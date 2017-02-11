أكثر من نصف مليون زائر لقرية عسير في الجنادرية - صحيفة صدى الالكترونية

محمد بن طحيطح(صدى):

اكتظت قرية عسير بالمهرجان الوطني للتراث والثقافة بالزوار في ليلة استثنائية لتستمع بالتجول بالقرية وبمحتوياتها والتمتمع بمشاهدة العروض الشعبية التي أدتها فرقتي عسير ورجال المع على مسرح القرية الرئيسي.

ويقدر عدد زوار القرية لقرية عسير منذ إنطلاقتها بأكثر من نصف مليون زائر, فيما كانت أمسية الجمعة ” مختلفة ” توافدو عليها منذ صلاة العصر وحتى الواحدة بعد منتصف الليل.

وارتسمت على محيا الزوار علامات الرضا بعد مشاهدتهم لأنواع متنوعة من المعروضات التي شملت المشغولات اليدوية والعطور والعسل والتمور والبهارات و أنواع مختلفه من الصناعات الفخاريه والأكلات الشعبية و ما تقدمه الأسر المنتجة وماتحتويه القصور من متاحف ومعروضات أثريه نادرة.

من جانبه أوضح رئيس وفد منطقة عسير خالد بن صبر أن ما سمعنا من ثناء وإطراء الوفود وكبار الشخصيات والزوار عن مشاركة المنطقة هذا العام أمر محفز ويثلج الصدر ويذيب التعب ويحفز لبذل المزيد من الجهود من أجل تحقيق توجيهات سمو سيدي أمير منطقة عسير الذي يتابع أدق التفاصيل بالقرية ويوصي حفظة الله بإستقبال آراء الزوار ومقترحاتهم والوقوف على ما يواجهونه من صعوبات وتذليلها.

وأشار ابن صبر إلى أن فريق العمل الشاب الذي أثبت نجاحه في إدارة العمل داخل القرية بصورة احترافية على الرغم من كثرة الأعمال والمهام الملقاه على عاتقهم إلا أنهم يعملون بروح الفريق الواحد من أجل اظهار المشاركة على الوجه المطلوب.