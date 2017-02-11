بالفيديو .. تحرش عشرات الشباب بفتاتين فى إحدى حدائق الرياض - صحيفة صدى الالكترونية

بالفيديو .. تحرش عشرات الشباب بفتاتين فى إحدى حدائق الرياض
تحرش عشرات الشباب بفتاتين وسط المارة في إحدى حدائق مدينة الرياض .
وأطهر مقطع فيديو تداوله رواد مواقع التواصل الإجتماعي” تويتر” أمس الجمعة حالة من الهرج والزحام الشديد أمام حديقة بالرياض ما أدى إلى اعاقة حركة المرور، حيث قام عشرات الشباب بالتحرش بفتاتين ورغم صرخاهم لم يمنعهم ذلك عن القيام بهذا الفعل.
وقال شاهدعيان: رأيت فتاتين، إحداهن ترتدي نقابا يتحدثان مع الشباب، فما كان من هؤلاء الموجودين إلا التجمع حولهن وإحاطتهن من كل جانب واقترب بعضهم أكثر وتحرش بهن، فما كان من الفتاتين إلا الهروب والصراخ باتجاه الشارع العام الموازي للساحة البلدية، وركبوا أثناء ذلك مع شاب مجهول يسير على الطريق، بعد أن فتح لهن باب السيارة خوفًا من حشود الشباب.
ولقي الفيديو حالة من الإستياء والغضب بين المغردين الذين ادانوا ما فعلة المتحرشين مطالبين بالقبض عليهم ومحاسبتهم على ما اقترفوه.
زائر[ عدد التعليقات: 26 ] نشر منذ 3 شهور
وين الهيئه وايامها حسبنا الله ونعم الوكيل
رهيب[ عدد التعليقات: 12 ] نشر منذ 3 شهور
شباب همجي و ما تربى
ابو عمار[ عدد التعليقات: 10267 ] نشر منذ 3 شهور
المتحرشون والمتحرش بهن جميعهم مرضى ولا عندهم اخلاق ولا ذوووووق
ابو عبد الرحمن[ عدد التعليقات: 322 ] نشر منذ 3 شهور
قال تعالى ( وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا مترفيها ففسقوا فيها فدمرناها تدميرا ) حسبنا الله ونعم الوكيل من حل الهيئة
matches malone[ عدد التعليقات: 37 ] نشر منذ 3 شهور
هذه الاشكال ما ينفع معاهم الا القصاص ليكونوا عبره لغيرهم
ابو عبد الرحمن[ عدد التعليقات: 322 ] نشر منذ 3 شهور
قال تعالى ( وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا مترفيها ففسقوا فيها فحق عليها القول فدمرنا تدميرا ) اللهم إنا نعوذ بك ممن حل الهيئة وجعلها أثر بعد عين حسبنا الله ونعم الوكيل . ✍️
القرشي[ عدد التعليقات: 1657 ] نشر منذ 3 شهور
ليش ما تقول وين الوازع الديني وين التربية في حياة هؤلاء الشباب ؟
أخوي هؤلاء ضحية تلك الأفكار الهدامة التي ظلت تروج لهم عبر مواقع التواصل الإجتماعي وعبر تلك القنوات
الليبرالية على انها حياة عصرية الحرية معناها عندهم هي الإنفلات والضياع وحقوق المرأة التي صدعوا بها
رؤوسنا ليل نهار معناها عندهم هو التعري والتحرش والإغتصاب إلخ إلخ إلخ وهذه هي نتائجها بدأت تظهر
لنا في كل يوم وبمختلف الصور حسبنا الله ونعم الوكيل على كل من كان سببآ في ظهور مثل هذه المناظر
في شوارعنا ووسط مجتمعنا .
كما أود أن أشير إلى ماطلبه المغردين من معاقبة المتحرشين !!!!
مالكم كيف تحكمون ؟ تطالبون بمعاقبة الضحية وترك الجاني يسرح ويمرح كيفما شاء أشك بأن لديكم
ذرة من عقل .
