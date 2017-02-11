بالفيديو .. تحرش عشرات الشباب بفتاتين فى إحدى حدائق الرياض - صحيفة صدى الالكترونية

طلال الغامدي(صدى):

تحرش عشرات الشباب بفتاتين وسط المارة في إحدى حدائق مدينة الرياض .

وأطهر مقطع فيديو تداوله رواد مواقع التواصل الإجتماعي” تويتر” أمس الجمعة حالة من الهرج والزحام الشديد أمام حديقة بالرياض ما أدى إلى اعاقة حركة المرور، حيث قام عشرات الشباب بالتحرش بفتاتين ورغم صرخاهم لم يمنعهم ذلك عن القيام بهذا الفعل.

وقال شاهدعيان: رأيت فتاتين، إحداهن ترتدي نقابا يتحدثان مع الشباب، فما كان من هؤلاء الموجودين إلا التجمع حولهن وإحاطتهن من كل جانب واقترب بعضهم أكثر وتحرش بهن، فما كان من الفتاتين إلا الهروب والصراخ باتجاه الشارع العام الموازي للساحة البلدية، وركبوا أثناء ذلك مع شاب مجهول يسير على الطريق، بعد أن فتح لهن باب السيارة خوفًا من حشود الشباب.

ولقي الفيديو حالة من الإستياء والغضب بين المغردين الذين ادانوا ما فعلة المتحرشين مطالبين بالقبض عليهم ومحاسبتهم على ما اقترفوه.