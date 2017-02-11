بعد استعماله لغة التهديد.. ترامب يدعو نظيره الإيراني للحذر - صحيفة صدى الالكترونية

بعد استعماله لغة التهديد.. ترامب يدعو نظيره الإيراني للحذر
دعا الرئيس الأمريكى، دونالد ترامب، نظيره الإيرانى، حسن روحانى، للحذر بعدما نقلت وسائل إعلام عن روحانى قوله إن أى شخص يهدد الإيرانيين سيندم.وقال ترامب “احترس أفضل لك”.
وكانت وسائل الإعلام المحلية نقلت عن روحانى، أن إيران أظهرت خلال 38 عاما منذ الثورة أنها “ستجعل أى شخص يتحدث للإيرانيين بلغة التهديدات يندم”.
mutrafi-h[ عدد التعليقات: 209 ] نشر منذ 3 شهور
ايران وراء كل جريمه راعيه للارهاب مغتصبه للحقوق وسياسه عدائيه ارعبت الشعب الايراني ولكن لا ترعب الدول المجاوره والعالم ايران كسفينه يقودها عصابه مجرمه تقودها لدمار والهلاك,
ابو عمار[ عدد التعليقات: 10267 ] نشر منذ 3 شهور
كلهم اعداء للاسلام وللعرب وان اعلنوا الخلاف بينهم ولكن تجدهم متفقين ضدنا