بعد استعماله لغة التهديد.. ترامب يدعو نظيره الإيراني للحذر - صحيفة صدى الالكترونية

واشنطن(صدى):

دعا الرئيس الأمريكى، دونالد ترامب، نظيره الإيرانى، حسن روحانى، للحذر بعدما نقلت وسائل إعلام عن روحانى قوله إن أى شخص يهدد الإيرانيين سيندم.وقال ترامب “احترس أفضل لك”.

وكانت وسائل الإعلام المحلية نقلت عن روحانى، أن إيران أظهرت خلال 38 عاما منذ الثورة أنها “ستجعل أى شخص يتحدث للإيرانيين بلغة التهديدات يندم”.