من المفترض يتم معاقبة الفتاتين أشد عقاب لأنهن هن من كن السبب المباشر والفعلي لذلك الفعل ولذلك
التجمهر بشهادة الشهود بأن الفتاتين هن من ذهبن إلى مكان الشباب مباشرة والتحدث معهم وأيضآ هروبهن
مع شخص غريب يؤكد مدى إنحرافهن الكبير .
صالح عبدالله الجنيدل الجلعودي الدهمشي العنزي[ عدد التعليقات: 340 ] نشر منذ 3 شهور
شي عجيب !!؟
slman[ عدد التعليقات: 564 ] نشر منذ 3 شهور
الله يستر من القادم صار التحرش شي يخوف من الشباب للفتيات ولان بعض الفنتيات هم من وصلو نفوسهم لهذا الشي . والشباب مايصدقون يشفون عذه العينات ويتحرشون فيهم
غييييوووورررر[ عدد التعليقات: 487 ] نشر منذ 3 شهور
هيئة الامر بالمعروف والنهي عن المنكر صمام الامان للمجتمع
فاللهم اعز الهيئة ورجالها ووفقهم وجنبهم الخطأ والزلل اللهم مكن للهيئة في البلاد واجعل هيبتها في قلوب العباد
عبادي الهلالي[ عدد التعليقات: 4114 ] نشر منذ 3 شهور
تلك هي البدايه للنهايه
وساتورى هذه القصص في زمن كنا نقول كان عندنا هيئة الامر بالمعروف والنهي عن المنكر.
فاصبحت الهيئة ذكريات ووقوف على الاطلال
(وَإِذَا أَرَدْنَا أَن نُّهْلِكَ قَرْيَةً أَمَرْنَا مُتْرَفِيهَا فَفَسَقُوا فِيهَا فَحَقَّ عَلَيْهَا الْقَوْلُ فَدَمَّرْنَاهَا تَدْمِيرًا (16) الاسراء
كلمة حق[ عدد التعليقات: 14 ] نشر منذ 3 شهور
الشباب اذا الم يفتح الهم التجنيد الاجباري الله يعين الدولة مستقبلآ نسبة الشباب المملكة تجاوز 60℅ وهذا خطر كبير كثر السرقات المخدرات الفساد الاخلاقي (ارهاب) وسوف تعلمون بعدا حين..
عبدالله آل مطر[ عدد التعليقات: 234 ] نشر منذ 3 شهور
مستحيل يتحرشون فيهم بدون اسباب
سعيد مكني الشهراني.[ عدد التعليقات: 2396 ] نشر منذ 3 شهور
الله يسترنا وياكم ..هذولا حيونات ماهم رجال مافيهم واحد عنده غيره يصيح عليهم ان الي يسوونه ماهو رجوله ..ماتت الرجوله والغيره والحميه عندهم كلهم لاحول ولاقوة الابالله ..واخرتها ركبو البنات مع واحد مايعرفونه وماندري وش تاليتها ..الله يعطينا وياكم خير هذا الزمن ويكفينا شره ..والله غبنه وقهر الي يصير عندنا ..
الواقع[ عدد التعليقات: 4175 ] نشر منذ 3 شهور
فقط اتصال على الدوريات هم صِمَام الأمان بعد الله فقط الشرطة في خدمة الشعب ولن نقبل بغيرهم
غرام[ عدد التعليقات: 2045 ] نشر منذ 3 شهور
ماابرر تصرف الشباب الهمج ،،
بس وش مطلع البنات بالليل بالحدايق بدون محرم ،،
اللي معها رجال محد يتجرا يطالعها ،،
شايب بروحه[ عدد التعليقات: 331 ] نشر منذ 3 شهور
الا البنات السبب وش مطلعهم بالليل بروحهم
qlq[ عدد التعليقات: 214 ] نشر منذ 3 شهور
المملكة العربية السعودية
وقائدها
خادم الحرمين الشريفين
الملك سلمان بن عبدالعزيز ال سعود حفظة الله
وولي العهد محمد بن نايف
وولي ولي العهد محمد بن سلمان
حفظهم الله
والحكومة الرشيدة ممثلة بوزارة الداخلية
كفله حق كل مواطن ومقيم على ارض المملكة
تعرض للتعدي للنفس او العرض او المال
الابلاغ عن طريق المقار الحكومية للشرطة او الابلاغ بالهاتف 999 /911 او بتطبيق الامني
حفظ الله المملكة وحكامها
واضح وصريح[ عدد التعليقات: 273 ] نشر منذ 3 شهور
اللبس وكثرة اللألتفات والمبالغة في الميك أب وخاصة ذوات الرمش الطويل للأسف في الطريق والمول والسوق وتكرار النظرات هي من الأسباب التي تلفت النظر.
