إطلاق أول منطاد هوائي لمساعدة القوات المسلحة على مراقبة الحدود - صحيفة صدى الالكترونية

عادل الحربي(صدى):

أجرى معهد الأمير سلطان للأبحاث والتقنية المتقدمة أمس (الجمعة)، تجربة إطلاق أول منطاد هوائي في المملكة؛ لمساعدة القوات المسلحة على مراقبة الحدود بهدف تأمينها.

وقال الدكتور سامي الحميدي المدير التنفيذي للمعهد، أن المنطاد مزوّد بكاميرات ليلية ونهارية ورادارات تساعد في كشف التحركات المشبوهة على خط الحدود، لافتاً إلى إمكانية الرؤية من خلاله ليلاً ونهاراً بمقدار 360 درجة بواسطة غرفة تحكم وقاعدة عمليات ثابتة مضيفا أن المنطاد يمكنه التحليق 14 يوماً متواصلة، كما يقاوم سرعة الرياح، مع الارتفاع حتى 2000 قدم.