتان راضيات بالتحرش .

[ عدد التعليقات: 1720 ] نشر منذ 3 شهور

الفتاتان راضيات وراغبات بالتحرش يعني وقت متاخر بالليل ومكان يجتمع فيه الشباب اكيد راح يكون فيه تحرش وين ولي امرهم وين اهلهم عنهم لكن على ما يبدوا ان الشارع هو الذي حل محل الاهل يعني الفتاتان تربيه شوارع.

[ عدد التعليقات: 1720 ] نشر منذ 3 شهور

رعد ومزن اسمع يازلمه شو هذول هذول زلم مو كويسين هذول هذول هذول من كوكب الزلم يازلمه ههههههه.

[ عدد التعليقات: 10 ] نشر منذ 3 شهور

من بغت الدح لا تقول اح 😏✌🏻️

[ عدد التعليقات: 2312 ] نشر منذ 3 شهور

طبيعي دام البنات بمكان مختلط وعدم وجود محرم وش وداك مكان فيه شباب صغار عقول ومهسترين وماصدقون على الله يشوفون حرمه الله لايبلانا ويستر الجميع بستره وملينا جد من قله حياء اشباه الحريم والرجال لمتى ؟؟

[ عدد التعليقات: 13294 ] نشر منذ 3 شهور

اللي اشوفه اغلبهم بزارين بعدين مافيه بينهم واحد عاقل يتصل على الدوريات يجون يربون الهمج بدل الفرجة والتصوير

[ عدد التعليقات: 1720 ] نشر منذ 3 شهور

اجل اللي تشوفينهم اغلبهم بزارين ومافيهم احد عاقل يتصل على الدوريات عشان يربون الهمج الهمج مقدور عليهم وفيهم عقل لكن اللي مثلك ما عنده عقل ومرفوع عنك القلم والمسطرة في حالتك هذي نتصل على مستشفئ شهار لانه فيه سرير فاضي لك .

[ عدد التعليقات: 1720 ] نشر منذ 3 شهور

البزارين والهمج مقدور عليهم لكن اللي مثل ……ههههههه.

[ عدد التعليقات: 1720 ] نشر منذ 3 شهور

اللي تشوفينه اغلبهم بزارين ما احد طلب رايك ياالبطريق والهمج هذولاء عندهم عقل ومقدور عليهم لكن اللي مثلك..معروف وين مسقط راسه شهار يرحب..

[ عدد التعليقات: 177 ] نشر منذ 3 شهور

طيب يمكن يكون السبب من البنات وبعدين وش علاقة الهيئة الموضوع صار من اختصاص الشرطة خلاص

[ عدد التعليقات: 7162 ] نشر منذ 3 شهور

عشرات الشباب على..؟ !
ههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههه

[ عدد التعليقات: 1 ] نشر منذ 3 شهور

فاز فيها اللي ركبهم خلوهم بنات قحاب يتساهلون هههههههههه

[ عدد التعليقات: 7162 ] نشر منذ 3 شهور

تحذفووون كلمة …. !!
واللي فوقي قال كلمةةة وصخه ونزلتو تعليقه ؟!
عجيبين انتو 😂😂😂😂

[ عدد التعليقات: 7162 ] نشر منذ 3 شهور

لاحوووووول بسسسس

[ عدد التعليقات: 52 ] نشر منذ 3 شهور

والله الشباب ما فيهم شي الي يقول شبابنا وسخين
لو البنات متربين الوحده ما كانت رضيت على نفسها تخرج من بيت اهلها لوحدها على حديقه
وثاني شي لو الشباب ما شافو عليهم شي ما كان اذوهم

[ عدد التعليقات: 4150 ] نشر منذ 3 شهور

مقوله قديمه / امسكوا عنزكم مايجيكم تيسنا البنات اللي ما وراهم اهل اب اخوان يشكمونهم ويوقفونهم عند حدهم

[ عدد التعليقات: 13294 ] نشر منذ 3 شهور

سيفون قاعد ينبح تبي عظمة 😂 انت وش دخلك بامور السعودية ي🐕

[ عدد التعليقات: 160 ] نشر منذ 3 شهور

هذه نتيجة إلغاء الهيئة

[ عدد التعليقات: 160 ] نشر منذ 3 شهور

ونتيجة تسكع البنات في الليل بدون محارم

[ عدد التعليقات: 10 ] نشر منذ 3 شهور

الله يهديهم و يصلحهم .. حبيبي الشاب لو أختك مكانهم ما ترضى عليها يصير معها هذا الموقف حتى لو هي راضية زي ما يتحجج به شبابنا .. راح يصير معك زي ما رضيت لبنات الناس .. حراااام يضيع مستقبل بنات الناس و قبلها دينهم بسبب أنانيتك .. والله أن في القلب حرقة على حال شباب و بنات المسلمين .. ياااااااارب أصلحهم و احفظهم و بارك فيهم و جنبهم نزغات الشيطان ..

[ عدد التعليقات: 11 ] نشر منذ 3 شهور

اكبر دليل ان البنات غير مستقيمات انهم ركبو مع واحد مايعرفونه هذا تصرف ماتسويه البنت المتربيه

[ عدد التعليقات: 1628 ] نشر منذ 3 شهور

كلاب الرياض والله مافيكم رجال وين الرجوله فيكم كل واحد فيكم عنده اخت الله يسلط عليكم هاذي نتائج بنو ليبرال وتخطيطاتهم بابعاد الهيئة حسبنا الله ونعم الوكيل

[ عدد التعليقات: 343 ] نشر منذ 3 شهور

ما اتوقع انهم تعرضوا للبنات الا لما شافوا قله أدب بعض البنات تجيب البلا لنفسها طيب أحتشمي الله يهديك وما احد يتجرأ عليك

[ عدد التعليقات: 2 ] نشر منذ 3 شهور

ما خفي كان اعظم
هذا في ممشى الفريان بالرياض