رعد ومزن[ عدد التعليقات: 535 ] نشر منذ 3 شهور
الشباب هذول المفروض يقتلون تعزيرا
سيف✔💯[ عدد التعليقات: 1720 ] نشر منذ 3 شهور
مافيه دخان من غير نار 🔥 وبعدين رايحين لمكان مخصص للشباب طيب وين ولي امرهم وين اهلهم عنهم يعني وقت متاخر بالليل ومكان يعج بالشباب طبيعي ان يتم التحرش بهما .
سيف✔💯[ عدد التعليقات: 1720 ] نشر منذ 3 شهور
بعض اولياء الامور مايدري عن اهل بيته وبعدين وقت متاخر في الليل ومكان كله شباب يعني الفتاتان راضيات بالتحرش .
سيف✔💯[ عدد التعليقات: 1720 ] نشر منذ 3 شهور
الفتاتان راضيات وراغبات بالتحرش يعني وقت متاخر بالليل ومكان يجتمع فيه الشباب اكيد راح يكون فيه تحرش وين ولي امرهم وين اهلهم عنهم لكن على ما يبدوا ان الشارع هو الذي حل محل الاهل يعني الفتاتان تربيه شوارع.
سيف✔💯[ عدد التعليقات: 1720 ] نشر منذ 3 شهور
رعد ومزن اسمع يازلمه شو هذول هذول زلم مو كويسين هذول هذول هذول من كوكب الزلم يازلمه ههههههه.
مستقعد[ عدد التعليقات: 10 ] نشر منذ 3 شهور
من بغت الدح لا تقول اح 😏✌🏻️
جنوبيه قحطانيه[ عدد التعليقات: 2312 ] نشر منذ 3 شهور
طبيعي دام البنات بمكان مختلط وعدم وجود محرم وش وداك مكان فيه شباب صغار عقول ومهسترين وماصدقون على الله يشوفون حرمه الله لايبلانا ويستر الجميع بستره وملينا جد من قله حياء اشباه الحريم والرجال لمتى ؟؟
✨💫نوال💫✨[ عدد التعليقات: 13294 ] نشر منذ 3 شهور
اللي اشوفه اغلبهم بزارين بعدين مافيه بينهم واحد عاقل يتصل على الدوريات يجون يربون الهمج بدل الفرجة والتصوير
سيف✔💯[ عدد التعليقات: 1720 ] نشر منذ 3 شهور
اجل اللي تشوفينهم اغلبهم بزارين ومافيهم احد عاقل يتصل على الدوريات عشان يربون الهمج الهمج مقدور عليهم وفيهم عقل لكن اللي مثلك ما عنده عقل ومرفوع عنك القلم والمسطرة في حالتك هذي نتصل على مستشفئ شهار لانه فيه سرير فاضي لك .
سيف✔💯[ عدد التعليقات: 1720 ] نشر منذ 3 شهور
البزارين والهمج مقدور عليهم لكن اللي مثل ……ههههههه.
سيف✔💯[ عدد التعليقات: 1720 ] نشر منذ 3 شهور
اللي تشوفينه اغلبهم بزارين ما احد طلب رايك ياالبطريق والهمج هذولاء عندهم عقل ومقدور عليهم لكن اللي مثلك..معروف وين مسقط راسه شهار يرحب..
ahmad[ عدد التعليقات: 177 ] نشر منذ 3 شهور
طيب يمكن يكون السبب من البنات وبعدين وش علاقة الهيئة الموضوع صار من اختصاص الشرطة خلاص
أسوووم .. 🌸[ عدد التعليقات: 7162 ] نشر منذ 3 شهور
عشرات الشباب على..؟ !
ههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههه
هربوب الشودي[ عدد التعليقات: 1 ] نشر منذ 3 شهور
فاز فيها اللي ركبهم خلوهم بنات قحاب يتساهلون هههههههههه
أسوووم .. 🌸[ عدد التعليقات: 7162 ] نشر منذ 3 شهور
تحذفووون كلمة …. !!
واللي فوقي قال كلمةةة وصخه ونزلتو تعليقه ؟!
عجيبين انتو 😂😂😂😂
أسوووم .. 🌸[ عدد التعليقات: 7162 ] نشر منذ 3 شهور
لاحوووووول بسسسس
ابوساره[ عدد التعليقات: 52 ] نشر منذ 3 شهور
والله الشباب ما فيهم شي الي يقول شبابنا وسخين
لو البنات متربين الوحده ما كانت رضيت على نفسها تخرج من بيت اهلها لوحدها على حديقه
وثاني شي لو الشباب ما شافو عليهم شي ما كان اذوهم
(( ابوفهد )) عقاب بن صقر شاهين الحر[ عدد التعليقات: 4150 ] نشر منذ 3 شهور
مقوله قديمه / امسكوا عنزكم مايجيكم تيسنا البنات اللي ما وراهم اهل اب اخوان يشكمونهم ويوقفونهم عند حدهم
✨💫نوال💫✨[ عدد التعليقات: 13294 ] نشر منذ 3 شهور
سيفون قاعد ينبح تبي عظمة 😂 انت وش دخلك بامور السعودية ي🐕
ابو علي[ عدد التعليقات: 160 ] نشر منذ 3 شهور
هذه نتيجة إلغاء الهيئة
ابو علي[ عدد التعليقات: 160 ] نشر منذ 3 شهور
ونتيجة تسكع البنات في الليل بدون محارم
حفيد الصحابي عروة البارقي – محافظة بارق[ عدد التعليقات: 10 ] نشر منذ 3 شهور
الله يهديهم و يصلحهم .. حبيبي الشاب لو أختك مكانهم ما ترضى عليها يصير معها هذا الموقف حتى لو هي راضية زي ما يتحجج به شبابنا .. راح يصير معك زي ما رضيت لبنات الناس .. حراااام يضيع مستقبل بنات الناس و قبلها دينهم بسبب أنانيتك .. والله أن في القلب حرقة على حال شباب و بنات المسلمين .. ياااااااارب أصلحهم و احفظهم و بارك فيهم و جنبهم نزغات الشيطان ..
حزين البعد[ عدد التعليقات: 11 ] نشر منذ 3 شهور
اكبر دليل ان البنات غير مستقيمات انهم ركبو مع واحد مايعرفونه هذا تصرف ماتسويه البنت المتربيه
جاسم[ عدد التعليقات: 1628 ] نشر منذ 3 شهور
كلاب الرياض والله مافيكم رجال وين الرجوله فيكم كل واحد فيكم عنده اخت الله يسلط عليكم هاذي نتائج بنو ليبرال وتخطيطاتهم بابعاد الهيئة حسبنا الله ونعم الوكيل
ام رند[ عدد التعليقات: 343 ] نشر منذ 3 شهور
ما اتوقع انهم تعرضوا للبنات الا لما شافوا قله أدب بعض البنات تجيب البلا لنفسها طيب أحتشمي الله يهديك وما احد يتجرأ عليك
✔️ مااااجد ✔️[ عدد التعليقات: 5418 ] نشر منذ 3 شهور
صدقت ياابوعبدالرحمن
12131[ عدد التعليقات: 2 ] نشر منذ 3 شهور
ما خفي كان اعظم
هذا في ممشى الفريان بالرياض